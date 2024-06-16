Минуйте длинные очереди за билетами и откройте для себя Пантеон, архитектурный шедевр в самом сердце Рима.
Исследуйте культовую достопримечательность, которая является свидетельством величия древней Римской империи.
Исследуйте культовую достопримечательность, которая является свидетельством величия древней Римской империи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00
Описание билета
Избегайте хлопот в очередях в Пантеоне с билетами без очереди. Знаменитое сооружение Пантеон было построено в первом веке нашей эры и служило храмом всем римским богам. Сегодня вы можете посетить это древнее сооружение и полюбоваться его великолепной архитектурой и богатой историей. Войдите в Пантеон и найдите время, чтобы открыть для себя его уникальные архитектурные особенности. Найдите время, чтобы полюбоваться впечатляющим куполом Пантеона, который остается одним из крупнейших неармированных бетонных куполов в мире. Его идеальная симметрия и гармоничные пропорции служат примером архитектурной точности римлян. Обратите внимание на главное достижение купола — окулус — круглое отверстие на его вершине, которое заливает внутреннюю часть неземным светом, создавая динамичную игру света и тени в течение дня. Исследуя Пантеон, найдите время, чтобы оценить его динамичную историю. На протяжении веков он менялся, превращаясь из языческого храма в христианскую церковь — базилику Санта-Мария-ад-Мартирес. Такое адаптивное повторное использование подчеркивает его культурную и историческую значимость, отмечая эволюцию Рима от классической эпохи к христианскому периоду. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности Запрещено • Шорты • Оружие и острые предметы • Крупногабаритный багаж • Чемоданы и большие сумки • Короткие юбки
Ежедневно
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-99)
|€10.63
|Детский (5-17)
|€10.63
|Детский (0-4)
|€0
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет без очереди в Пантеон
- Отдельный вход
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Piazza della Minerva, 00186 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима
Похожие экскурсии из Рима
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
1 июля в 08:30
3 июля в 10:30
€75 за билет
Билеты
3 часа
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
26 июня в 15:00
3 июля в 15:00
€57 за билет
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
Сегодня в 11:45
17 июня в 11:45
€85 за билет