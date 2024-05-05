1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
На вертолёте над окрестностями Рима
Полюбоваться красивыми виллами, бескрайними полями и старинными деревушками с высоты птичьего полёта
Начало: в вашем отеле
«Наш гид может сесть в вертолёт вместе с вами и быть вашим переводчиком на протяжении всей экскурсии (доплачивать за эту услугу не нужно)»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
Начало: Ваш отель
«Как проходит тур: Из вашего отеля мы едем в аэропорт, откуда совершится ваш полет на вертолете»
Расписание: Ежедневно в 11.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Познавательная экскурсия по главным достопримечательностям Вечного города
Начало: в районе Колизея
€182 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 мая 2024Отличный полет, море впечатлений, спасибо
- ИИгорь4 мая 2024Всё организовано прекрасно. Изумительная атмосфера. Спасибо организаторам!!!
- ЮЮрий2 февраля 2024Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!
- ККонстантин27 июля 2023Очень понравилось! У супруги эмоции через край.
- ВВалерия22 октября 2019Большое спасибо Юле за прекрасный вечер и легкую и интересную экскурсию, водителю Роберто за профессионализм и Александру за отличную организацию. Рекомендую!
- ННадежда8 августа 2019ИДЕАЛЬНЫЙ вариант, если у Вас несколько часов в Риме. Всё профессионально, начиная с трансфера в аэропорту. Сложно представляли себе экскурсию,
- ВВалерия25 апреля 2019Огромное спасибо Александру за экскурсию! Если вы хотите услышать информацию о городе так, чтобы она была легкой в восприятии и
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 экскурсии от 182 до 600. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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