2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тайны виллы д’Эсте В начале прогулки я расскажу о самом Тиволи — его истории, античных храмах, мифических покровителях, легендах и традициях местных жителей. Далее мы отправимся на виллу д’Эсте, построенную пять столетий назад одним очень амбициозным кардиналом и поразившую современников немыслимым масштабом и одновременно изяществом. Я раскрою секрет, какие идеи дворцово-паркового ансамбля виллы позаимствовал и воплотил Петр I в Петергофе, и как итальянские мастера добились истинной гармонии архитектуры и природы.
Дворец кардинала и музыкальный фонтан Орган Вы рассмотрите дворец кардинала д’Эсте и расшифруете значение фресок, которыми покрыты его стены. Насладитесь парком с многовековыми кипарисами и услышите необычную историю тематических фонтанов. В завершение впечатлитесь музыкальными произведениями в исполнении величественного фонтана Орган и узнаете любопытные технические нюансы его работы.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены: билеты на виллу (10 евро с человека, детям бесплатно), трансфер из Рима (55 евро с группы в одну сторону).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу.
Любовь к Риму и искусству привела меня к получению второго высшего образования в сфере искусствоведения. Здесь же я окончила специализированные курсы для профессиональных гидов Mirabilia Urbis.
С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, которые связаны с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами.
Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме на ура!
Марина замечательный гид!!! Было очень приятно и интересно провести с ней день.
Иван
8 сентября 2019
Превосходная экскурсия в превосходное место! Крайне рекомендую Тиволи к посещению и крайне рекомендую Марину, как гида. Вилла и сад просто замечательные, ничем не хуже того же сада в Ватикане. А самое главное - полное отсутствие туристов.
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Вы отправитесь на винодельню неподалеку от Рима, где уже шесть поколений производят качественное красное, белое, игристое и десертное вино. Гостеприимные хозяева покажут свои владения, расскажут о семейных традициях, объяснят тонкости винного производства и проведут в старинный погреб. А затем пригласят на дегустацию и обед с блюдами из фермерских продуктов.
Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города
Отправляясь на экскурсию ранним утром, вы избежите жары и толп туристов. Я покажу вам знаковые места и скрытые уголки столицы, раскрою их секреты и поделюсь интересными историями. Вы увидите город в новом свете, узнаете, как он менялся с течением времени, и поймете величие античного Рима.
Открыть секретные, мистические и скандальные истории на прогулке по неизведанным уголкам столицы
Идея приключения — оживить представление о Вечном городе рассказами о знатных семействах и известных личностях, с их триумфами, поражениями, радостями и невзгодами. Интриги рода Борджия, тайны римских пап и куртизанок, лучшее джелато и секретные фрески Рафаэля — это и многое другое на экскурсии по знаменитым и нетривиальным местам Рима.
Проникнуться духом греческой мифологии и античной классики, изучив шедевры мастеров Возрождения
В колоритном районе Трастевере прячется замечательный и малоизвестный памятник Высокого Возрождения — первая вилла Рима. Транслирующая идеи прославления жизни и красоты, она ценна тем, что дает возможность изучить шедевры самого Рафаэля Санти без толп и очередей в крупных музеях. Здесь вы не встретите религиозных сюжетов — всю святыню художники оставили Ватикану. Но зато познакомитесь с фресками, изображающими мифологические сюжеты, прочитаете карту звездного неба, узнаете, что вдохновляло великих мастеров, и даже отыщете «автограф» Микеланджело.
Авторская арт-прогулка по must-see местам и потайным улицам
Вы и итальянское искусство: эти три часа вместе станут отличной альтернативой музеям. Вы пройдете по площадям Навона, дель Пополо и Испании, а в скрытых уголках Рима заглянете в старинные базилики. Рассмотрите шедевры Рафаэля, Караваджо, Бернини и других мастеров, а я помогу «прочитать» их смыслы и расскажу о жизни художников. После такой познавательно-красивой прогулки вы научитесь разбираться в стилях искусства от Возрождения до барокко и классицизма.
Автомобильная экскурсия в «cамый красивый парк Европы»
Пригород Рима очень богат на виллы и дворцы. Многие знаменитые римские императоры и деятели эпохи Возрождения искали возможность найти уединение вне могучих стен Вечного Города и выбирали для этого территорию современного Тиволи. Благодаря этому у нас есть замечательная возможность посетить два великолепных архитектурных шедевра — древнеримского и средневекового: Виллу Императора Адриана и виллу кардинала д’Эсте.
Экскурсия в город античных руин и исторических памятников в окружении живописной природы
Во время экскурсии вы погуляете по городу Тиволи, имя которого вписано золотыми буквами в историю архитектуры — его античные руины считаются одними из наиболее значимых в Италии. Это один из самых милых городков Римской провинции, расположенный в 24 километрах к северо-востоку от Рима. В древности он назывался Тибуром и соединялся с Римом дорогой виа Тибуртина. А вокруг Тиволи многие состоятельные римляне имели виллы и возводили памятники личного благочестия.
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Тиволи знаменит своей необыкновенной атмосферой, изумительными видами и тремя виллами, которые являются достоянием ЮНЕСКО. Вместе мы посетим владение д’Эсте, раскроем секреты его сада и прогуляемся по каменным улочкам города. Я открою вам историю кардинала, расскажу об античном прошлом этих мест и о тонкостях паркового искусства.
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
Старинный Тиволи находится менее чем в получасе езды от итальянской столицы — не побывать здесь просто кощунственно! Я покажу вам сказочные виллы с роскошными садами и фонтанами, руины древнего храма и водопад над пропастью, а также расскажу немало удивительных историй об этом городке.
Путешествие в сказочный лес у подножия замка с фантастическими статуями и замшелыми деревьями
Хотите попасть в сказку, почувствовать себя снова ребенком, когда сердце замирает от радостного предвкушения встречи с чем-то интересным и в то же время пугающим? Тогда я приглашаю вас посетить Парк Монстров Бомарцо, расположенный в 70 километрах от Рима.