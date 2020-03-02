2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тиволи за один день

Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы

Ирина
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Ирина – ваш гид
Старинный Тиволи находится менее чем в получасе езды от итальянской столицы — не побывать здесь просто кощунственно! Я покажу вам сказочные виллы с роскошными садами и фонтанами, руины древнего храма и водопад над пропастью, а также расскажу немало удивительных историй об этом городке.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Тиволи за один день
Тиволи за один день

Что вас ожидает

Губернаторский дворец
Вы посетите Виллу д’Эсте — одну из самых знаменитых итальянских вилл и шедевр гидравлики. Прогуливаясь по аллеям, вы узнаете историю основания великолепного парка с более чем ста фонтанами, ставшего прототипом для Версаля и Петергофа, и строительства виллы из камней монастырских стен. Я расскажу необычные факты о владельце — кардинале Ипполито II д’Эсте — и творческом гении архитектора Пирро Лигорио, а также проведу к водному органу, где струи воды формируют музыку, фонтану Ромулетта, представляющему Рим в миниатюре, и легендарному фонтану Нептуна — апогея творчества Бернини.

Белые стены, храмы и кипарисы
Далее вас ждет прогулка по исторической части города, которая своим основанием относится к Древнему Риму. Считается, что в те давние времена здесь жила великая прорицательница Сивилла Тибуртинская, предсказавшая императору Августу приход младенца Иисуса Христа, «который могущественнее всех римских богов». Мы увидим прямоугольный остов и ионические колонны, оставшиеся от ее храма, и поговорим о жизни тогдашнего Тибура.

Шум водопада и Вилла Грегориана
Последней остановкой станет Вилла Грегориана с натуральным 120-метровым каскадом, сформированным рекой Аньене и воспетым многими художниками. Нашему взору предстанет образец «романтического сада» с водопадами, гротами, обрывами и крутыми тропинками. Я расскажу о значении подземных галерей, изменивших течение реки, и храме Весты, находящемуся неподалеку.

Организационные детали

  • Транспорт не входит в стоимость. Экскурсия может проходить на автомобиле гида Fiât multipla — 100 евро или на Мерседесе с водителем — 250 евро.
  • Дополнительные расходы: входной билет на виллу д’Эсте — 10-16 евро, для детей до 18 лет вход бесплатный.
Тиволи за один день
Тиволи за один день
Тиволи за один день
Тиволи за один день
Тиволи за один день
Тиволи за один день
Тиволи за один день
Тиволи за один день
Тиволи за один день
Тиволи за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это музей под открытым небом! Ее можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов.Мы сможем спланировать маршрут с учетом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она, как возлюбленная, отроется перед вами со своей лучшей стороны.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Ирина-замечательный экскурсовод и душевный человек! И сама поездка в Тиволи была очень интересной. Это жемчужина, спрятанная недалеко от Рима. Остались очень довольны организацией и атмосферой. Обратимся еще раз обязательно!
14 января 2020
Ирина очень интересный , много знающий человек. Очень душевная,приятная собеседница. Профессиональный гид. Городок Тиволи и вилли дэ Эсте очень рекомендую к посещению. Напитаетесь красотой!

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