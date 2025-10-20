Посещение виллы д «Эсте в Тиволи - обязательная часть путешествия в Рим.
Этот шедевр эпохи Ренессанса впечатляет не только архитектурой, но и великолепными садами с фонтанами, среди которых выделяется уникальный поющий орган.
Участники экскурсии узнают о кардинале д» Эсте и архитекторе Пиррола Лигорио, а также легенды о Тибуртинской сивилле. Прогулка по историческому Тиволи завершит незабываемый день
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные сады и фонтаны
- 🏛 Шедевр эпохи Ренессанса
- 🎶 Поющий орган
- 📜 Исторические легенды
- 🏞 Прогулка по Тиволи
Что можно увидеть
- Вилла д’Эсте
- Сады виллы д’Эсте
- Поющий орган
Описание экскурсии
- Мы сядем в пригородный автобус и примерно через час окажемся в Тиволи.
- Посетим виллу д’Эсте с прекрасными садами — они хороши в любой сезон.
- Поговорим о кардинале д’Эсте, который захотел виллу с райскими садами, и о гениальном архитекторе Пиррола Лигорио, воплотившем мечту кардинала в реальность.
- Вы также узнаете о Тибуртинской сивилле: по легенде, она проживала в этих местах.
- После посещения виллы мы прогуляемся по исторической части городка Тиволи и при желании остановимся на обед в местном заведении.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- Билеты на автобус до Тиволи — €2,2 за чел. в одну сторону.
- Билет на виллу д’Эсте: взрослым — €10–16 (разные категории), детям до 18 лет — бесплатно.
- Обед (по желанию).
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Ponte Mammolo
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 1890 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasia
20 окт 2025
Были с мамой, все очень понравилось. Когда вернемся снова, обязательно возьмем еще другие экскурсии.
е
елена
25 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Ирина очень приятный, легкий в общении человек. Рассказала много интересного и нового для нас. Тиволи -чудесный! Рекомендую всем!
А
Анна
31 июл 2025
Спасибо огромное Ирине за прекрасную экскурсию! Небанальная подача материала, тонкое чувство юмора и прекрасные виды и пейзажи сделали наш день незабываемым ♥️
Victoria
25 апр 2025
Огромное спасибо Ирине за восхитительную экскурсию.
Прекрасный гид, очень интересно рассказывает. Видно сразу что человек увлечен своим делом.
Само место очень живописное, парк, цветы, запахи, воздух, вилла, фонтаны. Это обязательно надо увидеть своими глазами!
Огромное спасибо за поход в замечательный ресторан с вкуснейшей едой и незабываемым видом.
Надеемся на новые встречи!!!!
