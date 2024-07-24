Построенный императором Адрианом как загородная вилла, поскольку ему не нравился Палатинский холм в Риме, сегодня это огромный парк со множеством римских руин. Откройте для себя остатки более 30 зданий на территории площадью 1 квадратный километр. Большая часть территории до сих пор не раскопана, поэтому вы можете только представить, что может лежать под землей! Посмотрите такие памятники, как Морской театр, круглый портик с бочкообразным сводом, поддерживаемый колоннами. Он включает в себя гостиную, библиотеку, ванны с подогревом, 3 люкса с полами с подогревом, умывальник, художественную галерею и большой фонтан. Внутри портика вы найдете бассейн с искусственным островом. Увековечьте свое посещение и сделайте так, чтобы ваши друзья или семья позеленели от зависти, отправив им Pemcard, цифровую фотографию, которую вы можете отправить как настоящую открытку в любую точку мира. Другие достопримечательности включают Канопо, огромный прямоугольный бассейн, окруженный скульптурами, и искусственный грот Серапеум. Посмотрите артефакты, относящиеся к тому времени, когда была построена вилла, такие как мраморные статуи Антиноя, обожествленного любовника Адриана, а также мозаики из театра и бань. Важная информация: Примите во внимание • Вам нужно будет пройти проверку безопасности перед входом на аттракцион.

Вход на аттракцион с рюкзаками, чемоданами и большими сумками запрещен.