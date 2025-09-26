Прогуляйтесь по очаровательной улице Джулия — истинному сокровищу римской архитектуры XVI века. Уникальная атмосфера и антикварные магазины перенесут вас в эпоху Возрождения, а завершение маршрута в Галерее Спада оставит незабываемые впечатления.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Сокровища римской архитектуры

Приглашаю вас на прогулку по одной из красивейших улиц Рима — улице Джулия. Это не просто улица, а настоящий шедевр городского планирования XVI века. Присоединяйтесь ко мне, и вы сможете убедиться в этом сами!

История улицы

Улица Джулия (или Виа Джулия) была создана известным архитектором Браманте по заказу папы Юлия II. Названная в честь своего заказчика, эта улица стала ярким примером архитектуры эпохи Возрождения. К тому же, это одна из немногих улиц Рима, сохранившая свой изначальный облик на протяжении веков.

Архитектурные особенности

На нашем пути мы также увидим церкви XVI и XVII веков. Эти здания не только красивы, но и полны истории, что придаст нашей прогулке особую атмосферу.

Антикварные магазины

Не упустите возможность посетить знаменитые антикварные магазины, которые находятся на улице Джулия. Возможно, вам удастся найти что-то уникальное!

Галерея Спада

В завершение нашей экскурсии мы посетим Галерею Спада — изысканный дворец с уникальной перспективой, созданной мастером Франческо Борромини. Здесь также хранится коллекция картин XVI и XVII веков, которая впечатляет своей красотой и исторической ценностью.

Дополнительные возможности

По вашему желанию, мы сможем зайти в интересный криминологический музей, где собраны необычные и удивительные экспонаты.

Эта прогулка подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше узнать богатую историю римской архитектуры!