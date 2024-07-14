О Ольга Было здорово выбраться из шума и суеты аэропорта. Отличная еда и напитки. Отдельные капсулы были отличной идеей для одиноких путешественников, и средств для зарядки телефона было достаточно. Поскольку мебель используетсяся довольно часто, обивка могла бы быть обновлена, но в остальном мы наслаждались нашим пребыванием.

И Илья Комфортная обстановка, чисто, хорошо укомплектованный персонал, достойный завтрак.

Ж Жанна Небольшой, но приятный зал с отличной едой и приятными людьми.

А Антон Plaza Premium Lounge в Риме был удобен для нашей остановки. Персонал на стойке регистрации был любезным и дружелюбным. Еда была хорошей и обильной. Кресла были удобными для чтения книги в ожидании следующего рейса. Душевые были легко доступны и чисты. У меня и моей жены претензий нет.