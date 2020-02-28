4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все краски Рима

Гуляя по историческому центру, вы услышите мифы и легенды Древнего Рима и увидите самые знаковые места города: Пантеон, Колизей, фонтан Треви и величественные площади Кампо ди Фиори, Венеция и Навона. Рассмотрите старинный замок Святого Ангела, очаруетесь тайными улочками и заглянете в окна антикварных лавок.

Опция по желанию: итальянская столица на вкус

Ничто так точно не передает дух Рима как яркие и оживленные рынки! Исследуя один из древнейших и самых больших городских рынков, вы раскроете местные традиции и, если захотите, отведаете итальянские деликатесы и свежее разливное вино. Шумные и эмоциональные продавцы встретят вас с улыбкой и с радостью продемонстрируют, почему именно их продукты самые лучшие. Италию сложно представить не только без рынков, но и без кофе. Я расскажу, как определить качество кофе и как его любят пить сами итальянцы.