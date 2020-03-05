6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть знаковые места Старого города, услышать их увлекательную историю и получить душевные снимки

Анна
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Анна – ваш гид
Я покажу вам «древнее сердце» великого Рима: Колизей, Бычий форум и мост Фабричо.

Живым языком расскажу об античности, любви, еде и власти.

А еще запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с фантастической итальянской столицей.
129 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Piazza Venezia
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Фотопрогулка по античному Риму
Фотопрогулка по античному Риму

Что вас ожидает

Рим сквозь века
Я увековечу вас на фоне важнейших мест города: величественного Колизея, античных храмов на Бычьем форуме, алтаря Отечества и руин Римских форумов, где две тысячи лет назад кипела бурная политическая, торговая и светская жизнь. Вы пройдете вдоль Большого цирка, незаслуженно забытого путеводителями, и услышите интересные факты о разбойниках, ипподроме, спрятанном под землей божестве и украденных женщинах. Далее мы спустимся к реке Тибр и завершим фотопрогулку на живописной набережной у старинного моста Фабричо.

История и легенды Рима
Вы не только получите эффектные снимки, но и узнаете «самый сок» античной римской жизни: что ели и пили римляне, как завоевывали города и страны, в кого верили и кому поклонялись, за что могли казнить женщину и почему Колизей называется именно так. А еще я расскажу о трех смертных грехах Вечного города: чревоугодии, блуде и тщеславии великих и простых римлян.

Организационные детали

  • Обычно прогулка проходит утром или ближе к вечеру, чтобы поймать идеальное солнце для фото. В случае дождя я предложу вам альтернативную дату.
  • Не переживайте, если вы никогда не позировали или не считаете себя фотогеничными. Обычно лучше всего получаются «живые», настоящие, «немодельные» люди.
  • В течение 4-х дней после фотопрогулки я вышлю вам все самые удачные снимки (не менее 15 штук).
Фотопрогулка по античному Риму
Фотопрогулка по античному Риму
Фотопрогулка по античному Риму
Фотопрогулка по античному Риму
Фотопрогулка по античному Риму
Фотопрогулка по античному Риму
Фотопрогулка по античному Риму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Piazza Venezia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Buongiorno! Я Анюта, рассказчик о Риме, переводчик и член римской ассоциации фотографов Fotografiamo. Живу в столице Италии 10 лет и обожаю ее до дрожи в коленках. Моя главная задача — очаровать вас Вечным городом. Я хочу, чтобы, приехав домой, вы посмотрели ваши чудесные снимки и с теплотой вспомнили Рим и нашу прогулку.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Нам очень понравилась прогулка, Анна нашла подход у детям, 3 часа пролетели незаметно. Анна приятный собеседник, сразу выяснила наши предпочтения по прогулке;))) теперь ждём фотографии;)))
14 ноября 2019
Мы в восторге! Экскурсия прошла отлично. Аня с первых минут располагает к себе, создаётся впечатление, что мы давно знакомы и встретились со старинным другом, который показывает нам вечный город. Чувствуется, что она действительно влюблена в Рим, и это состояние передаётся и экскурсантам. Всё было организовано чётко и понятно, Аня рассказывает образно, ярко, хорошим русским языком, с юмором и красочными сравнениями. Рассказ доступный и запоминающийся. И она ещё при этом успевает фотографировать! Мы довольно много прошли, многое увидели, узнали, и на память у нас остались прекрасные профессиональные фотографии. Спасибо огромное Анне за это! Ещё хочу заметить, что Аня индивидуально подходит к каждым экскурсантам - моя мама 80и лет совсем не устала после этой прогулки и получила массу позитивных эмоций.
21 сентября 2019
Спасибо огромное экскурсия очень понравилась Увидели Рим с новой стороны
21 сентября 2019
Это восторг! С первых же минут Анна располагает к себе, как будто давняя знакомая. Слушать ее очень интересно, а маршрут составлен так, что узнаешь историю Рима от античности до 20 века. Несомненно советую обращаться к Анне, не пожалеете
7 июля 2019
Спасибо, Анна!Экскурсия понравилась,узнала новые факты о Риме.Фотографии замечательные.Рекомендую!
27 июня 2019
Прогулялись, увидели и узнали то, чего не пишут в путеводителях). Было ощущение, что мы с Анной уже давно знакомы: непринужденно и спокойно и неспешно. Фотографии замечательные, хорошие воспоминания. Рекомендую!

Анна проводит ещё 1 экскурсию

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