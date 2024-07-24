Однодневные – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Риме на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальные туры по Риму E-Tuk
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Индивидуальные туры по Риму E-Tuk
Начало: Vicolo Barberini, 35, 00187 Roma RM, Италия
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
320 за человека
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Поездка на побережье Рима
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка на побережье Рима
Начало: Встреча в холле вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    24 июля 2024
    Индивидуальные туры по Риму E-Tuk
    Нам очень понравился тур. У нас было 3 часа, и поскольку мы провели второй день в Риме, некоторые места мы
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    уже посетили. Наш гид, Роби, очаровательный человек, очень щедро адаптировал тур и всю информацию, и жаль, что она была короткой! Мы бы провели целый день, садясь в тук-тук и выходя из него, слушая его объяснения. Приятно, когда ты можешь сказать, что кому-то нравится его работа и он вкладывает в нее столько заботы и преданности делу. Спасибо, Роби!

  • В
    Валентина
    20 июля 2024
    Индивидуальные туры по Риму E-Tuk
    Хорошая экскурсия по Риму. Идеально подходит для людей, которым трудно передвигаться. СПАСИБО
  • В
    Вика
    10 июля 2024
    Индивидуальные туры по Риму E-Tuk
    Дэвид был нашим гидом и был очень милым.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальные туры по Риму E-Tuk
  2. Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
  3. Поездка на побережье Рима
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Колизей
  5. Фонтан Треви
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
Сейчас в Риме в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 320. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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