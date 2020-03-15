1409 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены

Алеся
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Алеся – представитель гидов
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело. В компании лицензированного гида ваш визит в Ватикан значительно упростится и, главное, наполнится смыслом, историей, интересными фактами и яркими рассказами. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Ватикан без многочасовой очереди на входе.
60 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 11 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музеи Ватикана
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У этой экскурсии1409 отзывов
4.96
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Музеи Ватикана и собор Святого Петра

Программа

Посещение Ватиканских музеев запомнится вам на всю жизнь, однако потребует от вас стойкости и терпения. Даже избежав вместе с гидом очереди в музеи Ватикана на несколько часов, которая здесь в порядке вещей, вас ждет протяженность музейных экспозиций длиной 7 км. Говорят, что если постоять около каждого экспоната 1 минуту, то на просмотр всей коллекции потребуется 12 лет! Собственно, поэтому существуют разные варианты маршрута, самый популярный и оптимальный в том смысле, что охватывает ключевые достопримечательности, длится 3 часа и выглядит вот так:

  • Дворик Еловой шишки с огромной бронзовой шишкой-фонтаном I или II век н.э.
  • Музей Пио-Клементино с богатейшей коллекцией античного искусства. Скульптуры «Лаокоон и его сыновья» — одна из самых больших скульптур в мире, и Апполона Бельведерского — непревзойденный канон красоты человеческого тела
  • Галерея Шпалер с коллекцией уникальных гобеленов, искусно восстановленных монахинями
  • Галерея Географических карт, являющаяся крупнейшим в мире географическим музеем
  • Комнаты Рафаэля, расписанные им и его учениками, поражающие глубиной замысла, образной насыщенностью, композиционной ясностью и упорядоченностью, общей гармонией.
  • Сикстинская капелла — великий шедевр Микеланджело, культурное достояние всего человечества. Потолок капеллы демонстрирует сотворение Адама и картины Страшного суда, а на фресках изображена жизнь Моисея и Христа.
  • Собор Святого Петра с выдающейся пьетой Микеланджело «Оплакивание Христа», единственная работа скульптора, которую он подписал.

Вы узнаете:

  • увлекательную историю государства Святого Престола, что означает имя главы Ватикана и где проходит конклав — выборы папы;
  • историю и особенности работ итальянских гениев Рафаэля, Пинтуриккио, Перуджино, Боттичелли и других;
  • значение божественных фресок работы Микеланджело Буонарроти «Отделение света от тьмы», «Сотворение Солнца, Луны и растений», «Отделение суши от воды и сотворение рыб», «Сотворение рыб и птиц» и других;
  • главные факты о величественной и самой роскошной базилике Католической церкви, ее реликвиях и ценностях, а также о площади Святого Петра, окруженной гениальной барочной архитектурой Бернини с эффектом иллюзорного обмана, возникающим если встать в известной точке в центре площади;
  • и многое другое.

Напоследок вы непременно получите совет заглянуть на папскую почту, чтобы отправить домой открытку со штемпелем папы римского.

По завершении 3-часовой программы вы сможете остаться и самостоятельно без спешки осмотреть все достопримечательности Собора и площади Св.Петра.

В результате экскурсии вы раскроете историческое, культурное и религиозное богатство Италии и Рима в экспонатах музеев и Собора и приблизитесь к пониманию всемирно известного итальянского искусства.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведет лицензированный гид из нашей команды — специалист в области истории искусств и Ватикана
  • Экскурсия длится 3 часа, из них 2,5 часа в музеях Ватикана и полчаса в соборе Святого Петра
  • Если в группе 6 и более участников, вам выдадут наушники (бесплатно)

Важно знать до бронирования

  • Входные билеты в музеи Ватикана с правом приоритетного входа без очереди включены в стоимость. Билеты невозвратные, строго привязаны к дате и времени входа и заказываются заранее. Поэтому внесенный аванс тоже невозвратный (€21 за взрослый билет и/или €12 за детский). Входные билеты будут у гида.
  • При единовременном заказе для трех взрослых участников и больше — стоимость для третьего и каждого последующего взрослого участника составит €50. Скидку вы сможете получить при оплате гиду на месте.
  • Для детей до 6 лет участие бесплатное. Однако мы рекомендуем экскурсию детям старше 10 лет, так она очень емкая по количеству информации и требует много внимания и эмоций.
  • С 1 ноября по 1 апреля советуем по возможности бронировать экскурсию на более ранее время, чтобы не было накладок со службой в соборе
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Музеи Ватикана и собор Святого Петра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 11 человек.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музеи Ватикана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алеся
Алеся
Benvenuti in Italia! Наша команда гидов проводит авторские экскурсии в мини-группах до 12 человек. Присоединяйтесь к нашим экскурсиям в Риме в Ватикан, Колизей, обзорной и гастрономической, а также к нашим загородным путешествиям по Тоскане — вас ждут большие впечатления в маленьких группах!
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1409 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Очень понравилась экскурсия в Ватикан с гидом Марией (26 февраля 2020 г.). Мария - большой профессионал и очень приятный позитивный человек. Прекрасная подача материала, в течение трех часов интерес не ослабевал ни на минуту. Мы с дочерью остались в восторге!
12 марта 2020
Прекрасная экскурсия. Материал не перегружен сложными историческими фактами. Гид Ольга - очарование! Время пролетело как одно мгновение.
Ольга
9 марта 2020
Потрясающая гид Мария и экскурсия! Интересно, не нудно. Хороший темп, не затянуто. Рекомендую!
8 марта 2020
Были на экскурсии с Сергеем 6 марта!!! Великолепное знание материала! Интересно, легко и просто. Не валит датами и цифрами. Только основное!! Много интересных фактов!! Спасибо! Будем советовать друзьям.
8 марта 2020
Великолепная экскурсия! Попали второй раз с разницей в год. Очень довольны,что снова Ольга с нами. Удивительная женщина, вместе с ней окунулись во времена Древнего Рима, прочувствовали средневековую атмосферу. Ольга -кладезь интереснейшей информации. Встреча с ней подталкивает к самостоятельному изучению материала:это очень сильно мотивирует узнавать что-то новое,углубляться в историю,искусство. Благодарим сердечно!))
7 марта 2020
В эти дни экскурсии по музеям Ватикана впервые в истории проходили при небольшом посещении туристов, и нам повезло увидеть в галерее Шпалер работающих над гобеленом реставраторов, свободно передвигаться в небольшом зале стансов Рафаэля, задержаться в Сикстинской капелле Микеланджело... Спасибо Марине за профессионализм и ее личные акценты на артефактах и шедеврах. Время пролетело незаметно.
С уважением,
Надежда, Анастасия, Светлана, Лариса
5 марта 2020
Гид Елена - мастер своего дела! Её увлеченный рассказ и знание темы увлекли всех, кто пришёл на экскурсию. Я получил огромное количество знаний в доступной форме. Шёл в Ватикан абсолютно не разбирающимся в его истории. На выходе полная ясность как появился Ватикан и как появились те сокровища мировой культуры, которые мы увидели. Спасибо ОРГОМНОЕ за этот подарок в день моего рождения! Определённо, экскурсия стоит своих денег.
4 марта 2020
Елена удивительный рассказчик. Она смогла увлечь абсолютно всех. Экскурсия прошла на одном дыхании и была очень интересной, оставив массу приятных впечатлений и воспоминаний.
Спасибо огромное!!!
3 марта 2020
Экскурсия понравилась - информативно, продумано, не перегружено мелкими деталями, то, что нужно для первого знакомства с Ватиканом и его сокровищами. Спасибо
3 марта 2020
Мы были на экскурсии 29.01.2020, Экскурсию проводила Мария, замечательный, гид, очень интересно рассказывала, могу сравнить так как в Ватикане уже была) Мария, спасибо за ваш профессионализм, за увлекательную прогулку, за Ваши знания и советы)
Ещё 1399 отзывов

Алеся проводит ещё 3 экскурсии

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