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оставалась в вашей памяти - это именно то, что надо. Это то, когда получаешь в нужном обьем, в полном комфорте, с большим удовольствием и приятной атмосферой. Спасибо за те сотни ответов, которые вы давали на наши сотни вопросов и за правильное настроение для последующего отдыха. Рекомендую!