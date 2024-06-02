Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Рима

Найдено 15 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Риме на русском языке, цены от €60, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аутентичные районы Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
«Гуляя по его извилистым улицам, мы насладимся очарованием ушедших времен и поговорим о событиях, которые здесь происходили»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
75 за всё до 3 чел.
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
Получить атмосферные непостановочные фото на приятной прогулке
«Вы пройдёте по главным улицам Рима и увидите самые популярные достопримечательности — Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие, на фоне которых получатся отличные снимки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 5 чел.
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю
Начало: На площади Навона (piazza Navona)
«А также познакомитесь с прошлым места, где теперь проходит центральная улица квартала»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 60 за всё до 4 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
«Вы также рассмотрите монумент Витториано, дворец Венеции и услышите историю улицы Виа-дель-Корсо»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
Начало: У Испанской лестницы
«Улица Венето — один из символов dolce vita, где вы увидите совсем другой, буржуазный и респектабельный Рим, свободный от суеты и толп туристов»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
150128 за всё до 8 чел.
Рим парадных площадей и уютных переулков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Рим парадных площадей и уютных переулков
Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города
Начало: Площадь Венеции
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
160 за всё до 6 чел.
Фонтаны и площади Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Фонтаны и площади Рима
Попробовать сосчитать римские фонтаны и услышать чудесные истории о каждом
Начало: На площади Республики
«Мы прогуляемся по римским улицам и площадям, увидим множество изумительных фонтанов и обсудим их происхождение»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 187 за всё до 5 чел.
Несколько часов из жизни древних римлян
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Несколько часов из жизни древних римлян
Исследовать тот самый Рим из учебников по истории с его невероятной архитектурой и богатым прошлым
«Мы пройдём по улице, проложенной по приказу Бенито Муссолини, полной уличных артистов»
10 июня в 10:30
13 июня в 10:30
130 за всё до 6 чел.
Рим для местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рим для местных
Окунуться в итальянский колорит и посмотреть на город глазами его жителей
Начало: На площади Торре-Арджентина
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
188 за всё до 5 чел.
Рим Караваджо, Пикассо, Феллини и других великих мэтров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рим Караваджо, Пикассо, Феллини и других великих мэтров
Увидеть настоящий характер города, а не просто красивую картинку
«Самую милую и уютную улицу Рима»
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Остия-Антика: Атлантида рядом с Римом
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Остия-Антика: Атлантида рядом с Римом
Узнать, как был устроен античный порт и что можно увидеть там сегодня
Начало: Возле станции метро Laurentina (конечная синей вет...
«познакомиться с типичной планировкой улиц»
Завтра в 09:30
11 июня в 12:00
130 за всё до 3 чел.
Путешествие из Рима в Умбрию: Орвието и Чивита-ди-Баньореджо
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Рима в Умбрию: Орвието и Чивита-ди-Баньореджо
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Начало: На ж/д вокзале в Орвието
«Погуляем по его извилистым улицам и поговорим о том, почему в нём практически никто не живёт»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
360 за всё до 5 чел.
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
Отправиться в увлекательное путешествие по самым волшебным и необычным уголкам Вечного города
Начало: У колонны Марка Аврелия
«Среди них — палаццо женских добродетелей, необычный фонтан, загадочный музей, дом знаменитого писателя, улица из «Римских каникул» и многие другие»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220198 за всё до 5 чел.
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: у метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
75 за человека
Водопады и борго Кальката: из Рима на авто
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Водопады и борго Кальката: из Рима на авто
Посетить зелёный оазис неподалёку от города и погулять по средневековой деревне за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Пройдёте по её извилистым улицам и раскроете местные секреты»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
380323 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    2 июня 2024
    С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
    Гид нам понравился, очень приятный молодой человек. Маршрут тоже включал новые для нас места. В процессе гид советовал места для
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    ужина, лавочки с мороженным и т. д. Что можно улучшить: пару раз мы задавали вопросы, на которые гид не мог ответить. Вопросы были и по теме экскурсии, и просто про Рим. Понятно, человек не может знать всего, но мы надеемся, что он отметил их и почитает об этом. В целом большое спасибо, было здорово!

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
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    день что дало нам возможность спланировать экскурсию так чтобы дополнить всё то что мы уже получили на предидущих турах а их было не мало. Это не просто но Наталия по ходу сделала не возможное возможнам и так что мы получили массу удовольствия. Даже встретили случайно эксперта в одной из базилик и он открыл нам не мало интересных деталий. Наталия позаботилась о вкусном обеде а дала нам пару советов что можно ещё посмотреть самостоятельно

  • A
    Ani
    15 мая 2024
    Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
    Прекрасная гид!
  • а
    арсоу
    8 мая 2024
    Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
    Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур
  • R
    Rymma
    2 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Я очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Наталья очень любит Рим и с удовольствием делится с гостями. Очень интересная и информативная экскурсия.
  • О
    Олег
    2 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Все прошло отлично! Понравилось. Очень рекомендуем пойти на эту экскурсию с Натальей!
  • Е
    Елизавета
    23 апреля 2024
    Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
    Сегодня мы имели удовольствие быть в компании с гидом Натальей. Экскурсия прошла великолепно с глубокими историческими знаниями профессиональным гидом. Очень
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    доступно был представлен исторический материал. Со мной был внук 12 лет и ему также было интересно из уст Натальи услышать историю древнего Рима и современную историю. Экскурсия была заявлена на 3 часа, а мы вместе провели 5 часов, В дальнейшем буду рада рекомендовать Наталью как прекрасного знатока своего дела своим друзьям и знакомым. Спасибо за квалифицированного и нескучного специалиста

  • E
    Esmira
    22 апреля 2024
    Фонтаны и площади Рима
    Все хорошо! Спасибо. Сергей был на высоте- увлекательно и интересно провел экскурсию.
  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
    Spasibo, Natali, Vaša ekskursija bila poznovatelna, interesna, neskušna. Vidno, čto ekskursovod liubit svoju rabotu, postojanno razvivaetsia, išet novie maršruti. Obiazatelno rekomenduju posetit dannuju ekskursiju.
  • И
    Иван
    26 февраля 2024
    Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
    Мы были компанией из 6 человек и прекрасно провели с Ольгой весь день. Прошли по всем самым известным местам. Особенно
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    понравились комментарии с взглядами в прошлое, когда Ольга описывала, как все выглядело и происходило в древние века. По нашей просьбе, Ольга в меру своих возможностей помогала нам с поиском местных сим-карт и спорт. магазинов и в целом откликалась на все наши пожелания. Поход был довольно обширным, и мы все под конец подустали, но ведь и так понятно, что обзор Рима быстрым быть не может

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Улицы и переулки»

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  1. Аутентичные районы Рима
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  3. С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
  4. Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
  5. Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 60 до 360 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Рима. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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