Войдите в археологические руины виллы Адриана, большого римского комплекса в Тиволи, который теперь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Построенный императором Адрианом как загородная вилла, поскольку ему не нравился Палатинский холм в Риме, сегодня это огромный парк со множеством римских руин.
Построенный императором Адрианом как загородная вилла, поскольку ему не нравился Палатинский холм в Риме, сегодня это огромный парк со множеством римских руин.
Описание билета
Построенный императором Адрианом как загородная вилла, поскольку ему не нравился Палатинский холм в Риме, сегодня это огромный парк со множеством римских руин. Откройте для себя остатки более 30 зданий на территории площадью 1 квадратный километр. Большая часть территории до сих пор не раскопана, поэтому вы можете только представить, что может лежать под землей! Посмотрите такие памятники, как Морской театр, круглый портик с бочкообразным сводом, поддерживаемый колоннами. Он включает в себя гостиную, библиотеку, ванны с подогревом, 3 люкса с полами с подогревом, умывальник, художественную галерею и большой фонтан. Внутри портика вы найдете бассейн с искусственным островом. Увековечьте свое посещение и сделайте так, чтобы ваши друзья или семья позеленели от зависти, отправив им Pemcard, цифровую фотографию, которую вы можете отправить как настоящую открытку в любую точку мира. Другие достопримечательности включают Канопо, огромный прямоугольный бассейн, окруженный скульптурами, и искусственный грот Серапеум. Посмотрите артефакты, относящиеся к тому времени, когда была построена вилла, такие как мраморные статуи Антиноя, обожествленного любовника Адриана, а также мозаики из театра и бань. Важная информация: Примите во внимание • Вам нужно будет пройти проверку безопасности перед входом на аттракцион.
Вход на аттракцион с рюкзаками, чемоданами и большими сумками запрещен.
ежедневно, 08:15 - 19:30
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-99)
|€20.50
|Детский (0-17)
|€5.80
|Граждане ЕС с документом (18-25)
|€10
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет на виллу Адриана
- Открытка
Что не входит в цену
- Экскурсия
- Аудио гид
- Транспорт
Место начала и завершения?
00019 Тиволи, Рим, Италия
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, 08:15 - 19:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юля
24 июл 2024
Расслабляющая тихая атмосфера
L
Laurent
10 июл 2024
Впечатляет, но мало информации для самостоятельного посещения
A
Anais
5 июл 2024
Мне понравилось, но не забудьте распечатать ваучер перед посещением
Н
Никита
3 июл 2024
Любой, кто едет в Италию и пропускает этот тур, упускает что-то важное. Прогулка в реальном времени по центру мировой державы 2000 лет назад.
Л
Лора
1 июл 2024
Очень удобный проход без очереди
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