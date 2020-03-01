21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте

Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка

Нелли
Задать вопрос
Нелли – ваш гид
Тиволи знаменит своей необыкновенной атмосферой, изумительными видами и тремя виллами, которые являются достоянием ЮНЕСКО.

Вместе мы посетим владение д’Эсте, раскроем секреты его сада и прогуляемся по каменным улочкам города.

Я открою вам историю кардинала, расскажу об античном прошлом этих мест и о тонкостях паркового искусства.
40 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 4 часа
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча на вокзале Термини
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии21 отзыв
4.9
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте

Что вас ожидает

Вдохновиться красотой архитектуры и интерьеров
Мы отправимся на виллу д’Эсте, «в гости» к кардиналу Ипполиту II, влиятельному персонажу XVI века. Вы прогуляетесь по залам, элегантно украшенным фресками, и убедитесь, что это действительно одна из самых великолепных вилл своего времени. Ставшая прообразом Версаля, она вдохновила многих знаменитых талантов.

Творение природы и человека
Каскады мраморных лестниц приведут нас в сказочный сад с древними кипарисами, укромными гротами, прудами и веселыми фонтанами. Там, где среди аллей искрятся струи воды, радугой рассыпаясь на солнце, я расскажу о бурной жизни кардинала-авантюриста и его некогда могущественных предков. Мы поговорим о героическом античном прошлом этих мест и даже об удивительной жизни растений, превративших этот сад в таинственный мир.

По каменным переулкам
Затем перенесемся в эпоху Средневековья, прогуливаясь по живописным улочкам Тиволи и любуясь редкими иконами и искусной мозаикой в тишине храмов. Перед вами предстанет настоящая жизнь местных с неизменными кофейнями, ремесленными мастерскими и ярким овощным рынком.

Продолжить прогулку по городу или по виллам
По окончании экскурсии вы можете остаться в Тиволи для самостоятельной прогулки и обеда в одной из таверн.
Или отправиться к вилле Грегориана, где срывается в ущелье мощный водопад, маленькие мостики нависают над обрывами и возвышаются чудом уцелевшие колонны античного храма.
Или посетить виллу Адриана, создание гениального императора-инженера, чтобы прогуляться среди грандиозных руин, вековых кипарисов и оливковых деревьев.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Билеты на виллу д’Эсте (приобретаются непосредственно в музее) — от 10 до 13 евро в зависимости от наличия дополнительной выставки
  • Билеты на электричку от Рима до Тиволи — 3.50 евро в одну сторону

Обратите внимание

  • В плохую погоду или в случае забастовки транспорта вместо этой экскурсии предлагаю посетить музей Барберини или Национальный музей Палаццо Массимо
  • При участии более чем 6 человек используем аудио дальней связи
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте

Экскурсия проводится в пятницу в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура на вокзале Термини.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Нелли
Нелли
Лицензированный гид, тур.ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу и работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, какой он для меня — добрый, большой и уютный город. И сколько бы Вы не возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу Вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и ВЛЮБИТЬСЯ В РИМ!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 марта 2020
Спасибо большое Нелли за очень интересную и познавательную экскурсию в Тиволи и виллу Д'Эсте. Нелли встретила нас на вокзале, уже в поезде рассказывала историю города с античных времён и до настоящих дней. Во время прогулок по колоритным улочкам Тиволи и садам виллы создалось ощущение, что перенеслись на несколько веков назад. И все благодаря профессионализму Нелли. Всем рекомендую
20 февраля 2020
Были на экскурсии 14.02.2020г. Экскурсовод Нелли встретила нас на вокзале Termini с билетами. По дороге много успела рассказать о Тиволи и вилле д'Эсте. По приезду в Тиволи много гуляли по улочкам, смотрели местные достопримечательности. Парк с его красивыми фонтанами, деревьями, прудами произвел неизгладимое впечатление. Хотелось бы туда вернуться весной, когда все зацветет. Большое спасибо Нелли за прекрасно организованную и интересную экскурсию! Рекомендуем!
18 ноября 2019
Понравились Тиволи и Вилла. Не понравилась организация поездки.
17 ноября 2019
Нелли, спасибо за великолепную прогулку по таинственному городу!!! Все было замечательно,много полезной информации, много эмоций и позитива.
Анастасия
12 ноября 2019
Мы были с друзьями (4 человека) на экскурсии 8 ноября. И нам всем ОООчеь понравилось!!! Впечатление от города всегда зависит от гида, а Нелли - просто замечательный гид! Отличная богатая речь, разбавленная интересными историями, лилась рекой! Так было приятно слушать Нелли!
Впечатление от Виллы не испортила ни задержка поезда, ни даже дождь, который не прекращался))
Нелли провела нас по самым интересным местам города, посоветовала ресторанчики.
Советом мы воспользовались на обратном пути - и не прогадали. Вкуснее тольялини с уткой и труфелями я не ела)!
Спасибо Нелли за все!!!!
10 ноября 2019
Огромное спасибо Нелле за экскурсию. Несмотря на плохую погоду, экскурсия состоялась. Все прошло на хорошем уровне. Рекомендую экскурсии Нелли
4 ноября 2019
Экскурсия началась еще в поезде- Нелли отлично знает тему и преподносит легко и понятно. В Тиволи мы сначала прошлись по маленьким тихим улочкам, и только потом пошли на виллу. Красота необыкновенная, даже радугу в фонтане увидели! Спасибо!
29 октября 2019
Остались очень приятные впечатления от экскурсии в целом. Понравилось ехать на поезде, слушать интересный рассказ Нелли, она отвечала на все наши вопросы, даже не касающиеся экскурсии. Общение было непринужденным. Это было действительно так, как будто ты провел день в компании друга. День пролетел незаметно. Вилла д' Эсте, а точнее парк, поразил нас своей красотой. К сожалению, нам нужно было возвращаться в Рим довольно рано, а так мы бы с удовольствием провели остаток дня в этом маленьком уютном городке. На эту экскурсию однозначно стоит поехать, если вы уже немного устали от шумного Рима. Думаю, что и с детьми эта поездка пройдет отлично, поскольку Нелли без труда подстраивается под участников, интересуется, всем ли комфортно.
12 октября 2019
Спасибо Нелли за прекрасную экскурсию в Тиволи!Всё было замечательно,остались только прекрасные Впечатления!Всё СУПЕР👍👏
5 октября 2019
Большое спасибо нашему гиду Нелли, великолепная подача информации, терпение и внимание к каждому участнику группы ( кстати, совсем не большой, что очень приятно). Экскурсия волшебная, места очаровывают своей красотой. Это совсем другая Италия, не такая суетливая как Рим, все спокойно и размеренно. Жители Тиволи рады вам и улыбаются, разговаривают с вами с удовольствием и рады помочь. Обязательно советую посетить, обязательно с Нелли. Спасибо за такую возможность!
Ещё 11 отзывов

