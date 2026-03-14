21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Экскурсия также включает прогулку по средневековым улочкам Тиволи, где можно насладиться местной жизнью, ремесленными мастерскими и рынками. Это идеальный выбор для тех, кто ценит историю, искусство и природу
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные сады и фонтаны
- 🏛 Историческая архитектура
- 🌆 Живописные улочки Тиволи
- 🎨 Искусство и мозаика
- 🍽 Местная кухня и таверны
Что можно увидеть
- Вилла д’Эсте
- Вилла Грегориана
- Вилла Адриана
Описание экскурсии
Вдохновиться красотой архитектуры и интерьеров
Мы отправимся на виллу д’Эсте, «в гости» к кардиналу Ипполиту II, влиятельному персонажу XVI века. Вы прогуляетесь по залам, элегантно украшенным фресками, и убедитесь, что это действительно одна из самых великолепных вилл своего времени. Ставшая прообразом Версаля, она вдохновила многих знаменитых талантов.
Творение природы и человека
Каскады мраморных лестниц приведут нас в сказочный сад с древними кипарисами, укромными гротами, прудами и веселыми фонтанами. Там, где среди аллей искрятся струи воды, радугой рассыпаясь на солнце, я расскажу о бурной жизни кардинала-авантюриста и его некогда могущественных предков. Мы поговорим о героическом античном прошлом этих мест и даже об удивительной жизни растений, превративших этот сад в таинственный мир.
По каменным переулкам
Затем перенесемся в эпоху Средневековья, прогуливаясь по живописным улочкам Тиволи и любуясь редкими иконами и искусной мозаикой в тишине храмов. Перед вами предстанет настоящая жизнь местных с неизменными кофейнями, ремесленными мастерскими и ярким овощным рынком.
Продолжить прогулку по городу или по виллам
По окончании экскурсии вы можете остаться в Тиволи для самостоятельной прогулки и обеда в одной из таверн.
Или отправиться к вилле Грегориана, где срывается в ущелье мощный водопад, маленькие мостики нависают над обрывами и возвышаются чудом уцелевшие колонны античного храма.
Или посетить виллу Адриана, создание гениального императора-инженера, чтобы прогуляться среди грандиозных руин, вековых кипарисов и оливковых деревьев.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Билеты на виллу д’Эсте (приобретаются непосредственно в музее) — от 10 до 13 евро в зависимости от наличия дополнительной выставки
- Билеты на электричку от Рима до Тиволи — 3.50 евро в одну сторону
Обратите внимание
- В плохую погоду или в случае забастовки транспорта вместо этой экскурсии предлагаю посетить музей Барберини или Национальный музей Палаццо Массимо
- При участии более чем 6 человек используем аудио дальней связи
в четверг в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€95
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Рассказала нам по дороге всю историю этого места, в самом городке провела по старинным улочкам. Вилла - восторг!
Нелли дорожила каждой нашей
Сама вилла и сады великолепны, и если вы не первый раз в Риме, то стоит уделить время и Тиволи.