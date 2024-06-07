🚶 Пешая Групповая 3 часа 44 отзыва Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом Начало: От метро Ottaviano San Pietro «Билеты в музей покупает гид, но оплачиваются они отдельно» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15 € 39 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 149 отзывов Фотосессия и прогулка по живописным уголкам Рима с профессионалом Погрузитесь в атмосферу Рима, запечатлевая моменты у его знаковых достопримечательностей. Профессиональный фотограф сделает этот день незабываемым Начало: Piazza Venezia «Рим всегда встречает своих гостей нескончаемым потоком достопримечательностей: шедеврами архитектуры и живописи, многочисленными музеями, замками, небольшими кафе и магазинами» 165 € 141 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 2122 отзыва Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить Начало: У входа в музеи Ватикана «Посещение Ватиканских музеев запомнится вам на всю жизнь, однако потребует от вас стойкости и терпения» € 75 за билет

Индивидуальная 4 часа 143 отзыва От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии Начало: перед входом в музеи Ватикана «Вместо Павильона Карет, музея Пио-Клементино и Собора св» € 188 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 158 отзывов О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима «А у статуй музея Пио-Клементино древние мифы погрузят вас в античные времена, где вы прикоснётесь к судьбе и личной жизни римских императоров» € 215 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города Начало: По договоренности «Я покажу, где уже больше двух веков шьют одежду для Папы Римского, и отведу вас в музей-ателье, где можно выпить кофе в элегантной атмосфере в окружении скульптур» 133 € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом «Если не устоите, сможете побаловать себя чашечкой традиционного эспрессо на террасе Капитолийского музея с чудесным видом на купола церквей вокруг» € 188 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 64 отзыва От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности Начало: По договоренности € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 68 отзывов Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей «Увидите знаменитую римскую волчицу, первые в мире общественные музеи, античный супермаркет и место, где проходили первые гладиаторские бои» € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 93 отзыва Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта Начало: У триумфальной арки Константина «Колизей — настоящий музей под открытым небом» € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио «Николы, в которой расположен Римский музей» € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 25 отзывов Сказки ночного Рима Магическая атмосфера и дух времени Вечного города «Дальше путь приведет вас к древнему замку, крепости, усыпальнице, резиденции пап римских, тюрьме, сокровищнице ватиканских ценностей, музею — все эти функции выполняло одно и то же здание — Замок св» от € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Весь Рим за один день: путешествие сквозь века Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день «Также в программе усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей: всё это одно место — замок Святого Ангела» от € 320 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Экскурсия по Замку Святого Ангела Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима «Затем мы зайдем в Замок Святого Ангела и проследим его путь от мавзолея императора Андриана до папской резиденции и музея» € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Андеграунд Рима Отсутствие туристов, цветущие дворики, настоящий romanesco, яства тратторий и потрясающий стрит-арт Начало: Метро piramide у входа «Таким образом, стены и фасады зданий стали холстами для современных уличных художников, и сейчас это место напоминает музей под открытым небом» € 107 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 78 отзывов Орвието - архитектура и прекрасное вино Экскурсия в уютный средневековый город - хранитель прекрасных построек и родину белого вина Начало: Ж/Д вокзал Орвието «Я покажу вам Кафедральный Собор Орвието — один из шедевров итальянской готической архитектуры, хранитель священной реликвии, и папские дворцы, ставшие сегодня музеями, хранящими древнюю историю города» € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 117 отзывов Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях Начало: У музеев Ватикана «Дальше посетим самые известные и интересные Ватиканские музеи» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15 € 85 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Ватикан - центр религии, истории и искусства Глубокое погружение в секреты самого маленького государства в мире Начало: Возле входа в Музеи Ватикана «Также их можно приобрести на месте, в кассах музеев» € 195 за всё до 10 чел.

Групповая 3.5 часа 1 отзыв Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе) Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом Начало: У входа в музеи Ватикана «Вы посетите Ватиканские музеи, в том числе знаменитую Сикстинскую капеллу, расписанную фресками Микеланджело, и Зал греческого креста, где хранятся порфировые саркофаги периода императора Константина» € 80 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 76 отзывов Популярное предложение С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo) «На самом знаменитом из семи римских холмов — Капитолии — я расскажу о языческих и христианских памятниках, архитектуре великого Микеланджело и первом в мире публичном музее» от € 80 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 11 отзывов Фотопрогулка по Вечному городу Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память Начало: У метро Площадь Испании «А также дам ценные практические рекомендации: по каким районам погулять в свободное время, какие музеи и галереи посетить и куда качественно и недорого сходить за покупками» € 200 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 42 отзыва Галерея Боргезе с историком искусства Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе «Вы узнаете, кем, когда и при каких обстоятельствах на склонах холма Пинчо была построена вилла Боргезе, где впоследствии разместилась галерея» € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Сокровища Ватикана Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра Начало: Возле Ватикана «За три часа мы изучим его дворики и галереи, а также главные религиозные сооружения и те сокровища живописи и скульптуры, которые в них хранятся» € 180 за всё до 4 чел.

