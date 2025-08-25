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Предания Античного Рима

Легкое и увлекательное знакомство с ключевыми памятниками древнеримской цивилизации
Древний Рим! Полусказочный, полулегендарный царский период, республиканский междоусобный и в полном расцвете императорский Рим.

Все эти грани оживут перед вами на экскурсии по сердцу города, где вы осмотрите главные античные памятники;
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услышите легенды об императорах и героях; познакомитесь с архитектурой и религиозным культом древних римлян.

В результате облик руин наполнится живыми сюжетам, и вы сможете представить, как когда-то здесь блистал мрамор с позолотой, а над древними базиликами и дворцами вздымались квадриги с античными богами и символами побед.

5
3 отзыва
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима

Описание экскурсии

Колизей и Большой цирк: мир древнеримских зрелищ

Экскурсия начнется с главной визитной карточки Рима — Колизея, где мы поговорим о временах расцвета и событиях, которые происходили на его арене на протяжении долгой и насыщенной жизни. Палатинский холм станет поводом вспомнить о происхождении самого города. Я познакомлю вас с ярким образцом античной архитектуры — Аркой Константина — и объясню, почему памятник является символом заката великой Римской империи. А возле Большого цирка, одного из самых старых и легендарных мест, связанных с древнейшими играми Рима, вы узнаете о царе Тарквинии Древнем, состязаниях на колесницах, которые, по преданию, впервые провели здесь при нем, и других захватывающих событиях ипподрома.

Остатки древнейшего форума и мосты Ротто и Фабрицио

Вы увидите два храма 1 и 2 вв. до н. э. — Портуна и Геркулеса-Победителя: единственные напоминания о древнем Бычьем форуме. Здесь я расскажу о легендах храмов, покровителе триумфаторов и традициях, связанных с празднованиями в честь полководцев. Недалеко от легендарных Уст Истины, расположившихся в портике церкви Санта Мария ин Космедин, вы встретите остатки моста Ротто, или Эмилио, а чуть позже пройдете по древнему мосту Фабрицио, о которых я расскажу отдельно.

Дедушка Колизея, театр Марцелла

Не обойдем вниманием и чудом сохранившийся в Риме единственный древний театр, построенный почти на 100 лет раньше амфитеатра Флавиев. Вы услышите истории об Октавиане Августе и его подходе к оформлению театра. А возле развалин портика Октавии вы узнаете, какие произведения искусства находились внутри одного из самых изящных архитектурных комплексов Рима и чем удивительна судьба самой Октавии, в честь которой был назван этот портик.

Обаяние античных храмов

Вы познакомитесь с ансамблем базилики Сан-Никола-ин-Карчере с вмонтированными колоннами и вплетениями руин храмов республиканских времен. Побываете у религиозных памятников 7-6 вв. до н. э., где у церкви Сант Омобоно вспомним эпоху последних римских царей. Пройдете по дороге, по которой шел Юлий Цезарь на заседание Сената к театру Помпея на Пьяцце Арджентина, и услышите мифы о всемирно известном убийстве. Узнаете, чем еще был примечателен портик театра, храмы республиканского периода 1-4 вв. до н. э. и найденные здесь раскопки, а также услышите о событиях, происходивших в период правления диктатора Суллы. И, конечно, изучите храм всех богов — Пантеон, единственный античный храм в Риме, сохранившийся в целости, дающий полное представление о красоте зодчества древних и особенностях их религиозного культа.

Капитолийский холм — олицетворение славы и величия Древнего Рима

По лестнице Кордоната — творению Микеланджело — вы подниметесь к местам, где языческие храмы, по легендам, населяли римские боги. В самый величественный — Храм Юпитера — поднимался Великий Понтифик, чтобы вознести жертвы богам. Именно сюда устремлялись все торжественные процессии и триумфальные шествия. На площади вы погрузитесь в атмосферу древности, узнаете о шедеврах Мастера, создавшего свое творение под влиянием античного вдохновении, и попробуете разгадать загадку, оставленную создателем.

Римский и императорские форумы

Со смотровых площадок Капитолийского холма вы рассмотрите в деталях знаменитые форумы. Будет короткое знакомство с ансамблем Римского форума, средоточия общественной городской жизни. А после я познакомлю вас с комплексом императорских форумов и расскажу о раннем периоде, когда именно здесь вершились судьбы, избирались императоры, принимались законы и творилась история.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная.
  • Дополнительных расходов во время экскурсии не предусмотрено.
  • Римские форумы, Палатин и Колизей — только внешний обзор.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1610 туристов
Живу в Риме с 2010 года. Я журналист-фрилансер, имею театрально-режиссёрское образование и дополнительное — гид-искусствовед, полученное в России. Сейчас продолжаю изучать историю искусств, и для этого здесь идеальные условия. Жила
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также в Португалии и Германии. Но Рим — мой любимый город. Нравится познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Все экскурсии — авторские. Особенно ценю любознательных путешественников. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помочь вам почувствовать его дух и особое очарование!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Дмитрий
Маршрут очень понравился, находились от души. Гид владеет огромной базой о приданиях, легендах и фактах древнего Рима. Материала на столько много и излагается с добавлением визуализации, что невольно начинает включаться воображение.
Маршрут очень понравился, находились от души. Гид владеет огромной базой о приданиях, легендах и фактах древнего
Маршрут очень понравился, находились от души. Гид владеет огромной базой о приданиях, легендах и фактах древнего
Маршрут очень понравился, находились от души. Гид владеет огромной базой о приданиях, легендах и фактах древнего
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Т
Спасибо Виктории за познавательную и содержательную экскурсию. Она профессионал своего дела! Знает множество интересных фактов, любит свою работу, «чувствует» клиента. Ставим 5 баллов и рекомендуем всем Викторию как отличного гида!!!
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И
Было очень интересно и душевно.
Очень рекомендуем!!
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