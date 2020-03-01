21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Вдохновиться красотой архитектуры и интерьеров

Мы отправимся на виллу д’Эсте, «в гости» к кардиналу Ипполиту II, влиятельному персонажу XVI века. Вы прогуляетесь по залам, элегантно украшенным фресками, и убедитесь, что это действительно одна из самых великолепных вилл своего времени. Ставшая прообразом Версаля, она вдохновила многих знаменитых талантов.

Творение природы и человека

Каскады мраморных лестниц приведут нас в сказочный сад с древними кипарисами, укромными гротами, прудами и веселыми фонтанами. Там, где среди аллей искрятся струи воды, радугой рассыпаясь на солнце, я расскажу о бурной жизни кардинала-авантюриста и его некогда могущественных предков. Мы поговорим о героическом античном прошлом этих мест и даже об удивительной жизни растений, превративших этот сад в таинственный мир.

По каменным переулкам

Затем перенесемся в эпоху Средневековья, прогуливаясь по живописным улочкам Тиволи и любуясь редкими иконами и искусной мозаикой в тишине храмов. Перед вами предстанет настоящая жизнь местных с неизменными кофейнями, ремесленными мастерскими и ярким овощным рынком.

Продолжить прогулку по городу или по виллам

По окончании экскурсии вы можете остаться в Тиволи для самостоятельной прогулки и обеда в одной из таверн.

Или отправиться к вилле Грегориана, где срывается в ущелье мощный водопад, маленькие мостики нависают над обрывами и возвышаются чудом уцелевшие колонны античного храма.

Или посетить виллу Адриана, создание гениального императора-инженера, чтобы прогуляться среди грандиозных руин, вековых кипарисов и оливковых деревьев.