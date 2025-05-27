Забронируйте удобный трансфер на автобусе SIT из аэропорта Фьюмичино прямо к Ватикану и обратно. Надёжный сервис работает круглогодично, а сотрудники помогут вам с посадкой. Путешествуйте с комфортом и избегайте лишних хлопот.
Описание трансферУдобный трансфер из аэропорта Фьюмичино Воспользуйтесь автобусом SIT, который доставит вас из аэропорта Фьюмичино до Ватикана в комфортных условиях. Садитесь у Терминала 3 на остановке 12, где наши сотрудники помогут с посадкой. Расслабьтесь в пути, наслаждаясь безопасной и быстрой поездкой. Обратная поездка к аэропорту На обратном маршруте посадка происходит у Via Crescenzio 2, недалеко от площади Кавур. Наши сотрудники встретят вас и помогут с посадкой. После предъявления ваучера вы быстро и удобно доберётесь до аэропорта, избегая рисков опоздания из‑за пробок. По прибытии в Фьюмичино вас высадят прямо у входа в зал прибытия Терминала 3. Отсюда легко пройти к выходу на посадку. Важная информация:
- Доступно к каждому сиденью USB‑зарядное устройство.
- Все билеты имеют приоритет на выбранное время отправления, но остаются действительными в течение всего дня и могут быть использованы в любое удобное время.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в одну сторону
- Провоз багажа
- WiFi на борту
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Q6VX+FMQ Фьюмичино, Рим, Италия
Завершение: WF49+656 Рим, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Доступно к каждому сиденью USB‑зарядное устройство
- Все билеты имеют приоритет на выбранное время отправления, но остаются действительными в течение всего дня и могут быть использованы в любое удобное время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Григорий
27 мая 2025
Наш рейс задержали, но нам позволили сесть на следующий автобус по тому же билету — очень удобно и приятно!
А
Арина
16 сен 2024
Отлично! Удобный транспорт до Ватикана из аэропорта по доступной цене — ставим 10 из 10.
Е
Екатерина
28 мар 2024
Остановку легко было найти по инструкциям. Поездка на автобусе прошла плавно и комфортно.
М
Мария
6 фев 2024
Автобус приехал точно вовремя, и остановка была очень удобной рядом с нашим жильём. Рады, что забронировали билеты заранее, так как автобус с аэропорта был полностью заполнен.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по Риму
Индивидуальный трансфер с экскурсией по Риму. Узнайте всё о Вечном городе и насладитесь местной кухней, не теряя времени
Начало: В аэропорту
Сегодня в 14:30
Завтра в 06:30
€578 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер Рим - Чивитавеккья
Комфортабельный трансфер из центра Рима в порт Чивитавеккья с русскоязычным водителем. Забудьте о хлопотах и наслаждайтесь поездкой
Начало: В центре Рима
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
€247 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
Комфорт с первых минут пребывания в Риме: чистые авто и качественный сервис
Начало: аэропорт или ваш отель
Завтра в 07:30
30 ноя в 07:30
€120 за всё до 4 чел.