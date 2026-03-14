21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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экскурсии с Нелли: галерея Боргезе и Тиволи. До посещения галереи Боргезе я был полный ноль, но через 3 часа с Нелли, я вышел другим человеком. Она меня влюбила в Бернини. Никогда не понимал статуи, но Нелли буквально берет тебя за руку и ведет вокруг этих шедевров, показывая как раскрывается то или иное произведение, это фантастика. Человек не просто профессионал, но и по уши влюбленный в искусство. Никогда не ходите в такие места без такого гида. Моя жизнь полностью перевернулась и даже позже в экскурсиях по Ватикану, Лувру, галерее Орсе, никто не уровню подачи информации не смог сравниться с Нелли. И главное, это подача информации, я не просто всё помню, но я хочу еще))) и в других музеях я уже смотрел на статус, картины и видел в них смысл.

Кроме того, Нелли посоветовала посетить палацио Колонна, оно открыто по субботам. Во-первых, большое спасибо за эту рекомендацию. Восхитительное место. Во-вторых, жалею, что Нелли была занята в этот день и не смогла рассказать на месте об этом великолепном дворце.

Следующая наша встреча произошла уже в мой последний день пребывания, мы отправились в Тиволи. Сразу отмечу, что экскурсия заявлена как групповая, но я был один и очень рад, что Нелли мне ее провела. Добираться до Тиволи около часа на электричке. За этот час мы успели обсудить все накопившиеся вопросы и про палацио Колона и про Микеланджело и про остальных. В итоге мы уже приехали в Тиволи и никак не могли остановиться обсуждать и обмениваться мнениями, чтобы начать экскурсию. С этим человеком хочется говорить обо всем.

Тиволи - отличное место для того, чтобы голова и глаза отдохнули от золото, мрамора, роскоши и шума Рима. Там просто хотеться сесть на лавочку и замереть. Тишина, умиротворение. Нелли провела по улочками, показала и античный и современный город. Изюминка - вилла Д’Эсте. Само место восхитительное - сады, ароматы, виды, фонтаны. Приятно гулять. Интересная экскурсия, время снова пролетело не заметно. После я воспользовался рекомендациями, поел и посетил Виллу с водопадами и природными парками и уехал на поезде назад, так как Нелли позаботилась и помогла приобрести билеты на обратный путь и идеально спланировала экскурсию, что времени в итоге хватило на всё.

Это были хорошие экскурсии, но самое главное - это знакомство с прекрасным человеком, который реально изменил меня за пару часов общения с ним. Говорят в путешествиях люди взрослеют, именно это и произошло со мной. Недли смогла зародить зерно интереса во мне к скульптуре. Скажите мне за неделю до этого, я бы посмеялся. Низкий поклон, спасибо за всё!

Не жалейте времени и денег. Это стоит того!