Наслаждайтесь доступом в зал ожидания Plaza Premium в аэропорту Леонардо да Винчи-Фьюмичино (FCO).
Залы ожидания расположены как в зоне вылета за пределами Шенгенской зоны (T3), так и в зоне вылета из Шенгенской зоны (T1), что дает вам возможность расслабиться, куда бы вы ни летели.
Залы ожидания расположены как в зоне вылета за пределами Шенгенской зоны (T3), так и в зоне вылета из Шенгенской зоны (T1), что дает вам возможность расслабиться, куда бы вы ни летели.
Описание экскурсииНаслаждайтесь доступом в зал ожидания Plaza Premium в аэропорту Леонардо да Винчи-Фьюмичино (FCO). Залы ожидания расположены как в зоне вылета за пределами Шенгенской зоны (T3), так и в зоне вылета из Шенгенской зоны (T1), что дает вам возможность расслабиться, куда бы вы ни летели. Это идеальное место для путешественников, ищущих покоя и отдыха вдали от шума и суеты аэропорта. Благодаря современному дизайну с использованием теплых пород дерева и нежной мраморной отделки, наша гостиная создает безмятежную и уютную атмосферу. Побалуйте себя выбором свежеприготовленных блюд и напитков, будьте в курсе последних новостей по телевизору и наслаждайтесь бесплатными онлайн-газетами и журналами. В лаундже есть бесплатный Wi-Fi, зарядные станции, удобные кресла и душевые. Все для того, чтобы вы полностью отдохнули перед дальнейшим путешествием. Выберите между 3/6/12-часовым пакетом в соответствии с вашим графиком. (Удобства могут различаться в зависимости от местоположения). Важная информация: Выберите между 3/6/12-часовым пакетом в соответствии с вашим графиком. Удобства могут различаться в зависимости от местоположения. Возьмите с собой • Паспорт Запрещено • Домашние животные • Курение • Несовершеннолетние без сопровождения Примите во внимание • Вы должны уже пройти регистрацию на следующий рейс и иметь при себе действительный посадочный талон.
- Душевые предоставляются в зависимости от наличия возможности в порядке живой очереди. Нет предварительных бронирований.
- Только пассажиры, путешествующие в другие страны Шенгенской зоны, могут получить доступ в зал ожидания.
- Пожалуйста, свяжитесь с соответствующей авиакомпанией, если вам требуется регистрация на рейс и информация о посадочном талоне.
- Младенцы до 2 лет проходят бесплатно. Дети 18 лет и младше должны быть в сопровождении оплачивающего взрослого.
ежедневно в 21:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (2-99)
|от €37.15
|Детский (0-1)
|€0
Ответы на вопросы
Что включено
- Выбор еды и напитков
- Кофе и чай
- Удобная зона отдыха
- Wi-Fi соединение
- Зарядная станция
- Международные телеканалы, газеты, журналы
- Информация о полете
- Душ (при наличии, в порядке живой очереди)
Что не входит в цену
- Чаевые
- СПА, массаж и косметические услуги
- Встреча в отеле и проводы
- Дополнительная еда и напитки
- Отдельные апартаменты для отдыха
- Комната для переговоров
Место начала и завершения?
Plaza Premium Lounge, Зона E, Терминал 3
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:15
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
14 июл 2024
Было здорово выбраться из шума и суеты аэропорта. Отличная еда и напитки. Отдельные капсулы были отличной идеей для одиноких путешественников, и средств для зарядки телефона было достаточно. Поскольку мебель используетсяся довольно часто, обивка могла бы быть обновлена, но в остальном мы наслаждались нашим пребыванием.
И
Илья
10 июл 2024
Комфортная обстановка, чисто, хорошо укомплектованный персонал, достойный завтрак.
Ж
Жанна
5 июл 2024
Небольшой, но приятный зал с отличной едой и приятными людьми.
А
Антон
1 июл 2024
Plaza Premium Lounge в Риме был удобен для нашей остановки. Персонал на стойке регистрации был любезным и дружелюбным. Еда была хорошей и обильной. Кресла были удобными для чтения книги в ожидании следующего рейса. Душевые были легко доступны и чисты. У меня и моей жены претензий нет.
В
Виктор
30 июн 2024
Хороший сервис
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