Нелли проводит ещё 9 экскурсий

Галерея Боргезе — королева римских музеевГалерея Боргезе — королева римских музеевГалерея Боргезе — королева римских музеев
130 за экскурсию
2 часа
80 отзывов
Увидеть знаменитые коллекции и погрузиться в тонкости искусства Ренессанса и барокко
Какие замыслы заключены в мраморе и красках великих шедевров? Вы пройдёте по главным залам галереи Боргезе, чтобы познакомиться с известными произведениями искусства эпохи Возрождения и барокко, и научитесь «читать» их. Я познакомлю вас с разными школами итальянской живописи и особенностями стилей, и после этой экскурсии в любом другом музее вы будете чувствовать себя чуть большим знатоком искусства.
От пинакотеки до Сиктинской капеллыОт пинакотеки до Сиктинской капеллыОт пинакотеки до Сиктинской капеллы
188 за экскурсию
4 часа
45 отзывов
Познакомиться с главными коллекциями Ватикана и шедеврами мирового искусства
Приглашаю вас совершить «полное погружение» в искусство и познакомиться с главными шедеврами коллекций Ватикана. Пройти по галереям Географических карт и Гобеленов, увидеть подлинные шедевры Рафаэля и Микеланджело, посетить грандиозный Собор святого Петра и настоящее чудо – Сикстинскую капеллу. Мы совершим путешествие во времени, в котором вас ждут великолепные произведения мирового искусства, истории из жизни загадочного Ватикана, римских пап и великих мастеров, а также интересные факты, часто совершенно не известные широкой публике.
Античное сердце РимаАнтичное сердце РимаАнтичное сердце Рима
130 за экскурсию
2 часа
34 отзыва
Понять, почему все дороги по-прежнему ведут сюда
Вы окажетесь лицом к лицу с городом императоров и гладиаторов, меккой для паломнических «полков» и артистов разного толка. Фрагменты римской истории из рассказов о традициях боёв в Колизее, любовных похождениях, династических браках по расчету, местных суевериях и прозвищах сложатся в картину живого Вечного города, который был и остаётся центром притяжения для людей со всего света. Как ему это удаётся? Вы взглянете на Рим пристально, и тайна его очарования проступит сквозь архитектурные черты, как чернила на древних рукописях.
Роскошное римское бароккоРоскошное римское бароккоРоскошное римское барокко
96 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Знакомство с шедеврами Бернини, Борромини и других мастеров эпохи барокко
На экскурсии вы прикоснетесь к архитектурным шедеврам барокко – изящным жемчужинам в ожерелье Рима. Мы прогуляемся по римским улочкам и роскошным городским площадям, поговорим о жизни легендарных архитекторов Бернини и Борромини, их судьбах и творениях. Вы не только полюбуетесь мраморными статуями фасадов и хрустальными брызгами фонтанов, но и погрузитесь потрясающую атмосферу Вечного города.
Тайны и легенды Замка Святого АнгелаТайны и легенды Замка Святого АнгелаТайны и легенды Замка Святого Ангела
130 за экскурсию
2.5 часа
21 отзыв
Интриги римских пап, чередование эпох Вечного Города и секреты древних подземелий
В двух шагах от Ватикана, на набережной Тибра расположился не просто замок, но величественное сооружение, в истории которого переплелись события двух тысячелетий. На экскурсии я проведу вас по закоулкам бывшей резиденции римских пап и открою сокровенные тайны Замка Святого Ангела: его могущественных владельцев, знаменитых узников, неудачных побегов, потайных ходов, папских сокровищ и загадочных посетительниц.
Улочки Трастевере и панорамы ДжаниколоУлочки Трастевере и панорамы ДжаниколоУлочки Трастевере и панорамы Джаниколо
130 за экскурсию
2.5 часа
25 отзывов
Побывать в самом колоритном районе Рима и отыскать его лучшие ракурсы
Мы отправимся в один из старейших районов Рима — самобытный Трастевере, жители которого гордо называют себя «настоящими римлянами». Здесь вы почувствуете истинный дух Вечного города, узнаете о римских привычках, традициях и праздниках. Вдохнете ароматы блюд местной кухни и цветов джельсомино, послушаете уличных музыкантов и увидите дома обычных римлян, обрамляющие шедевры архитектуры.
