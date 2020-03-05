6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рим сквозь века

Я увековечу вас на фоне важнейших мест города: величественного Колизея, античных храмов на Бычьем форуме, алтаря Отечества и руин Римских форумов, где две тысячи лет назад кипела бурная политическая, торговая и светская жизнь. Вы пройдете вдоль Большого цирка, незаслуженно забытого путеводителями, и услышите интересные факты о разбойниках, ипподроме, спрятанном под землей божестве и украденных женщинах. Далее мы спустимся к реке Тибр и завершим фотопрогулку на живописной набережной у старинного моста Фабричо.

История и легенды Рима

Вы не только получите эффектные снимки, но и узнаете «самый сок» античной римской жизни: что ели и пили римляне, как завоевывали города и страны, в кого верили и кому поклонялись, за что могли казнить женщину и почему Колизей называется именно так. А еще я расскажу о трех смертных грехах Вечного города: чревоугодии, блуде и тщеславии великих и простых римлян.