VIP-экскурсии в Риме с премиальным подходом

Найдено 4 экскурсии в категории «VIP-туры» в Риме на русском языке, цены от €182. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На вертолёте над окрестностями Рима
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На вертолёте над окрестностями Рима
Полюбоваться красивыми виллами, бескрайними полями и старинными деревушками с высоты птичьего полёта
Начало: в вашем отеле
«Наш гид может сесть в вертолёт вместе с вами и быть вашим переводчиком на протяжении всей экскурсии (доплачивать за эту услугу не нужно)»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за всё до 2 чел.
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
Начало: Ваш отель
«Как проходит тур: Из вашего отеля мы едем в аэропорт, откуда совершится ваш полет на вертолете»
Расписание: Ежедневно в 11.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
500 за всё до 2 чел.
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Познавательная экскурсия по главным достопримечательностям Вечного города
Начало: в районе Колизея
182 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 мая 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Отличный полет, море впечатлений, спасибо
  • И
    Игорь
    4 мая 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Всё организовано прекрасно. Изумительная атмосфера. Спасибо организаторам!!!
  • Ю
    Юрий
    2 февраля 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!
    Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!
  • К
    Константин
    27 июля 2023
    Рим с высоты птичьего полета на вертолете
    Очень понравилось! У супруги эмоции через край.
  • В
    Валерия
    22 октября 2019
    Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
    Большое спасибо Юле за прекрасный вечер и легкую и интересную экскурсию, водителю Роберто за профессионализм и Александру за отличную организацию. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    8 августа 2019
    Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
    ИДЕАЛЬНЫЙ вариант, если у Вас несколько часов в Риме. Всё профессионально, начиная с трансфера в аэропорту. Сложно представляли себе экскурсию,
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    после 2-х перелётов, но Александр сумел погрузить нас в волшебную атмосферу города. . Спасибо за возможность познакомиться с Римом за короткое время.

  • В
    Валерия
    25 апреля 2019
    Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
    Огромное спасибо Александру за экскурсию! Если вы хотите услышать информацию о городе так, чтобы она была легкой в восприятии и
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    оставалась в вашей памяти - это именно то, что надо. Это то, когда получаешь в нужном обьем, в полном комфорте, с большим удовольствием и приятной атмосферой. Спасибо за те сотни ответов, которые вы давали на наши сотни вопросов и за правильное настроение для последующего отдыха. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На вертолёте над окрестностями Рима
  2. Рим с высоты птичьего полета на вертолете
  3. Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 экскурсии от 182 до 600. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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