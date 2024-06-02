1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
«Гуляя по его извилистым улицам, мы насладимся очарованием ушедших времен и поговорим о событиях, которые здесь происходили»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
Получить атмосферные непостановочные фото на приятной прогулке
«Вы пройдёте по главным улицам Рима и увидите самые популярные достопримечательности — Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие, на фоне которых получатся отличные снимки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю
Начало: На площади Навона (piazza Navona)
«А также познакомитесь с прошлым места, где теперь проходит центральная улица квартала»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
«Вы также рассмотрите монумент Витториано, дворец Венеции и услышите историю улицы Виа-дель-Корсо»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
Начало: У Испанской лестницы
«Улица Венето — один из символов dolce vita, где вы увидите совсем другой, буржуазный и респектабельный Рим, свободный от суеты и толп туристов»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
150€128 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим парадных площадей и уютных переулков
Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города
Начало: Площадь Венеции
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Фонтаны и площади Рима
Попробовать сосчитать римские фонтаны и услышать чудесные истории о каждом
Начало: На площади Республики
«Мы прогуляемся по римским улицам и площадям, увидим множество изумительных фонтанов и обсудим их происхождение»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €187 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Несколько часов из жизни древних римлян
Исследовать тот самый Рим из учебников по истории с его невероятной архитектурой и богатым прошлым
«Мы пройдём по улице, проложенной по приказу Бенито Муссолини, полной уличных артистов»
10 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим для местных
Окунуться в итальянский колорит и посмотреть на город глазами его жителей
Начало: На площади Торре-Арджентина
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим Караваджо, Пикассо, Феллини и других великих мэтров
Увидеть настоящий характер города, а не просто красивую картинку
«Самую милую и уютную улицу Рима»
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Остия-Антика: Атлантида рядом с Римом
Узнать, как был устроен античный порт и что можно увидеть там сегодня
Начало: Возле станции метро Laurentina (конечная синей вет...
«познакомиться с типичной планировкой улиц»
Завтра в 09:30
11 июня в 12:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Рима в Умбрию: Орвието и Чивита-ди-Баньореджо
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Начало: На ж/д вокзале в Орвието
«Погуляем по его извилистым улицам и поговорим о том, почему в нём практически никто не живёт»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€360 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
Отправиться в увлекательное путешествие по самым волшебным и необычным уголкам Вечного города
Начало: У колонны Марка Аврелия
«Среди них — палаццо женских добродетелей, необычный фонтан, загадочный музей, дом знаменитого писателя, улица из «Римских каникул» и многие другие»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220€198 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: у метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
€75 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Водопады и борго Кальката: из Рима на авто
Посетить зелёный оазис неподалёку от города и погулять по средневековой деревне за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Пройдёте по её извилистым улицам и раскроете местные секреты»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
380€323 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina2 июня 2024Гид нам понравился, очень приятный молодой человек. Маршрут тоже включал новые для нас места. В процессе гид советовал места для
- ААлександр30 мая 2024Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
- AAni15 мая 2024Прекрасная гид!
- аарсоу8 мая 2024Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур
- RRymma2 мая 2024Я очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Наталья очень любит Рим и с удовольствием делится с гостями. Очень интересная и информативная экскурсия.
- ООлег2 мая 2024Все прошло отлично! Понравилось. Очень рекомендуем пойти на эту экскурсию с Натальей!
- ЕЕлизавета23 апреля 2024Сегодня мы имели удовольствие быть в компании с гидом Натальей. Экскурсия прошла великолепно с глубокими историческими знаниями профессиональным гидом. Очень
- EEsmira22 апреля 2024Все хорошо! Спасибо. Сергей был на высоте- увлекательно и интересно провел экскурсию.
- ЕЕлена15 апреля 2024Spasibo, Natali, Vaša ekskursija bila poznovatelna, interesna, neskušna. Vidno, čto ekskursovod liubit svoju rabotu, postojanno razvivaetsia, išet novie maršruti. Obiazatelno rekomenduju posetit dannuju ekskursiju.
- ИИван26 февраля 2024Мы были компанией из 6 человек и прекрасно провели с Ольгой весь день. Прошли по всем самым известным местам. Особенно
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Рима. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод