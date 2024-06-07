Музеи и искусство Рима

Найдено 60 экскурсий в категории «Музеи» в Риме на русском языке, цены от €30, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в музеи Ватикана
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
44 отзыва
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
«Билеты в музей покупает гид, но оплачиваются они отдельно»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
39 за человека
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
149 отзывов
Фотосессия и прогулка по живописным уголкам Рима с профессионалом
Погрузитесь в атмосферу Рима, запечатлевая моменты у его знаковых достопримечательностей. Профессиональный фотограф сделает этот день незабываемым
Начало: Piazza Venezia
«Рим всегда встречает своих гостей нескончаемым потоком достопримечательностей: шедеврами архитектуры и живописи, многочисленными музеями, замками, небольшими кафе и магазинами»
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
165141 за всё до 4 чел.
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2122 отзыва
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Посещение Ватиканских музеев запомнится вам на всю жизнь, однако потребует от вас стойкости и терпения»
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
75 за билет
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
Индивидуальная
4 часа
143 отзыва
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
«Вместо Павильона Карет, музея Пио-Клементино и Собора св»
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
О, великий Ватикан
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
158 отзывов
О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола
Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима
«А у статуй музея Пио-Клементино древние мифы погрузят вас в античные времена, где вы прикоснётесь к судьбе и личной жизни римских императоров»
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
215 за всё до 4 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
«Я покажу, где уже больше двух веков шьют одежду для Папы Римского, и отведу вас в музей-ателье, где можно выпить кофе в элегантной атмосфере в окружении скульптур»
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133120 за всё до 5 чел.
Первое свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
«Если не устоите, сможете побаловать себя чашечкой традиционного эспрессо на террасе Капитолийского музея с чудесным видом на купола церквей вокруг»
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
188 за всё до 5 чел.
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
139 за всё до 4 чел.
Рим для любопытных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
68 отзывов
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
«Увидите знаменитую римскую волчицу, первые в мире общественные музеи, античный супермаркет и место, где проходили первые гладиаторские бои»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Колизей и Римский Форум за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
93 отзыва
Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности
Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта
Начало: У триумфальной арки Константина
«Колизей — настоящий музей под открытым небом»
12 июня в 13:30
13 июня в 09:30
180 за всё до 5 чел.
Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням
Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио
«Николы, в которой расположен Римский музей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 10 чел.
Сказки ночного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
«Дальше путь приведет вас к древнему замку, крепости, усыпальнице, резиденции пап римских, тюрьме, сокровищнице ватиканских ценностей, музею — все эти функции выполняло одно и то же здание — Замок св»
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от 200 за всё до 5 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
«Также в программе усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей: всё это одно место — замок Святого Ангела»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Замку Святого Ангела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
«Затем мы зайдем в Замок Святого Ангела и проследим его путь от мавзолея императора Андриана до папской резиденции и музея»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Андеграунд Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Андеграунд Рима
Отсутствие туристов, цветущие дворики, настоящий romanesco, яства тратторий и потрясающий стрит-арт
Начало: Метро piramide у входа
«Таким образом, стены и фасады зданий стали холстами для современных уличных художников, и сейчас это место напоминает музей под открытым небом»
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
107 за всё до 4 чел.
Орвието - архитектура и прекрасное вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
78 отзывов
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Экскурсия в уютный средневековый город - хранитель прекрасных построек и родину белого вина
Начало: Ж/Д вокзал Орвието
«Я покажу вам Кафедральный Собор Орвието — один из шедевров итальянской готической архитектуры, хранитель священной реликвии, и папские дворцы, ставшие сегодня музеями, хранящими древнюю историю города»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
117 отзывов
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
«Дальше посетим самые известные и интересные Ватиканские музеи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
85 за билет
Ватикан - центр религии, истории и искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Ватикан - центр религии, истории и искусства
Глубокое погружение в секреты самого маленького государства в мире
Начало: Возле входа в Музеи Ватикана
«Также их можно приобрести на месте, в кассах музеев»
Сегодня в 13:00
10 июня в 08:30
195 за всё до 10 чел.
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Вы посетите Ватиканские музеи, в том числе знаменитую Сикстинскую капеллу, расписанную фресками Микеланджело, и Зал греческого креста, где хранятся порфировые саркофаги периода императора Константина»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
80 за человека
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
«На самом знаменитом из семи римских холмов — Капитолии — я расскажу о языческих и христианских памятниках, архитектуре великого Микеланджело и первом в мире публичном музее»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 80 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Вечному городу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
11 отзывов
Фотопрогулка по Вечному городу
Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память
Начало: У метро Площадь Испании
«А также дам ценные практические рекомендации: по каким районам погулять в свободное время, какие музеи и галереи посетить и куда качественно и недорого сходить за покупками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Галерея Боргезе с историком искусства
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
«Вы узнаете, кем, когда и при каких обстоятельствах на склонах холма Пинчо была построена вилла Боргезе, где впоследствии разместилась галерея»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Сокровища Ватикана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Сокровища Ватикана
Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: Возле Ватикана
«За три часа мы изучим его дворики и галереи, а также главные религиозные сооружения и те сокровища живописи и скульптуры, которые в них хранятся»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
скидка
10%
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
Посетить самую известную галерею Рима с историком искусства
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
«Этот небольшой, но уникальный музей — необыкновенная шкатулка с шедеврами посреди огромного парка на холме Пинчо»
Завтра в 14:00
11 июня в 15:00
267241 за всё до 2 чел.
Загадочный гений Караваджо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Загадочный гений Караваджо: уникальная экскурсия в Риме
Познайте тайны Караваджо, пройдитесь по историческим улицам Рима, где оживает его искусство
«На экскурсии я расскажу вам, в каком русском музее находится первый вариант работы «Распятие святого Петра» и что случилось с первыми вариантами картин «Призвание святого Павла» и «Святой Матфей с ангелом»»
10 июня в 15:30
12 июня в 10:30
125 за всё до 5 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
«Со смотровых площадок увидим римские форумы — музей под открытым небом с языческими храмами, колоннами, арками и дворцами императоров»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
от 166125 за всё до 7 чел.
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио
«Чтобы немного переключиться на изучение римской истории стоит посетить Национальный музей этрусского искусства, а окунуться в мир бессмертия этрусков помогут сохранившиеся Некрополи на холме Монтароцци (посещается факультативно)»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
156 за всё до 4 чел.
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Замок Святого Ангела — усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей — вы откроете страницы удивительного древнего замка, узнаете о его интригах и пролитой невинной крови»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
По музеям Ватикана с историком искусств
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Начало: по договоренности
«Затем перейдем во Дворик Шишки и музей Пио-Клементино с древними греческими и римскими скульптурами, заглянем в Зоопарк с мраморный животными, пройдем через три роскошные галереи: Канделябров, Гобеленов и Географических карт XVI века»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
214 за всё до 4 чел.
По Риму на трамвае
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
4 часа
75 отзывов
По Риму на трамвае
Все прелести разных районов города на альтернативной экскурсии
Начало: На Площади дель Пополо
«Для начала прогуляемся немного по знаменитому парку на вилле Боргезе с его элегантными аллеями и великолепными фонтанами, а недалеко от музея современного искусства сядем на один римский трамвайчик и начнём наше путешествие»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
127 за всё до 5 чел.
Сокровища палаццо Барберини
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сокровища палаццо Барберини
Посетить первый барочный дворец в мире и расшифровать шедевры великих итальянских мастеров
«Билет в галерею Барберини дает право на посещение галереи Корсини в Трастевере»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
140 за всё до 4 чел.
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
Начало: У Испанской лестницы
«Познакомитесь с историей знаменитого семейства Боргезе, а дойдя до Галереи, услышите отзвуки её скандалов и легенд»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
150128 за всё до 8 чел.
Сокровища рода Колонна: экскурсия во дворце
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Сокровища рода Колонна: экскурсия во дворце
Познакомиться с родовым гнездом одного из самых древних и знатных семейств Италии
Начало: На piazza Venezia (площадь Венеции)
«Попасть в единственную частную резиденцию Рима, приравненную по значению к королевским, — большая удача, ведь музей открыт лишь по субботам утром»
29 июня в 09:00
6 июля в 09:00
125 за всё до 5 чел.
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
Проникнуться духом греческой мифологии и античной классики, изучив шедевры мастеров Возрождения
Начало: У входа на виллу Фарнезина
«Транслирующая идеи прославления жизни и красоты, она ценна тем, что дает возможность изучить шедевры самого Рафаэля Санти без толп и очередей в крупных музеях»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
118 за всё до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы
Начало: Рядом с входом в музеи Ватикана
«Знакомство с шедеврами музеев Ватикана»
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
214 за всё до 4 чел.
Экскурсия в музеи Ватикана (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
732 отзыва
Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения
Начало: Via Tunisi, 2
«Экскурсия в музеи Ватикана наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии»
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
от 75 за билет
Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
90 отзывов
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
«МУЗЕИ ВАТИКАНА/СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА/СТАНЦЫ РАФАЭЛЯ»
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
40 за билет
История шедевров и Сикстинская капелла
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
21 отзыв
История шедевров и Сикстинская капелла
Начало: Высылается после подтверждения бронирования
«Самые известные в мире произведения искусств Перед тем, как мы попадем в Сикстинскую капеллу вас ждет интересный рассказ о музеях Ватикана, которые насчитывают 54 галереи»
Расписание: ежедневно кроме воскресенья в 11:45
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
40 за билет
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом
Начало: На площади Cв. Петра
9 июля в 09:00
15 авг в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Красоты парка «Вилла Боргезе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Viale delle Belli Arti, 131
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях
Начало: на площади Навона
«Также арт-маршрут идеален для тех, кто уже изучил многие шедевры в музеях и хочет углубить свои знания в искусстве»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе
Начало: У Palazzo Massimo alle Terme
«Дополнительные расходы: билет в музей — €10»
Сегодня в 11:00
12 июня в 13:30
118107 за всё до 5 чел.
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Научиться понимать работы великих мастеров в их родном контексте - с профессиональным искусствоведом
Начало: В районе базилики Санта-Мария-ин-Арачели
«В отличие от музеев, здесь вы увидите их шедевры во всей своей аутентичности, что очень важно для понимания произведения искусства»
17 июля в 15:00
18 июля в 15:00
150 за всё до 5 чел.
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
1 час
2 отзыва
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
Посетить важнейший памятник античной архитектуры и узнать о нём интересные факты
Начало: Рядом с Пантеоном
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
87 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ватикану
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Вечерняя прогулка по Ватикану
Насладиться знаменитыми произведениями искусства в галереях ватиканских музеев
Начало: у входа в музеи Ватикана
«Только в летнее время двери Ватиканских музеев остаются открытыми каждую пятницу и субботу для вечернего посещения»
6 сен в 17:00
7 сен в 17:00
235 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    K
    7 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Все отлично!
  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Содержательно интересно.
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Я в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированной по времени экскурсии на
    читать дальше

