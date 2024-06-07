1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
«Билеты в музей покупает гид, но оплачиваются они отдельно»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
€39 за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия и прогулка по живописным уголкам Рима с профессионалом
Погрузитесь в атмосферу Рима, запечатлевая моменты у его знаковых достопримечательностей. Профессиональный фотограф сделает этот день незабываемым
Начало: Piazza Venezia
«Рим всегда встречает своих гостей нескончаемым потоком достопримечательностей: шедеврами архитектуры и живописи, многочисленными музеями, замками, небольшими кафе и магазинами»
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
165€141 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Посещение Ватиканских музеев запомнится вам на всю жизнь, однако потребует от вас стойкости и терпения»
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Индивидуальная
4 часа
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
«Вместо Павильона Карет, музея Пио-Клементино и Собора св»
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола
Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима
«А у статуй музея Пио-Клементино древние мифы погрузят вас в античные времена, где вы прикоснётесь к судьбе и личной жизни римских императоров»
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
€215 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
«Я покажу, где уже больше двух веков шьют одежду для Папы Римского, и отведу вас в музей-ателье, где можно выпить кофе в элегантной атмосфере в окружении скульптур»
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
«Если не устоите, сможете побаловать себя чашечкой традиционного эспрессо на террасе Капитолийского музея с чудесным видом на купола церквей вокруг»
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
«Увидите знаменитую римскую волчицу, первые в мире общественные музеи, античный супермаркет и место, где проходили первые гладиаторские бои»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности
Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта
Начало: У триумфальной арки Константина
«Колизей — настоящий музей под открытым небом»
12 июня в 13:30
13 июня в 09:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням
Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио
«Николы, в которой расположен Римский музей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
«Дальше путь приведет вас к древнему замку, крепости, усыпальнице, резиденции пап римских, тюрьме, сокровищнице ватиканских ценностей, музею — все эти функции выполняло одно и то же здание — Замок св»
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
«Также в программе усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей: всё это одно место — замок Святого Ангела»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
«Затем мы зайдем в Замок Святого Ангела и проследим его путь от мавзолея императора Андриана до папской резиденции и музея»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Андеграунд Рима
Отсутствие туристов, цветущие дворики, настоящий romanesco, яства тратторий и потрясающий стрит-арт
Начало: Метро piramide у входа
«Таким образом, стены и фасады зданий стали холстами для современных уличных художников, и сейчас это место напоминает музей под открытым небом»
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
€107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Экскурсия в уютный средневековый город - хранитель прекрасных построек и родину белого вина
Начало: Ж/Д вокзал Орвието
«Я покажу вам Кафедральный Собор Орвието — один из шедевров итальянской готической архитектуры, хранитель священной реликвии, и папские дворцы, ставшие сегодня музеями, хранящими древнюю историю города»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
«Дальше посетим самые известные и интересные Ватиканские музеи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
€85 за билет
Индивидуальная
3 часа
Ватикан - центр религии, истории и искусства
Глубокое погружение в секреты самого маленького государства в мире
Начало: Возле входа в Музеи Ватикана
«Также их можно приобрести на месте, в кассах музеев»
Сегодня в 13:00
10 июня в 08:30
€195 за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Вы посетите Ватиканские музеи, в том числе знаменитую Сикстинскую капеллу, расписанную фресками Микеланджело, и Зал греческого креста, где хранятся порфировые саркофаги периода императора Константина»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
«На самом знаменитом из семи римских холмов — Капитолии — я расскажу о языческих и христианских памятниках, архитектуре великого Микеланджело и первом в мире публичном музее»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Вечному городу
Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память
Начало: У метро Площадь Испании
«А также дам ценные практические рекомендации: по каким районам погулять в свободное время, какие музеи и галереи посетить и куда качественно и недорого сходить за покупками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
«Вы узнаете, кем, когда и при каких обстоятельствах на склонах холма Пинчо была построена вилла Боргезе, где впоследствии разместилась галерея»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сокровища Ватикана
Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: Возле Ватикана
«За три часа мы изучим его дворики и галереи, а также главные религиозные сооружения и те сокровища живописи и скульптуры, которые в них хранятся»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Билеты
1.5 часа
Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
Посетить самую известную галерею Рима с историком искусства
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
«Этот небольшой, но уникальный музей — необыкновенная шкатулка с шедеврами посреди огромного парка на холме Пинчо»
Завтра в 14:00
11 июня в 15:00
267€241 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадочный гений Караваджо: уникальная экскурсия в Риме
Познайте тайны Караваджо, пройдитесь по историческим улицам Рима, где оживает его искусство
«На экскурсии я расскажу вам, в каком русском музее находится первый вариант работы «Распятие святого Петра» и что случилось с первыми вариантами картин «Призвание святого Павла» и «Святой Матфей с ангелом»»
10 июня в 15:30
12 июня в 10:30
€125 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