Холм Авентин: гармония природы и историиХолм Авентин: гармония природы и историиХолм Авентин: гармония природы и истории
80 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
В этой пешеходной экскурсии вы откроете для себя иной, очаровательный и спокойный Рим. Мы прогуляемся по Апельсиновому саду и насладимся ароматом цветов Розария. Античные руины, памятники и церкви поделятся своими тайнами. Я расскажу удивительные истории и помогу увидеть еще одну сторону римской жизни.
Загадочный гений КараваджоЗагадочный гений КараваджоЗагадочный гений Караваджо
125 за экскурсию
2.5 часа
6 отзывов
Пройти по римским местам, связанным с великим художником, и познакомиться с его шедеврами
В центре этой экскурсии — творчество и жизнь Микеланджело Меризи, известного как Караваджо. Слава этого художника преодолела эпохи не только из-за «взрывоопасности» его творчества, но и благодаря обаянию его личности. Лучший способ познакомиться с миром Караваджо — прогуляться по старому Риму, запросто открывая для себя шедевры мастера в прекрасных храмах, погружаясь в историю и символику полотен, пробираясь среди людных улочек и находя дома 16-17 веков, свидетелей того времени. В результате вы приблизитесь к пониманию личности Караваджо: его внутренний мир уже не будет казаться поверхностным и сумбурным, а тайны его шедевров окажутся в ваших руках.
Палаццо Колонна — римский ВерсальПалаццо Колонна — римский ВерсальПалаццо Колонна — римский Версаль
125 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Познакомиться с родовым гнездом одного из самых древних и знатных семейств Италии
Попасть в единственную частную резиденцию Рима, приравненную по значению к королевским, — большая удача, ведь музей открыт лишь по субботам утром. Гуляя среди роскошных интерьеров, вы услышите о тысячелетней истории боевых походов, остросюжетных приключений, интриг, любви и тайнах рода, неразрывно связанного с жизнью Вечного города.

Экскурсии в Тиволи

Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла АдрианаШедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла АдрианаШедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
260 за экскурсию
5 часов
52 отзыва
Автомобильная экскурсия в «cамый красивый парк Европы»
Пригород Рима очень богат на виллы и дворцы. Многие знаменитые римские императоры и деятели эпохи Возрождения искали возможность найти уединение вне могучих стен Вечного Города и выбирали для этого территорию современного Тиволи. Благодаря этому у нас есть замечательная возможность посетить два великолепных архитектурных шедевра — древнеримского и средневекового: Виллу Императора Адриана и виллу кардинала д’Эсте.
Тиволи — город императорских виллТиволи — город императорских виллТиволи — город императорских вилл
От 130 за экскурсию
4 часа
20 отзывов
Экскурсия в город античных руин и исторических памятников в окружении живописной природы
Во время экскурсии вы погуляете по городу Тиволи, имя которого вписано золотыми буквами в историю архитектуры — его античные руины считаются одними из наиболее значимых в Италии. Это один из самых милых городков Римской провинции, расположенный в 24 километрах к северо-востоку от Рима. В древности он назывался Тибуром и соединялся с Римом дорогой виа Тибуртина. А вокруг Тиволи многие состоятельные римляне имели виллы и возводили памятники личного благочестия.
Тиволи за один деньТиволи за один деньТиволи за один день
110 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
Старинный Тиволи находится менее чем в получасе езды от итальянской столицы — не побывать здесь просто кощунственно! Я покажу вам сказочные виллы с роскошными садами и фонтанами, руины древнего храма и водопад над пропастью, а также расскажу немало удивительных историй об этом городке.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы