читать дальше

уже посетили. Наш гид, Роби, очаровательный человек, очень щедро адаптировал тур и всю информацию, и жаль, что она была короткой! Мы бы провели целый день, садясь в тук-тук и выходя из него, слушая его объяснения. Приятно, когда ты можешь сказать, что кому-то нравится его работа и он вкладывает в нее столько заботы и преданности делу. Спасибо, Роби!