Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)

О шедеврах, интригах и легендах Ватикана - просто, понятно и с юмором

4.8
14 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
На территории Ватикана находится около 20 музеев. Чтобы обойти и осмотреть все экспонаты, по подсчётам специалистов, нужно 8 лет.

Мы позаботились о вашем времени и составили оптимальный 3-часовой маршрут, чтобы вы увидели самое важное.

При желании в конце тура можно остаться в Соборе Святого Петра и самостоятельно прогуляться по нему.
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
Ближайшие даты:
17
авг
18
авг
19
авг
21
авг
22
авг
23
авг
24
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начнём путешествие с внутренней смотровой площадки, откуда видны сады Ватикана. Заглянем в знаменитый открытый Дворик сосновой шишки.

Дальше посетим самые известные и интересные Ватиканские музеи.

Пинакотека

Впечатлимся изысканной архитектурой самого музея и шедеврами Леонардо да Винчи, Караваджо, Пьетро Перуджино и многих других мастеров.

Пио-Клементинский музей

Это один из старейших музеев в мире, посвященных античной скульптуре. Увидим образцы древнеримских и греческих статуй, бюсты императоров и божеств, саркофаги, античные маски, напольную мозаику.

Галерея Гобеленов

Полюбуемся шедеврами, созданными по первоначальным рисункам Рафаэля Санти. В коллекции — 10 гобеленов, написанных по библейским сюжетам Ветхого и Нового Заветов.

Зал географических карт

Зайдём в одну из трёх высших галерей в Папском дворце. Познакомимся с крупнейшей в мире серией фресок, изображающих карты.

Станцы (комнаты) Рафаэля

Пройдёмся по четырём комнатам, расписанным фресками невероятной красоты кисти Рафаэля по заказу Папы Юлия II. История шедевра началась с каприза новоизбранного понтифика: он не захотел жить в комнатах предшественника, приказал подготовить себе другие апартаменты и расписать их по-новому.

Сикстинская капелла

Уже 600 лет в капелле выбирают нового Папу Римского. После каждого этапа голосования кандидаты сжигают бюллетени. Белый дым над капеллой означает, что новый Папа избран. Во время экскурсии поговорим о корнях этой традиции и о самых долгих выборах Папы длиною в 2 года и 9 месяцев. После рассмотрим фрески Боттичелли, Росселли, Перуджино и Гирландайо. Отдельно остановимся возле знаменитого «Страшного суда» кисти Микеланджело.

После посещения капеллы побываем в главной точке притяжения Ватикана — соборе Святого Петра, где увидим ту самую «Пьету» Микеланджело, и прогуляемся по площади Святого Петра.

Проход в собор Святого Петра без очереди в сопровождении гида. Ватикан оставляет за собой право без предупреждения закрыть вход в собор в случае мессы, приезда кардиналов или по другим причинам. В такой ситуации экскурсия пройдет только в музеях Ватикана. Возможна доплата на месте за наушники внутри собора в размере 3-5 евро.

