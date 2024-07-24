3 часа
Индивидуальная
Индивидуальные туры по Риму E-Tuk
Начало: Vicolo Barberini, 35, 00187 Roma RM, Италия
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€320 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка на побережье Рима
Начало: Встреча в холле вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла24 июля 2024Нам очень понравился тур. У нас было 3 часа, и поскольку мы провели второй день в Риме, некоторые места мы
- ВВалентина20 июля 2024Хорошая экскурсия по Риму. Идеально подходит для людей, которым трудно передвигаться. СПАСИБО
- ВВика10 июля 2024Дэвид был нашим гидом и был очень милым.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
Сейчас в Риме в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 320. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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