Уникальная атмосфера и антикварные магазины перенесут вас в эпоху Возрождения, а завершение маршрута в Галерее Спада оставит незабываемые впечатления.
Описание экскурсии
Сокровища римской архитектуры
Приглашаю вас на прогулку по одной из красивейших улиц Рима — улице Джулия. Это не просто улица, а настоящий шедевр городского планирования XVI века. Присоединяйтесь ко мне, и вы сможете убедиться в этом сами!
История улицы
Улица Джулия (или Виа Джулия) была создана известным архитектором Браманте по заказу папы Юлия II. Названная в честь своего заказчика, эта улица стала ярким примером архитектуры эпохи Возрождения. К тому же, это одна из немногих улиц Рима, сохранившая свой изначальный облик на протяжении веков.
Архитектурные особенности
На нашем пути мы также увидим церкви XVI и XVII веков. Эти здания не только красивы, но и полны истории, что придаст нашей прогулке особую атмосферу.
Антикварные магазины
Не упустите возможность посетить знаменитые антикварные магазины, которые находятся на улице Джулия. Возможно, вам удастся найти что-то уникальное!
Галерея Спада
В завершение нашей экскурсии мы посетим Галерею Спада — изысканный дворец с уникальной перспективой, созданной мастером Франческо Борромини. Здесь также хранится коллекция картин XVI и XVII веков, которая впечатляет своей красотой и исторической ценностью.
Дополнительные возможности
По вашему желанию, мы сможем зайти в интересный криминологический музей, где собраны необычные и удивительные экспонаты.
Эта прогулка подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше узнать богатую историю римской архитектуры!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Джулия
- Церкви xvl и xvll века
- Галерею Спада
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет - 3 евро