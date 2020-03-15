1409 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Посещение Ватиканских музеев запомнится вам на всю жизнь, однако потребует от вас стойкости и терпения. Даже избежав вместе с гидом очереди в музеи Ватикана на несколько часов, которая здесь в порядке вещей, вас ждет протяженность музейных экспозиций длиной 7 км. Говорят, что если постоять около каждого экспоната 1 минуту, то на просмотр всей коллекции потребуется 12 лет! Собственно, поэтому существуют разные варианты маршрута, самый популярный и оптимальный в том смысле, что охватывает ключевые достопримечательности, длится 3 часа и выглядит вот так:

Дворик Еловой шишки с огромной бронзовой шишкой-фонтаном I или II век н.э.

Музей Пио-Клементино с богатейшей коллекцией античного искусства. Скульптуры «Лаокоон и его сыновья» — одна из самых больших скульптур в мире, и Апполона Бельведерского — непревзойденный канон красоты человеческого тела

Галерея Шпалер с коллекцией уникальных гобеленов, искусно восстановленных монахинями

Галерея Географических карт, являющаяся крупнейшим в мире географическим музеем

Комнаты Рафаэля, расписанные им и его учениками, поражающие глубиной замысла, образной насыщенностью, композиционной ясностью и упорядоченностью, общей гармонией.

Сикстинская капелла — великий шедевр Микеланджело, культурное достояние всего человечества. Потолок капеллы демонстрирует сотворение Адама и картины Страшного суда, а на фресках изображена жизнь Моисея и Христа.

Собор Святого Петра с выдающейся пьетой Микеланджело «Оплакивание Христа», единственная работа скульптора, которую он подписал.

Вы узнаете:

увлекательную историю государства Святого Престола, что означает имя главы Ватикана и где проходит конклав — выборы папы;

историю и особенности работ итальянских гениев Рафаэля, Пинтуриккио, Перуджино, Боттичелли и других;

значение божественных фресок работы Микеланджело Буонарроти «Отделение света от тьмы», «Сотворение Солнца, Луны и растений», «Отделение суши от воды и сотворение рыб», «Сотворение рыб и птиц» и других;

главные факты о величественной и самой роскошной базилике Католической церкви, ее реликвиях и ценностях, а также о площади Святого Петра, окруженной гениальной барочной архитектурой Бернини с эффектом иллюзорного обмана, возникающим если встать в известной точке в центре площади;

и многое другое.

Напоследок вы непременно получите совет заглянуть на папскую почту, чтобы отправить домой открытку со штемпелем папы римского.

По завершении 3-часовой программы вы сможете остаться и самостоятельно без спешки осмотреть все достопримечательности Собора и площади Св.Петра.

В результате экскурсии вы раскроете историческое, культурное и религиозное богатство Италии и Рима в экспонатах музеев и Собора и приблизитесь к пониманию всемирно известного итальянского искусства.