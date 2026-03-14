21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте

Путешествие в Тиволи и виллу д’Эсте обещает раскрыть тайны прошлого, вдохновить архитектурой и природой, а также подарить незабываемые впечатления
Тиволи, город с богатой историей и уникальной атмосферой, приглашает посетить виллу д’Эсте, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка по её залам и садам, украшенным фонтанами и кипарисами, оставит незабываемые впечатления.

Экскурсия также включает прогулку по средневековым улочкам Тиволи, где можно насладиться местной жизнью, ремесленными мастерскими и рынками. Это идеальный выбор для тех, кто ценит историю, искусство и природу
5
35 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные сады и фонтаны
  • 🏛 Историческая архитектура
  • 🌆 Живописные улочки Тиволи
  • 🎨 Искусство и мозаика
  • 🍽 Местная кухня и таверны
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте

Что можно увидеть

  • Вилла д’Эсте
  • Вилла Грегориана
  • Вилла Адриана

Описание экскурсии

Вдохновиться красотой архитектуры и интерьеров

Мы отправимся на виллу д’Эсте, «в гости» к кардиналу Ипполиту II, влиятельному персонажу XVI века. Вы прогуляетесь по залам, элегантно украшенным фресками, и убедитесь, что это действительно одна из самых великолепных вилл своего времени. Ставшая прообразом Версаля, она вдохновила многих знаменитых талантов.

Творение природы и человека

Каскады мраморных лестниц приведут нас в сказочный сад с древними кипарисами, укромными гротами, прудами и веселыми фонтанами. Там, где среди аллей искрятся струи воды, радугой рассыпаясь на солнце, я расскажу о бурной жизни кардинала-авантюриста и его некогда могущественных предков. Мы поговорим о героическом античном прошлом этих мест и даже об удивительной жизни растений, превративших этот сад в таинственный мир.

По каменным переулкам

Затем перенесемся в эпоху Средневековья, прогуливаясь по живописным улочкам Тиволи и любуясь редкими иконами и искусной мозаикой в тишине храмов. Перед вами предстанет настоящая жизнь местных с неизменными кофейнями, ремесленными мастерскими и ярким овощным рынком.

Продолжить прогулку по городу или по виллам

По окончании экскурсии вы можете остаться в Тиволи для самостоятельной прогулки и обеда в одной из таверн.
Или отправиться к вилле Грегориана, где срывается в ущелье мощный водопад, маленькие мостики нависают над обрывами и возвышаются чудом уцелевшие колонны античного храма.
Или посетить виллу Адриана, создание гениального императора-инженера, чтобы прогуляться среди грандиозных руин, вековых кипарисов и оливковых деревьев.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Билеты на виллу д’Эсте (приобретаются непосредственно в музее) — от 10 до 13 евро в зависимости от наличия дополнительной выставки
  • Билеты на электричку от Рима до Тиволи — 3.50 евро в одну сторону

Обратите внимание

  • В плохую погоду или в случае забастовки транспорта вместо этой экскурсии предлагаю посетить музей Барберини или Национальный музей Палаццо Массимо
  • При участии более чем 6 человек используем аудио дальней связи

в четверг в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€95
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На вокзале Термини
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 4668 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим
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и уютным. И сколько бы вы ни возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины Античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и влюбиться в Рим!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
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2
1
Елена
Бронировала сразу две экскурсии, уже посетили с Нелли первую экскурсию в замок Ангела, и собирались в Тиволи, был февраль и погода не предсказуемая, в день выезда на экскурсию объявляют штормовое
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предупреждение с дождем и закрывают все парковые зоны для посещение, увы. Посетим Тиволи обязательно в следующий раз.
Имея опыт с Нелли, доверились ей полностью, она предложила нам провести замену и отправится на экскурсию в Капитолийский музей Musei Capitolini. Сами бы не пошли туда, а тут получили невероятное удовольствие. Нелли знает все про каждую пылинку. Восхищаюсь этим человеком, ее знанием, умением найти подход к людям, манерой подачи и обаянием. Отличный пример как любовь человека к своему делу заражает тебя и влюбляет во все вокруг. Экскурсия классная, музей отличный, скрытые от глаз смотровые площадки с потрясающими видами полный восторг. Мы еще и на выставку Картье попали. Чудесные прогулки вместе с Нелли, всем очень рекомендую. Спасибо что сблизили меня с Караваджо, Леонардо, Рафаэлем и Микеланджело, по ощущению я как будто побывала в тех временах и ходила с ними по одним мостовым. Мы вернемся❤️

Бронировала сразу две экскурсии, уже посетили с Нелли первую экскурсию в замок Ангела, и собирались в
Бронировала сразу две экскурсии, уже посетили с Нелли первую экскурсию в замок Ангела, и собирались в
Бронировала сразу две экскурсии, уже посетили с Нелли первую экскурсию в замок Ангела, и собирались в
Бронировала сразу две экскурсии, уже посетили с Нелли первую экскурсию в замок Ангела, и собирались в
Бронировала сразу две экскурсии, уже посетили с Нелли первую экскурсию в замок Ангела, и собирались в
Бронировала сразу две экскурсии, уже посетили с Нелли первую экскурсию в замок Ангела, и собирались в
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Ю
Мы провели отличный день в Тиволи. Нелли - прекрасный экскурсовод!
Рассказала нам по дороге всю историю этого места, в самом городке провела по старинным улочкам. Вилла - восторг!
Нелли дорожила каждой нашей
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минутой, показывала, объясняла - организация на высшем уровне! После экскурсии мы остались гулять на вилле по парку среди фонтанов. Вернуться обратно не составило труда - Нелли также всё подробно проговорила.
Мы были с сыновьями-подростками - идеальный формат поездки.
Спасибо большое, Нелли!

Мы провели отличный день в Тиволи. Нелли - прекрасный экскурсовод!
Мы провели отличный день в Тиволи. Нелли - прекрасный экскурсовод!
Мы провели отличный день в Тиволи. Нелли - прекрасный экскурсовод!
Мы провели отличный день в Тиволи. Нелли - прекрасный экскурсовод!
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М
Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает о делах минувших дней, используя исторические факты и легенды.
Сама вилла и сады великолепны, и если вы не первый раз в Риме, то стоит уделить время и Тиволи.
Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает
Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает
Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает
Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает
Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает
Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает
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Лариса
В Тиволи я была впервые. Древний город и вилла, возможно, не произвели бы такого впечатления, если бы не Нелли и её живая, полная мелких интересных подробностей и очень профессионально построенная экскурсия. Сад, фонтаны и водный орган заслуживают внимания самого притязательного путешественника. Спасибо, Нелли.
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Анатолий
Я путешествовал по Европе: Рим, Бельгия, Париж. На этом пути у меня было 8 экскурсий! И я благодарен за то, что судьба меня свела с Нелли. У меня было 2
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экскурсии с Нелли: галерея Боргезе и Тиволи. До посещения галереи Боргезе я был полный ноль, но через 3 часа с Нелли, я вышел другим человеком. Она меня влюбила в Бернини. Никогда не понимал статуи, но Нелли буквально берет тебя за руку и ведет вокруг этих шедевров, показывая как раскрывается то или иное произведение, это фантастика. Человек не просто профессионал, но и по уши влюбленный в искусство. Никогда не ходите в такие места без такого гида. Моя жизнь полностью перевернулась и даже позже в экскурсиях по Ватикану, Лувру, галерее Орсе, никто не уровню подачи информации не смог сравниться с Нелли. И главное, это подача информации, я не просто всё помню, но я хочу еще))) и в других музеях я уже смотрел на статус, картины и видел в них смысл.
Кроме того, Нелли посоветовала посетить палацио Колонна, оно открыто по субботам. Во-первых, большое спасибо за эту рекомендацию. Восхитительное место. Во-вторых, жалею, что Нелли была занята в этот день и не смогла рассказать на месте об этом великолепном дворце.
Следующая наша встреча произошла уже в мой последний день пребывания, мы отправились в Тиволи. Сразу отмечу, что экскурсия заявлена как групповая, но я был один и очень рад, что Нелли мне ее провела. Добираться до Тиволи около часа на электричке. За этот час мы успели обсудить все накопившиеся вопросы и про палацио Колона и про Микеланджело и про остальных. В итоге мы уже приехали в Тиволи и никак не могли остановиться обсуждать и обмениваться мнениями, чтобы начать экскурсию. С этим человеком хочется говорить обо всем.
Тиволи - отличное место для того, чтобы голова и глаза отдохнули от золото, мрамора, роскоши и шума Рима. Там просто хотеться сесть на лавочку и замереть. Тишина, умиротворение. Нелли провела по улочками, показала и античный и современный город. Изюминка - вилла Д’Эсте. Само место восхитительное - сады, ароматы, виды, фонтаны. Приятно гулять. Интересная экскурсия, время снова пролетело не заметно. После я воспользовался рекомендациями, поел и посетил Виллу с водопадами и природными парками и уехал на поезде назад, так как Нелли позаботилась и помогла приобрести билеты на обратный путь и идеально спланировала экскурсию, что времени в итоге хватило на всё.
Это были хорошие экскурсии, но самое главное - это знакомство с прекрасным человеком, который реально изменил меня за пару часов общения с ним. Говорят в путешествиях люди взрослеют, именно это и произошло со мной. Недли смогла зародить зерно интереса во мне к скульптуре. Скажите мне за неделю до этого, я бы посмеялся. Низкий поклон, спасибо за всё!
Не жалейте времени и денег. Это стоит того!

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О
Остались очень приятные впечатления от экскурсии в целом. Понравилось ехать на поезде, слушать интересный рассказ Нелли, она отвечала на все наши вопросы, даже не касающиеся экскурсии. Общение было непринужденным. Это
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было действительно так, как будто ты провел день в компании друга. День пролетел незаметно. Вилла д' Эсте, а точнее парк, поразил нас своей красотой. К сожалению, нам нужно было возвращаться в Рим довольно рано, а так мы бы с удовольствием провели остаток дня в этом маленьком уютном городке. На эту экскурсию однозначно стоит поехать, если вы уже немного устали от шумного Рима. Думаю, что и с детьми эта поездка пройдет отлично, поскольку Нелли без труда подстраивается под участников, интересуется, всем ли комфортно.

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