    2 часа вышло намного больше и это было офигенно!!! Я такой информации нигде не читала и не знала о многом. Я довольна!!!

    Я в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированнойЯ в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированнойЯ в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированнойЯ в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированной
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
    читать дальше

    где мало людей, давал время, чтоб все успели хорошо все рассмотреть, даже Сикстинскую капеллу. Экскурсия очень понравилась. Остались в восторге! Сергей, огромна Вам благодарность!

    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Галерея Боргезе с историком искусства
    Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с Натальей. Время пролетело незаметно. Было очень увлекательно. Чувствуется, что Наталья любит своё дело, готова у любым вопросам и очень глубоко знает материал👍
    Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
    Анастасия потрясающий рассказчик и фотограф! Безумно интересно рассказала про город. Мы накануне были уже на обзорной экскурсии в другим гидом
    читать дальше

    и нам было с чем сравнить. Так вот - не сомневайтесь, с Анастасией вы проведете время незабываемо! А какие фото) Мы деревянные с мужем, но фото вышли шикарные все равно))) Теперь, если в Рим, то только к Анастасии! А еще, когда нам понадобилась помощь с такси, то Анастасия договорилась с нами, чем очень нас выручила.

    Анастасия потрясающий рассказчик и фотограф! Безумно интересно рассказала про город. Мы накануне были уже на обзорной
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    О, великий Ватикан
    Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
    Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
    Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
  • М
    Максим
    3 июня 2024
    Ватикан - центр религии, истории и искусства
    Очень понравилось буквально всё

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Групповая экскурсия в музеи Ватикана
  2. Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
  3. Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
  4. От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
  5. О, великий Ватикан
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Музеи" можно забронировать 60 экскурсий и билетов от 30 до 320 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4610 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 60 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 4610 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам