Улица Джулия

Прогуляйтесь по очаровательной улице Джулия — истинному сокровищу римской архитектуры XVI века.

Уникальная атмосфера и антикварные магазины перенесут вас в эпоху Возрождения, а завершение маршрута в Галерее Спада оставит незабываемые впечатления.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Сокровища римской архитектуры

Приглашаю вас на прогулку по одной из красивейших улиц Рима — улице Джулия. Это не просто улица, а настоящий шедевр городского планирования XVI века. Присоединяйтесь ко мне, и вы сможете убедиться в этом сами!

История улицы

Улица Джулия (или Виа Джулия) была создана известным архитектором Браманте по заказу папы Юлия II. Названная в честь своего заказчика, эта улица стала ярким примером архитектуры эпохи Возрождения. К тому же, это одна из немногих улиц Рима, сохранившая свой изначальный облик на протяжении веков.

Архитектурные особенности

На нашем пути мы также увидим церкви XVI и XVII веков. Эти здания не только красивы, но и полны истории, что придаст нашей прогулке особую атмосферу.

Антикварные магазины

Не упустите возможность посетить знаменитые антикварные магазины, которые находятся на улице Джулия. Возможно, вам удастся найти что-то уникальное!

Галерея Спада

В завершение нашей экскурсии мы посетим Галерею Спада — изысканный дворец с уникальной перспективой, созданной мастером Франческо Борромини. Здесь также хранится коллекция картин XVI и XVII веков, которая впечатляет своей красотой и исторической ценностью.

Дополнительные возможности

По вашему желанию, мы сможем зайти в интересный криминологический музей, где собраны необычные и удивительные экспонаты.

Эта прогулка подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше узнать богатую историю римской архитектуры!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Джулия
  • Церкви xvl и xvll века
  • Галерею Спада
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входной билет - 3 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Largo dei Fiorintini
Завершение: Galleria della spada
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

