2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Губернаторский дворец

Вы посетите Виллу д’Эсте — одну из самых знаменитых итальянских вилл и шедевр гидравлики. Прогуливаясь по аллеям, вы узнаете историю основания великолепного парка с более чем ста фонтанами, ставшего прототипом для Версаля и Петергофа, и строительства виллы из камней монастырских стен. Я расскажу необычные факты о владельце — кардинале Ипполито II д’Эсте — и творческом гении архитектора Пирро Лигорио, а также проведу к водному органу, где струи воды формируют музыку, фонтану Ромулетта, представляющему Рим в миниатюре, и легендарному фонтану Нептуна — апогея творчества Бернини.

Белые стены, храмы и кипарисы

Далее вас ждет прогулка по исторической части города, которая своим основанием относится к Древнему Риму. Считается, что в те давние времена здесь жила великая прорицательница Сивилла Тибуртинская, предсказавшая императору Августу приход младенца Иисуса Христа, «который могущественнее всех римских богов». Мы увидим прямоугольный остов и ионические колонны, оставшиеся от ее храма, и поговорим о жизни тогдашнего Тибура.

Шум водопада и Вилла Грегориана

Последней остановкой станет Вилла Грегориана с натуральным 120-метровым каскадом, сформированным рекой Аньене и воспетым многими художниками. Нашему взору предстанет образец «романтического сада» с водопадами, гротами, обрывами и крутыми тропинками. Я расскажу о значении подземных галерей, изменивших течение реки, и храме Весты, находящемуся неподалеку.