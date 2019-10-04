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Легкое и увлекательное знакомство с ключевыми памятниками древнеримской цивилизации

Victoria
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Victoria – ваш гид
Древний Рим! Полусказочный, полулегендарный царский период, республиканский междоусобный и в полном расцвете императорский Рим. Все эти грани оживут перед вами на экскурсии по сердцу города, где вы осмотрите главные античные памятники; услышите легенды об императорах и героях; познакомитесь с архитектурой и религиозным культом древних римлян. В результате облик руин наполнится живыми сюжетам, и вы сможете представить, как когда-то здесь блистал мрамор с позолотой, а над древними базиликами и дворцами вздымались квадриги с античными богами и символами побед.
От 98 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима

Что вас ожидает

Колизей и Большой цирк: мир древнеримских зрелищ
Экскурсия начнется с главной визитной карточки Рима — Колизея, где мы поговорим о временах расцвета и событиях, которые происходили на его арене на протяжении долгой и насыщенной жизни. Палатинский холм станет поводом вспомнить о происхождении самого города. Я познакомлю вас с ярким образцом античной архитектуры — Аркой Константина — и объясню, почему памятник является символом заката великой Римской империи. А возле Большого цирка, одного из самых старых и легендарных мест, связанных с древнейшими играми Рима, вы узнаете о царе Тарквинии Древнем, состязаниях на колесницах, которые, по преданию, впервые провели здесь при нем, и других захватывающих событиях ипподрома.

Остатки древнейшего форума и мосты Ротто и Фабрицио
Вы увидите два храма 1 и 2 вв. до н.э. — Портуна и Геркулеса-Победителя: единственные напоминания о древнем Бычьем форуме. Здесь я расскажу о легендах храмов, покровителе триумфаторов и традициях, связанных с празднованиями в честь полководцев. Недалеко от легендарных Уст Истины, расположившихся в портике церкви Санта Мария ин Космедин, вы встретите остатки моста Ротто, или Эмилио, а чуть позже пройдете по древнему мосту Фабрицио, о которых я расскажу отдельно.

Дедушка Колизея, театр Марцелла
Не обойдем вниманием и чудом сохранившийся в Риме единственный древний театр, построенный почти на 100 лет раньше амфитеатра Флавиев. Вы услышите истории об Октавиане Августе и его подходе к оформлению театра. А возле развалин портика Октавии вы узнаете, какие произведения искусства находились внутри одного из самых изящных архитектурных комплексов Рима и чем удивительна судьба самой Октавии, в честь которой был назван этот портик.

Обаяние античных храмов
Вы познакомитесь с ансамблем базилики Сан-Никола-ин-Карчере с вмонтированными колоннами и вплетениями руин храмов республиканских времен. Побываете у религиозных памятников 7-6 вв. до н. э., где у церкви Сант Омобоно вспомним эпоху последних римских царей. Пройдете по дороге, по которой шел Юлий Цезарь на заседание Сената к театру Помпея на Пьяцце Арджентина, и услышите мифы о всемирно известном убийстве. Узнаете, чем еще был примечателен портик театра, храмы республиканского периода 1-4 вв. до н.э. и найденные здесь раскопки, а также услышите о событиях, происходивших в период правления диктатора Суллы. И, конечно, изучите храм всех богов — Пантеон, единственный античный храм в Риме, сохранившийся в целости, дающий полное представление о красоте зодчества древних и особенностях их религиозного культа.

Капитолийский холм — олицетворение славы и величия Древнего Рима
По лестнице Кордоната — творению Микеланджело — вы подниметесь к местам, где языческие храмы, по легендам, населяли римские боги. В самый величественный — Храм Юпитера — поднимался Великий Понтифик, чтобы вознести жертвы богам. Именно сюда устремлялись все торжественные процессии и триумфальные шествия. На площади вы погрузитесь в атмосферу древности, узнаете о шедеврах Мастера, создавшего свое творение под влиянием античного вдохновении, и попробуете разгадать загадку, оставленную создателем.

Римский и императорские форумы
Со смотровых площадок Капитолийского холма вы рассмотрите в деталях знаменитые форумы. Будет короткое знакомство с ансамблем Римского форума, средоточия общественной городской жизни. А после я познакомлю вас с комплексом императорских форумов и расскажу о раннем периоде, когда именно здесь вершились судьбы, избирались императоры, принимались законы и творилась история.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная.
  • Дополнительных расходов во время экскурсии не предусмотрено.
  • Римские форумы, Палатин и Колизей — только внешний обзор.
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима
Предания Античного Рима

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Меня зовут Виктория. Живу в Риме почти 10 лет. Я — журналист-фрилансер, публицист, переводчик, фотограф-любитель и свободный художник, имею театрально-режиссерское и искусствоведческое образование, обучалась этому в России и продолжаю изучать историю искусства здесь, в Италии, где для этого идеальные условия. Имею опыт работы экскурсоводом в Петербурге, Лиссабоне и Риме. Рим — мой любимый город, мне нравится прогуливаться по Риму, познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Мне нравятся любознательные туристы. Все мои экскурсии авторские, Среди них есть тематические и общие. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помогу вам почувствовать его дух.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 октября 2019
Было очень интересно и душевно.
Очень рекомендуем!!

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