10% скидка Билеты 1.5 часа 3 отзыва Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены) Посетить самую известную галерею Рима с историком искусства Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе «Этот небольшой, но уникальный музей — необыкновенная шкатулка с шедеврами посреди огромного парка на холме Пинчо» 267 € 241 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Загадочный гений Караваджо: уникальная экскурсия в Риме Познайте тайны Караваджо, пройдитесь по историческим улицам Рима, где оживает его искусство «На экскурсии я расскажу вам, в каком русском музее находится первый вариант работы «Распятие святого Петра» и что случилось с первыми вариантами картин «Призвание святого Павла» и «Святой Матфей с ангелом»» € 125 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона «Со смотровых площадок увидим римские форумы — музей под открытым небом с языческими храмами, колоннами, арками и дворцами императоров» от 166 € 125 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио «Чтобы немного переключиться на изучение римской истории стоит посетить Национальный музей этрусского искусства, а окунуться в мир бессмертия этрусков помогут сохранившиеся Некрополи на холме Монтароцци (посещается факультативно)» € 156 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Римские легенды классического маршрута Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей «Замок Святого Ангела — усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей — вы откроете страницы удивительного древнего замка, узнаете о его интригах и пролитой невинной крови» от € 200 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 57 отзывов По музеям Ватикана с историком искусств Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап Начало: по договоренности «Затем перейдем во Дворик Шишки и музей Пио-Клементино с древними греческими и римскими скульптурами, заглянем в Зоопарк с мраморный животными, пройдем через три роскошные галереи: Канделябров, Гобеленов и Географических карт XVI века» € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚋 На трамвае Индивидуальная 4 часа 75 отзывов По Риму на трамвае Все прелести разных районов города на альтернативной экскурсии Начало: На Площади дель Пополо «Для начала прогуляемся немного по знаменитому парку на вилле Боргезе с его элегантными аллеями и великолепными фонтанами, а недалеко от музея современного искусства сядем на один римский трамвайчик и начнём наше путешествие» € 127 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сокровища палаццо Барберини Посетить первый барочный дворец в мире и расшифровать шедевры великих итальянских мастеров «Билет в галерею Барберини дает право на посещение галереи Корсини в Трастевере» € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас Начало: У Испанской лестницы «Познакомитесь с историей знаменитого семейства Боргезе, а дойдя до Галереи, услышите отзвуки её скандалов и легенд» 150 € 128 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Сокровища рода Колонна: экскурсия во дворце Познакомиться с родовым гнездом одного из самых древних и знатных семейств Италии Начало: На piazza Venezia (площадь Венеции) «Попасть в единственную частную резиденцию Рима, приравненную по значению к королевским, — большая удача, ведь музей открыт лишь по субботам утром» € 125 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев Проникнуться духом греческой мифологии и античной классики, изучив шедевры мастеров Возрождения Начало: У входа на виллу Фарнезина «Транслирующая идеи прославления жизни и красоты, она ценна тем, что дает возможность изучить шедевры самого Рафаэля Санти без толп и очередей в крупных музеях» € 118 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы Начало: Рядом с входом в музеи Ватикана «Знакомство с шедеврами музеев Ватикана» € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 732 отзыва Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения Начало: Via Tunisi, 2 «Экскурсия в музеи Ватикана наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии» Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам от € 75 за билет

🚶 Пешая Билеты 3 часа 90 отзывов Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас Начало: Музеи Ватикана «МУЗЕИ ВАТИКАНА/СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА/СТАНЦЫ РАФАЭЛЯ» Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00 € 40 за билет

🚶 Пешая Билеты 3 часа 21 отзыв История шедевров и Сикстинская капелла Начало: Высылается после подтверждения бронирования «Самые известные в мире произведения искусств Перед тем, как мы попадем в Сикстинскую капеллу вас ждет интересный рассказ о музеях Ватикана, которые насчитывают 54 галереи» Расписание: ежедневно кроме воскресенья в 11:45 € 40 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом Начало: На площади Cв. Петра € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Красоты парка «Вилла Боргезе» Начало: Viale delle Belli Arti, 131 Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00 € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Арт-прогулка по Риму с искусствоведом Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях Начало: на площади Навона «Также арт-маршрут идеален для тех, кто уже изучил многие шедевры в музеях и хочет углубить свои знания в искусстве» € 120 за всё до 6 чел.

9% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе Начало: У Palazzo Massimo alle Terme «Дополнительные расходы: билет в музей — €10» 118 € 107 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях Научиться понимать работы великих мастеров в их родном контексте - с профессиональным искусствоведом Начало: В районе базилики Санта-Мария-ин-Арачели «В отличие от музеев, здесь вы увидите их шедевры во всей своей аутентичности, что очень важно для понимания произведения искусства» € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 1 час 2 отзыва Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены) Посетить важнейший памятник античной архитектуры и узнать о нём интересные факты Начало: Рядом с Пантеоном € 87 за всё до 3 чел.