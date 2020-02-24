7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сопровождение в оздоровительные «Terme dei Papi» в Витербо

Светлана
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Светлана – ваш гид
Девизом дня посещения Папских термальных источников могут быть слова: «Верните себе самого себя и свое хорошее самочувствие.

Освободите голову от посторонних мыслей и погрузитесь полностью в стихию, из которой вы появились на свет — в стихию воды».
От 55 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Термальные воды этрусков
Термальные воды этрусков

Что вас ожидает

В Витербо функционируют два термальных комплекса, оснащенных бассейнами, пещерами, термосауной, залами для ароматерапии, для ингаляций, для грязетерапии (серая глина используется для непосредственного грязелечения и белая — для косметических процедур).

Сегодня спектр применения термальных вод очень широк. Ими лечат артрит, ревматизм, кровообращение в конечностях, органы дыхания, гинекологические заболевания, восстанавливают и омолаживают кожу и др.

Бассейн открыт круглый год и все дни недели, кроме вторника, с 9 до 19 часов. По субботам бассейн дополнительно открывается в 21.30 и работает до часа ночи. Практикуются вечерне-ночные показы художественных фильмов на открытом воздухе. Глубина бассейна от 30 см. до 3 м. Душ, кабинки для передевания, фен — все это в распоряжении посетителей. Входной билет стоит от 12 евро до 18 евро в зависимости от дня недели.

По вашему желанию мы можем посетить «дикие» термальные источники вне лечебного комплекса. Наиболее известные Булликаме и Карлетти. В них та же термальная вода, бассейны, грязи. Глубина в бассейне — около 70 см. Нет возможности принять душ после бассейна. Вход свободный.

Отдых на термальных источниках можно совместить с ознакомлением и посещением средневекового города Витербо, Виллы Ланте, Дворца Фарнези в Капрароле, уникального города Чивита ди Баньореджо, античного города Тарквинии и его некрополей этрусков Монтероцци, винных погребов Монтефьясконе. Или же совершить выгодный шоппинг.

Приезжайте отдыхать, расслабляться и лечиться в золотых и волшебных водах Витербо «Terme dei Papi». Посетив однажды, вам обязательно захочется вернуться вновь.

Организационные детали

  • 1-й вариант поездки: Мы встретимся на железнодорожной станции Орте. Далее на машине направимся к основному месту экскурсионной прогулки. Поезда отправляются с железнодорожных вокзалов Roma Termini и Roma Tiburtina. Билет Рим — Орте стоит 5 евро/чел. в один конец. Время в пути — 30-40 мин.
  • 2-й вариант поездки: Мы встретимся на железнодорожной станции Витербо Римские Ворота (Viterbo Porta Romana) или Витербо Флорентийские Ворота (Viterbo Porta Fiorentina). Далее на машине или пешком направимся к основному месту экскурсионной прогулки. Билет Рим — Витербо стоит 5 евро/чел. в один конец. Время в пути — от 1 часа 20 до 1 часа 40 мин. Поезда отправляются из Рима со станций Ostiense, San Pietro, Trastevere, Valle Aurelia каждый час.
  • Рекомендую иметь при себе: купальный костюм, халат, полотенце, тапочки, принадлежности для принятия душа, расческу. Не переживайте, если что-то из перечисленного при вас не окажется: все это можно купить в Витербо по дороге в Термы или непосредственно в Термах (цена чуть выше магазинной).
Термальные воды этрусков
Термальные воды этрусков
Термальные воды этрусков
Термальные воды этрусков
Термальные воды этрусков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я родилась, училась и работала до 1999 года в Москве. Сейчас живу в Италии, в городе Витербо. Я показываю города, которые мне самой очень нравятся, и как я их воспринимаю своими глазами. Моё увлечение историей Тушии (так называются земли, некогда населенные этрусками) появилось от желания показать незнакомые и незаслуженно неразрекламированные города, рассказать их некоторые исторические факты, истории горожан средневекового периода и вообще передать атмосферу, сохранившуюся с давних веков.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
24 февраля 2020
Наша экскурсия с двумя детьми в Термальные воды этрусков прошла замечательно! Гид Светлана настоящий профессионал, отвечала на все вопросы, всегда была на связи, помогала советами, в термальном комплексе все подробно рассказала, даже дала с собой пиццу, яблоку и воду, очень приятно такое внимание и ответственное отношение к своему делу. Сами Термы прекрасны! Отличное место, где стоит провести весь день, брали массаж и ингаляции, все очень понравилось. И еще раз спасибо, Светлане!
17 января 2019
Огромное спасибо Светлане за прекрасный день. Были с ребенком 6 лет 09 января 2019 г. Светлана встретила нас на вокзале, по пути в термальные вод провела очень интересную экскурсию, в термальных водах все рассказала, показала и даже зашла с нами к врачу, переводила нам все. Сам бассейн очень понравился, день был прохладный, было приятно погреться. Также очень советую процедуры в которых нужно дышать ртом и носом паром с солью. У ребенка аденоиды, поэтому всегда легкая степень заложенности присутствует. После всего одной процедуры первый раз нос был абсолютно чистым. Вообще курс составляет 12 процедур, но можно взять любое количество. Родителям с детьми прям очень рекомендую. После купания, Светлана нас проводила на вокзал, помогла купить билет, посадила на поезд и даже сделала небольшой сюрприз для ребенка. Спасибо большое за приятный и полезный для здоровья день.
4 января 2019
все прошло как было запланировано,экскурсовод Светлана встретила,провела экскурсию,отправила в термы,но не понравился сам бассейн,грязная вода ,не очень удобные раздевалки.
19 декабря 2018
Большое спасибо Светлане! Дополнительно еще договорились о посещении Чивита ди Баньореджо, это потрясающая деревня. Светлана помогла с билетами, встретила нас очень интересно рассказала, помогла с покупками. С невероятной любовью к местности она ведёт свой рассказ. Обязательно вернёмся!
10 ноября 2018
Хочу поблагодарить Светлану за помощь. Она подробно объяснила как добратьсяна на поезде из Рима, встретила нас, отвезла в Термо, помогла купить билеты на процедуры, соориентировала в комплексе. После чего мы чувствовали себя комфортно, не зная итальянского языка😊. Кроме того, Светлана бесплатно предоставила нам халаты, тапочки, шампуни!!! После процедур, Светлана отвезла на вокзал, помогла купить билеты!!! Бобльшое спасибо, обязательно порекомендую cчьим друзьям посетить термо в сопровождении Светланы!!!
2 января 2018
Экскурсия очень понравилась. Советую термы, сам город посмотреть, интересные места. Светлана очень внимательный и отзывчивый человек.
26 апреля 2016
Светлана прекрасный гид и очень приятный человек. Экскурсия была прекрасно организована - Светлана встретила нас на вокзале, довезла до Витербо, показала этот прекрасный город, потом отвезла в термы, была столь любезна, что даже снабдила нас тапочками и полотенцами, которые мы забыли с собой взять. Мы получили большое удовольствие от поездки, и небольшой дождь нам не помешал. Светлана, огромное Вам спасибо и всего самого прекрасного Вам и Вашей семье.

Hints: сотрудники папских терм плохо говорят по-английски. Если вы пойдете на какие-либо процедуры, учитывайте, что оплачивать на ресепшане спа надо сразу при заказе процедуры. Термальный бассейн приятный, спа центр средний по уровню обслуживания.

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