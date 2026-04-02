2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя тайны виллы д’Эсте, где Петр I черпал вдохновение для Петергофа, и насладитесь её изяществом и масштабом
Тиволи, расположенный недалеко от Рима, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу, которая веками привлекала римскую знать и английскую буржуазию.
Посетители смогут насладиться прогулкой по уютным улочкам и исследовать знаменитую виллу д читать дальшеуменьшить
«Эсте, известную своими многоуровневыми фонтанами и величественными кипарисами. Здесь же можно увидеть дворец кардинала д» Эсте и услышать музыкальные произведения фонтана Орган. Трансфер на комфортабельном транспорте включён в стоимость, а билеты на виллу оплачиваются отдельно. Это идеальное место для тех, кто ценит гармонию архитектуры и природы
В начале прогулки я расскажу о самом Тиволи — его истории, античных храмах, мифических покровителях, легендах и традициях местных жителей. Далее мы отправимся на виллу д’Эсте, построенную пять столетий назад одним очень амбициозным кардиналом и поразившую современников немыслимым масштабом и одновременно изяществом. Я раскрою секрет, какие идеи дворцово-паркового ансамбля виллы позаимствовал и воплотил Петр I в Петергофе, и как итальянские мастера добились истинной гармонии архитектуры и природы.
Дворец кардинала и музыкальный фонтан Орган
Вы рассмотрите дворец кардинала д’Эсте и расшифруете значение фресок, которыми покрыты его стены. Насладитесь парком с многовековыми кипарисами и услышите необычную историю тематических фонтанов. В завершение впечатлитесь музыкальными произведениями в исполнении величественного фонтана Орган и узнаете любопытные технические нюансы его работы.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на комфортабельном транспорте (легковом авто Mercedes разного класса или минивэне Mercedes-Benz Viano)
Дополнительно оплачиваются билеты на виллу д’Эсте: €15/взрослый, дети до 18 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 685 туристов
Приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города и погрузиться в его атмосферу.
Любовь к искусству привела меня в римский университет, где я получила высшее образование по специальности искусствовед. Здесь читать дальшеуменьшить
же я закончила лучшие в городе курсы гидов и постоянно продолжаю обучение на семинарах с ведущими специалистами.
С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, связанные с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме так, чтобы он остался в вашем сердце!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
очень понравилась экскурсия с Мариной! приятная гид, хороший водитель! очень интересная, красивая и легкая)
Марина
Ответ организатора:
Спасибо Наталья, было очень приятно провести экскурсию для вашей чудесной семьи 🌸
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А
Алексей
Гид - Марина. Отличная и интересная экскурсия, расходы - точно такие, как и указано в анонсе, много рассказывала, много показывала и отвечала подробно на все вопросы. На обратном пути помогла читать дальшеуменьшить
отвезти нас в нужное нам место. Экскурсовод - молодец и очень красивая женщина. Всю экскурсия пришлось бороться с соблазном куда смотреть - на старинные фрески и фонтаны или на неё. В общем это очень восхитительно красиво, но тяжело - тянет на новые экскурсии.
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Надежда
Чудесная поездка в Тиволи! Марина великолепно рассказывает, приятна в общении, глубокие знания, поэтому легко отвечает на вопросы! Сам городок и вилла Д'Эсте восхитильно красивы! Всем советую. Мы, к огромному сожалению, попали в редкий день, когда фонтаны не работали после ливней, но переносить поездку не было бы возможности. И даже без работающих фонтанов остались незабываемые эмоции! Красивейшее место с отличным гидом!
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И
Иван
Превосходная экскурсия в превосходное место! Крайне рекомендую Тиволи к посещению и крайне рекомендую Марину, как гида. Вилла и сад просто замечательные, ничем не хуже того же сада в Ватикане. А самое главное - полное отсутствие туристов.
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Ирина
Спасибо Марине, милая, душевная экскурсия, прекрасный сад, чудесные персонажи, его населяющие
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T
Tatiana
Марина замечательный гид!!! Было очень приятно и интересно провести с ней день.
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