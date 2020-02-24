7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В Витербо функционируют два термальных комплекса, оснащенных бассейнами, пещерами, термосауной, залами для ароматерапии, для ингаляций, для грязетерапии (серая глина используется для непосредственного грязелечения и белая — для косметических процедур).

Сегодня спектр применения термальных вод очень широк. Ими лечат артрит, ревматизм, кровообращение в конечностях, органы дыхания, гинекологические заболевания, восстанавливают и омолаживают кожу и др.

Бассейн открыт круглый год и все дни недели, кроме вторника, с 9 до 19 часов. По субботам бассейн дополнительно открывается в 21.30 и работает до часа ночи. Практикуются вечерне-ночные показы художественных фильмов на открытом воздухе. Глубина бассейна от 30 см. до 3 м. Душ, кабинки для передевания, фен — все это в распоряжении посетителей. Входной билет стоит от 12 евро до 18 евро в зависимости от дня недели.

По вашему желанию мы можем посетить «дикие» термальные источники вне лечебного комплекса. Наиболее известные Булликаме и Карлетти. В них та же термальная вода, бассейны, грязи. Глубина в бассейне — около 70 см. Нет возможности принять душ после бассейна. Вход свободный.

Отдых на термальных источниках можно совместить с ознакомлением и посещением средневекового города Витербо, Виллы Ланте, Дворца Фарнези в Капрароле, уникального города Чивита ди Баньореджо, античного города Тарквинии и его некрополей этрусков Монтероцци, винных погребов Монтефьясконе. Или же совершить выгодный шоппинг.

Приезжайте отдыхать, расслабляться и лечиться в золотых и волшебных водах Витербо «Terme dei Papi». Посетив однажды, вам обязательно захочется вернуться вновь.