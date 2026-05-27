Несмотря на то, что от императорских терм остались лишь руины — увидев их вживую, вы осознаете, что комплекс не зря называли одним из чудес Рима. Я помогу воссоздать былое величие, «достроив» вместе с вами остатки исполинских стен, и расскажу, для чего, кроме личной гигиены и поддержания здоровья, использовались античные бани.

Описание экскурсии

Как создавался шедевр

Создание терм — заслуга императора Каракаллы, которому не суждено было увидеть сооружение в завершенном виде. Вы узнаете, как родилась концепция строительства императорских бань, попробуете представить, как выглядела внутренняя отделка из мрамора, какие элементы были украшены мозаикой, скульптурами и колоннами. А также дополните картину великолепными окнами и дверями, сделанными из бронзы. Я расскажу, как римским архитекторам удалось решить проблему водного снабжения и центрального отопления, как была сконструирована система помещений, и как это было связано с подходом к последовательности и порядку термальных процедур.

Место общественного досуга для бедных и богатых

У древнеримских бань было несколько назначений, помимо очищения тела и поддержания организма в тонусе. На прогулке по руинам речь пойдет и о богатых римлянах, которые в неформальной обстановке проводили встречи на высоком уровне, и о плебеях, для которых термы стали лучшим подарком от императора. Вы узнаете, как и те и другие любили здесь отдыхать, а также откроете массу мероприятий, проходивших на территории комплекса, среди которых были и занятия гимнастикой, и борьба, и даже чтение книг в библиотеке.

Судьба Терм Каракаллы

В заключение поговорим об эпохе поздней Античности и упадке терм после разрушения варварами акведука, снабжавшего комплекс водой. Вы узнаете об ужасной судьбе, постигшей древнеримский шедевр, долгом периоде забвения, археологических и восстановительных работах, а также использовании территории в качестве площадки для театральных постановок.

Организационные детали