«Со смотровых площадок увидим римские форумы — музей под открытым небом с языческими храмами, колоннами, арками и дворцами императоров»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
от 166€125 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио
«Чтобы немного переключиться на изучение римской истории стоит посетить Национальный музей этрусского искусства, а окунуться в мир бессмертия этрусков помогут сохранившиеся Некрополи на холме Монтароцци (посещается факультативно)»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Замок Святого Ангела — усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей — вы откроете страницы удивительного древнего замка, узнаете о его интригах и пролитой невинной крови»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Начало: по договоренности
«Затем перейдем во Дворик Шишки и музей Пио-Клементино с древними греческими и римскими скульптурами, заглянем в Зоопарк с мраморный животными, пройдем через три роскошные галереи: Канделябров, Гобеленов и Географических карт XVI века»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Риму на трамвае
Все прелести разных районов города на альтернативной экскурсии
Начало: На Площади дель Пополо
«Для начала прогуляемся немного по знаменитому парку на вилле Боргезе с его элегантными аллеями и великолепными фонтанами, а недалеко от музея современного искусства сядем на один римский трамвайчик и начнём наше путешествие»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
€127 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища палаццо Барберини
Посетить первый барочный дворец в мире и расшифровать шедевры великих итальянских мастеров
«Билет в галерею Барберини дает право на посещение галереи Корсини в Трастевере»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€140 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
Начало: У Испанской лестницы
«Познакомитесь с историей знаменитого семейства Боргезе, а дойдя до Галереи, услышите отзвуки её скандалов и легенд»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
150€128 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища рода Колонна: экскурсия во дворце
Познакомиться с родовым гнездом одного из самых древних и знатных семейств Италии
Начало: На piazza Venezia (площадь Венеции)
«Попасть в единственную частную резиденцию Рима, приравненную по значению к королевским, — большая удача, ведь музей открыт лишь по субботам утром»
29 июня в 09:00
6 июля в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
Проникнуться духом греческой мифологии и античной классики, изучив шедевры мастеров Возрождения
Начало: У входа на виллу Фарнезина
«Транслирующая идеи прославления жизни и красоты, она ценна тем, что дает возможность изучить шедевры самого Рафаэля Санти без толп и очередей в крупных музеях»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы
Начало: Рядом с входом в музеи Ватикана
«Знакомство с шедеврами музеев Ватикана»
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€214 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения
Начало: Via Tunisi, 2
«Экскурсия в музеи Ватикана наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии»
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
от €75 за билет
Билеты
3 часа
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
«МУЗЕИ ВАТИКАНА/СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА/СТАНЦЫ РАФАЭЛЯ»
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
€40 за билет
Билеты
3 часа
История шедевров и Сикстинская капелла
Начало: Высылается после подтверждения бронирования
«Самые известные в мире произведения искусств Перед тем, как мы попадем в Сикстинскую капеллу вас ждет интересный рассказ о музеях Ватикана, которые насчитывают 54 галереи»
Расписание: ежедневно кроме воскресенья в 11:45
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
€40 за билет
Индивидуальная
3 часа
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом
Начало: На площади Cв. Петра
9 июля в 09:00
15 авг в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Viale delle Belli Arti, 131
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях
Начало: на площади Навона
«Также арт-маршрут идеален для тех, кто уже изучил многие шедевры в музеях и хочет углубить свои знания в искусстве»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе
Начало: У Palazzo Massimo alle Terme
«Дополнительные расходы: билет в музей — €10»
Сегодня в 11:00
12 июня в 13:30
118€107 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Научиться понимать работы великих мастеров в их родном контексте - с профессиональным искусствоведом
Начало: В районе базилики Санта-Мария-ин-Арачели
«В отличие от музеев, здесь вы увидите их шедевры во всей своей аутентичности, что очень важно для понимания произведения искусства»
17 июля в 15:00
18 июля в 15:00
€150 за всё до 5 чел.
Билеты
1 час
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
Посетить важнейший памятник античной архитектуры и узнать о нём интересные факты
Начало: Рядом с Пантеоном
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
€87 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Ватикану
Насладиться знаменитыми произведениями искусства в галереях ватиканских музеев
Начало: у входа в музеи Ватикана
«Только в летнее время двери Ватиканских музеев остаются открытыми каждую пятницу и субботу для вечернего посещения»
6 сен в 17:00
7 сен в 17:00
€235 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KK7 июня 2024Все отлично!
- ЕЕвгений6 июня 2024Содержательно интересно.
- ММария5 июня 2024Я в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированной по времени экскурсии на
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- ММария5 июня 2024Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹
- ММария5 июня 2024Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с Натальей. Время пролетело незаметно. Было очень увлекательно. Чувствуется, что Наталья любит своё дело, готова у любым вопросам и очень глубоко знает материал👍
- ЮЮлия4 июня 2024Анастасия потрясающий рассказчик и фотограф! Безумно интересно рассказала про город. Мы накануне были уже на обзорной экскурсии в другим гидом
- KKarina4 июня 2024Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
- KKarina4 июня 2024Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
- ММаксим3 июня 2024Очень понравилось буквально всё
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Музеи»
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