2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тиволи, расположенный недалеко от Рима, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу, которая веками привлекала римскую знать и английскую буржуазию.Посетители смогут насладиться прогулкой по уютным улочкам и исследовать знаменитую виллу д

«Эсте, известную своими многоуровневыми фонтанами и величественными кипарисами. Здесь же можно увидеть дворец кардинала д» Эсте и услышать музыкальные произведения фонтана Орган. Трансфер на комфортабельном транспорте включён в стоимость, а билеты на виллу оплачиваются отдельно. Это идеальное место для тех, кто ценит гармонию архитектуры и природы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тайны виллы д’Эсте

В начале прогулки я расскажу о самом Тиволи — его истории, античных храмах, мифических покровителях, легендах и традициях местных жителей. Далее мы отправимся на виллу д’Эсте, построенную пять столетий назад одним очень амбициозным кардиналом и поразившую современников немыслимым масштабом и одновременно изяществом. Я раскрою секрет, какие идеи дворцово-паркового ансамбля виллы позаимствовал и воплотил Петр I в Петергофе, и как итальянские мастера добились истинной гармонии архитектуры и природы.

Дворец кардинала и музыкальный фонтан Орган

Вы рассмотрите дворец кардинала д’Эсте и расшифруете значение фресок, которыми покрыты его стены. Насладитесь парком с многовековыми кипарисами и услышите необычную историю тематических фонтанов. В завершение впечатлитесь музыкальными произведениями в исполнении величественного фонтана Орган и узнаете любопытные технические нюансы его работы.

Организационные детали