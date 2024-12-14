Мои заказы

Удобный трансфер из Рима в аэропорт Фьюмичино на автобусе

Забудьте о хлопотах с транспортом и воспользуйтесь удобным автобусным трансфером до аэропорта Фьюмичино. Комфортабельный автобус с кондиционером и Wi-Fi доставит вас из центра Рима без лишних забот. Наслаждайтесь поездкой и видами города.
5
4 отзыва
Описание трансфер

Прямой и надёжный трансфер Воспользуйтесь удобным автобусным трансфером из центра Рима в аэропорт Фьюмичино (FCO). Вас ждёт регулярный рейс туда и обратно на современном автобусе с кондиционером и Wi-Fi на борту. Избавьте себя от необходимости разбираться с системой общественного транспорта до или после долгой поездки. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь атмосферой столицы Италии и её видами прямо во время поездки — пока вас с комфортом доставляют к терминалу. Важная информация:
  • Не допускается: курение, еда и напитки в автомобиле.
  • На каждом сиденье автобуса есть USB-зарядка.
  • Рекомендуется выбирать автобус, который прибывает в аэропорт минимум за 2 часа до вылета рейса.
  • Часы работы: аэропорт — Рим: с 07:45 до 01:15; Рим — аэропорт: с 04:15 до 20:30.
  • Продолжительность поездки может варьироваться в зависимости от дорожной ситуации и местоположения.
  • Детям до 3 лет билет не требуется.
  • Дети могут сидеть в кресле с двусторонними ремнями безопасности или путешествовать на коленях у родителей, если они совсем маленькие.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в одну сторону
  • Гибкость - можно сесть на следующий автобус, если пропустили свой рейс. Билет действителен весь день
  • Кондиционер и Wi-Fi на борту
  • Отправления каждые 15-20 минут
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via Marsala, 25, 00185 Roma RM, Italy
Завершение: Fiumicino Airport (FCO)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Варвара
14 дек 2024
Поездка оказалась быстрой и комфортной. Единственное пожелание — сделать карту места посадки понятнее и описать, как именно обращаться к автобусу среди остальных
А
Анастасия
23 июн 2024
Отличное соотношение цены и качества! Пользовались автобусом от аэропорта до вокзала Термини и обратно — всё прошло легко и просто, найти и воспользоваться было очень удобно.
Н
Никита
1 мая 2024
Приехали всего за несколько минут до отправления, но благодаря бронированию через приложение удалось пройти без очереди. Очень удобный сервис
Я
Яков
15 апр 2024
Очень гладкая и простая поездка. Водитель был дружелюбным и готов помочь

Входит в следующие категории Рима

