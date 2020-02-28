4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Рим — любовь с первого взгляда

Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами.

А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Все краски Рима
Гуляя по историческому центру, вы услышите мифы и легенды Древнего Рима и увидите самые знаковые места города: Пантеон, Колизей, фонтан Треви и величественные площади Кампо ди Фиори, Венеция и Навона. Рассмотрите старинный замок Святого Ангела, очаруетесь тайными улочками и заглянете в окна антикварных лавок.

Опция по желанию: итальянская столица на вкус
Ничто так точно не передает дух Рима как яркие и оживленные рынки! Исследуя один из древнейших и самых больших городских рынков, вы раскроете местные традиции и, если захотите, отведаете итальянские деликатесы и свежее разливное вино. Шумные и эмоциональные продавцы встретят вас с улыбкой и с радостью продемонстрируют, почему именно их продукты самые лучшие. Италию сложно представить не только без рынков, но и без кофе. Я расскажу, как определить качество кофе и как его любят пить сами итальянцы.

Организационные детали

  • Еда и напитки по желанию и оплачиваются дополнительно
  • Я за гибкий подход и с радостью скорректирую маршрут по вашим пожеланиям
  • Мы можем заменить рынок и дегустации на Римский форум
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Меня зовут Анастасия, я студентка исторического факультета итальянского университета. Я из Беларуси, но уже три года живу в Риме. С большим удовольствием покажу вам классические и нетуристические места города и расскажу о них в легкой и увлекательной форме!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Анастасия чудесно провела экскурсию, действительно помогла влюбиться в Рим с первого взгляда. Очень структурированно, информативно, но в тоже время очень в приятном, спокойном режиме. Порекомендовала безумно вкусные местные рестораны) Огромное спасибо Анастасии!:)
28 февраля 2020
Интересно, живо, в достаточной мере детализированно. 2 часа пролетели незаметно, мы очень довольны!
25 февраля 2020
Спасибо Анастасии! Маршрут очень интересный! Посмотрели все основные достопримечательности и получили множество советов: что посмотреть, куда сходить и что попробовать. Спасибо :)
24 февраля 2020
Всё прошло великолепно вне принужденной обстановке, очень рекомендую.

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