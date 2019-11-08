2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тайны виллы д’Эсте

В начале прогулки я расскажу о самом Тиволи — его истории, античных храмах, мифических покровителях, легендах и традициях местных жителей. Далее мы отправимся на виллу д’Эсте, построенную пять столетий назад одним очень амбициозным кардиналом и поразившую современников немыслимым масштабом и одновременно изяществом. Я раскрою секрет, какие идеи дворцово-паркового ансамбля виллы позаимствовал и воплотил Петр I в Петергофе, и как итальянские мастера добились истинной гармонии архитектуры и природы.

Дворец кардинала и музыкальный фонтан Орган

Вы рассмотрите дворец кардинала д’Эсте и расшифруете значение фресок, которыми покрыты его стены. Насладитесь парком с многовековыми кипарисами и услышите необычную историю тематических фонтанов. В завершение впечатлитесь музыкальными произведениями в исполнении величественного фонтана Орган и узнаете любопытные технические нюансы его работы.