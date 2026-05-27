Термы Каракаллы - воплощение свободы, красоты и здоровья
Познакомиться с философией древнеримских бань и узнать историю грандиозного сооружения Античности
Несмотря на то, что от императорских терм остались лишь руины — увидев их вживую, вы осознаете, что комплекс не зря называли одним из чудес Рима.
Я помогу воссоздать былое величие, «достроив» вместе с вами остатки исполинских стен, и расскажу, для чего, кроме личной гигиены и поддержания здоровья, использовались античные бани.
Как создавался шедевр
Создание терм — заслуга императора Каракаллы, которому не суждено было увидеть сооружение в завершенном виде. Вы узнаете, как родилась концепция строительства императорских бань, попробуете представить, как выглядела внутренняя отделка из мрамора, какие элементы были украшены мозаикой, скульптурами и колоннами. А также дополните картину великолепными окнами и дверями, сделанными из бронзы. Я расскажу, как римским архитекторам удалось решить проблему водного снабжения и центрального отопления, как была сконструирована система помещений, и как это было связано с подходом к последовательности и порядку термальных процедур.
Место общественного досуга для бедных и богатых
У древнеримских бань было несколько назначений, помимо очищения тела и поддержания организма в тонусе. На прогулке по руинам речь пойдет и о богатых римлянах, которые в неформальной обстановке проводили встречи на высоком уровне, и о плебеях, для которых термы стали лучшим подарком от императора. Вы узнаете, как и те и другие любили здесь отдыхать, а также откроете массу мероприятий, проходивших на территории комплекса, среди которых были и занятия гимнастикой, и борьба, и даже чтение книг в библиотеке.
Судьба Терм Каракаллы
В заключение поговорим об эпохе поздней Античности и упадке терм после разрушения варварами акведука, снабжавшего комплекс водой. Вы узнаете об ужасной судьбе, постигшей древнеримский шедевр, долгом периоде забвения, археологических и восстановительных работах, а также использовании территории в качестве площадки для театральных постановок.
Организационные детали
Внимание: билеты в термы не входят в стоимость экскурсии! Стоимость билетов: взрослый билет — 11 евро, детский билет до 18 лет — 5 евро.
Для прогулки по термам рекомендуется надеть удобную обувь без каблука.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Я лицензированный гид по Риму и Ватикану, историк искусств — искусствовед, получила два высших образования в Римском университете Сапиенца.
Мои экскурсии для тех, кто хочет путешествовать со смыслом. Тех, кому нужны читать дальшеуменьшить
насмотренность и погружение в атмосферу истории и искусства Вечного города для собственного творческого процесса, саморазвития или профессионального развития, например, дизайнеров и архитекторов.
Мне хочется пробудить ваш интерес и показать, что именно можно извлечь из произведений искусства и архитектуры для лучшего понимания себя и окружающего вас мира.
