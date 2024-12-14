Забудьте о хлопотах с транспортом и воспользуйтесь удобным автобусным трансфером до аэропорта Фьюмичино. Комфортабельный автобус с кондиционером и Wi-Fi доставит вас из центра Рима без лишних забот. Наслаждайтесь поездкой и видами города.
Описание трансферПрямой и надёжный трансфер Воспользуйтесь удобным автобусным трансфером из центра Рима в аэропорт Фьюмичино (FCO). Вас ждёт регулярный рейс туда и обратно на современном автобусе с кондиционером и Wi-Fi на борту. Избавьте себя от необходимости разбираться с системой общественного транспорта до или после долгой поездки. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь атмосферой столицы Италии и её видами прямо во время поездки — пока вас с комфортом доставляют к терминалу. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в одну сторону
- Гибкость - можно сесть на следующий автобус, если пропустили свой рейс. Билет действителен весь день
- Кондиционер и Wi-Fi на борту
- Отправления каждые 15-20 минут
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via Marsala, 25, 00185 Roma RM, Italy
Завершение: Fiumicino Airport (FCO)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не допускается: курение, еда и напитки в автомобиле
- На каждом сиденье автобуса есть USB-зарядка
- Рекомендуется выбирать автобус, который прибывает в аэропорт минимум за 2 часа до вылета рейса
- Часы работы: аэропорт - Рим: с 07:45 до 01:15 Рим - аэропорт: с 04:15 до 20:30
- Продолжительность поездки может варьироваться в зависимости от дорожной ситуации и местоположения
- Детям до 3 лет билет не требуется
- Дети могут сидеть в кресле с двусторонними ремнями безопасности или путешествовать на коленях у родителей, если они совсем маленькие
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
14 дек 2024
Поездка оказалась быстрой и комфортной. Единственное пожелание — сделать карту места посадки понятнее и описать, как именно обращаться к автобусу среди остальных
А
Анастасия
23 июн 2024
Отличное соотношение цены и качества! Пользовались автобусом от аэропорта до вокзала Термини и обратно — всё прошло легко и просто, найти и воспользоваться было очень удобно.
Н
Никита
1 мая 2024
Приехали всего за несколько минут до отправления, но благодаря бронированию через приложение удалось пройти без очереди. Очень удобный сервис
Я
Яков
15 апр 2024
Очень гладкая и простая поездка. Водитель был дружелюбным и готов помочь
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по Риму
Индивидуальный трансфер с экскурсией по Риму. Узнайте всё о Вечном городе и насладитесь местной кухней, не теряя времени
Начало: В аэропорту
Сегодня в 14:30
Завтра в 06:30
€578 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Увлекательное путешествие по Риму с заданиями и головоломками. Исследуйте нетуристические уголки и наслаждайтесь атмосферой города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
€250 за всё до 5 чел.