Организационные детали

  • Билеты в музеи включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Музеи закрыты 1 и 6 января, 11 февраля, 19 марта, 8 и 9 апреля, 1 мая, 29 июня, 14 и 15 августа, 1 ноября, 8, 25 и 26 декабря, а также в день Пасхи
  • В сезон участников экскурсии может быть больше 15 человек. Всем выдаются наушники, гид работает с микрофоном. Программа проходит в комфортном темпе.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у музеев Ватикана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
2
1
1
Anatoliy
10 авг 2023
Интересная экскурсия. Рекомендую
Дмитрий
5 авг 2023
Все инструкции ясны и просты, организованно и уже на опыте. Кампания тоже собралась хорошая. Елена наш гид, создавала весёлое настроение и рассказывала истории. Мне экскурсия очень понравилась. Благодарю команду и Елену, за такую отличную экскурсию.
Юлия
2 авг 2023
Благодарю организаторов экскурсии за возможность прохождения в музеи Ватикана без очереди. Музеи, конечно, прекрасны, и виды просто потрясающие. Однако ужасающе огромный поток туристов просто не позволил насладиться красотами этого места в полной мере. Отдельное огромное спасибо гиду Маргарите, которая несмотря на весь происходящий хаос, сопровождала нас весь маршрут и позволила прикоснуться к искусству ☺️. В следующий раз обязательно посещу Ватикан с вами, но уже в другой (не столь туристический) сезон.
Благодарю организаторов экскурсии за возможность прохождения в музеи Ватикана без очереди. Музеи, конечно, прекрасны, и видыБлагодарю организаторов экскурсии за возможность прохождения в музеи Ватикана без очереди. Музеи, конечно, прекрасны, и видыБлагодарю организаторов экскурсии за возможность прохождения в музеи Ватикана без очереди. Музеи, конечно, прекрасны, и виды
Михаил
29 июля 2023
Отличная организация, все понравилось!
Сокращенный маршрут, все удобно, быстро и доступно
Рассказчику отдельное спасибо!
Отличная организация, все понравилось!Отличная организация, все понравилось!Отличная организация, все понравилось!Отличная организация, все понравилось!
Д
28 июля 2023
Елена - лучший экскурсовод, который мне когда-либо встречался. Несмотря на то, что было очень жарко, я просто про это забыла, насколько было увлекательно и интересно. Елена 30 лет водит экскурсии по Ватикану и удивительно, как спустя столько времени она рассказывает с таким энтузиазмом и блеском в глазах. Читала отзывы о том, что в группе много людей, но в сезон в любой группе будет много людей(обращала внимание на другие иностранные группы) вы ходите в наушниках и это ни как не влияет на информацию, которую вы получите. Настоятельно рекомендую посетить экскурсию вместе с Еленой, чтоб получить незабываемые впечатления
Л
25 июля 2023
Все прошло хорошо, спасибо! Буду рекомендовать трипстер и Ваши экскурсии друзьям.
Е
23 июля 2023
Экскурсия продлилась на 30 минут меньше заявленного, что странно учитывая стоимость экскурсии. Особого восторга экскурсовод Елена не вызвал. Как-то скомкано, много неуместных шуток-прибауток, возможно кому-то такая подача нравится, мне не зашло.
А
22 июля 2023
Советую данную экскурсию! Без гида на территории Ватикана и особенно в Музеях мало что понятно и сложно ориентироваться. Нам повезло оказаться в группе с великолепным ватиканским гидом Еленой. Ей выражаем отдельную благодарность! Рассказывает интересно, с душой и чувством юмора. Любит свое дело! Спасибо также организаторам, все было четко по времени и как обещано. Советуем!
Советую данную экскурсию! Без гида на территории Ватикана и особенно в Музеях мало что понятно иСоветую данную экскурсию! Без гида на территории Ватикана и особенно в Музеях мало что понятно иСоветую данную экскурсию! Без гида на территории Ватикана и особенно в Музеях мало что понятно и
Е
20 июля 2023
Все прошло замечательно!
Единственное - готовьтесь к тому что в Ватикане будет ооочень много людей - это норма.
Надевайте удобную обувь и одежду которая будет закрывать плечи и колени, это нужно чтобы попасть в Ватикан.
Гид Лена интересно рассказывала, шутила. Знала лучшие места для фото и просмотра, и много эксклюзивной инфы 😁 В общем, все было круто! Идите, не пожалеете!
И
19 июля 2023
Елена - супер замечательная экскурсовод! У нас остались самые положительные эмоции. После окончания экскурсии в музее Ватикана, экскурсия продолжилась по собору святого Петра. Рекоменую эту экскурсию, не пожалеете!
Л
19 июля 2023
Замечательная экскурсия в Ватикан. Экскурсовод Елена очень увлекательно рассказывала, много новой информации, интересная подача. Весело, познавательно. Спасибо организаторам! Рекомендую всем!
O
18 июля 2023
Елена провела классную экскурсию - информативно, доходчиво и весело😊 Очень понравилось👍
Т
12 июля 2023
Такое ощущение, что организаторы преследуют только возможность заработать. Обещали что будет не более 17 человек, а на деле было 30 человек. Информация Гида (Лидия) не структруирована, обрывочна, много собственного видения без констатации фактов. В целом не довольны, за такую высокую плату могли организовать намного лучше(((
Ощущение будто нас кинули мошенники.
Лела
Лела
Ответ организатора:
Здравствуйте, Тамчыбек. Спасибо за обратную связь. Мы очень сожалеем, что Вы остались недовольны: в описании экскурсии указано, что она групповая и в высокий сезон количество человек может быть больше (для удобства выдаются наушники и у гида есть микрофон). В стоимость экскурсии помимо услуг гида входит единый билет в Музеи Ватикана, который отдельно стоит 22€, поэтому ее цена не может быть низкой. Мы разберем Ваш отзыв на работу гида (все гиды - профессионалы с лицензией, аккредитованные Ватиканом). Мы больше 10 лет официально работаем в Риме и Ватикане и являемся аккредитованным в Музеях Ватикана агентством, поэтому ремарку о «кинули мошенники» считаем необоснованной. Желаем Вам удачного продолжения отдыха в Риме
Владислав
10 июля 2023
Всё прошло отлично. Купил билеты. Пришёл заранее к офису. Найти легко возле входа в Ватикан. Спросили фамилию. Нашли бронь. Предложили идти с другой группой идущей раньше. Конечно согласился, зачем ждать. Экскурсовод Кристина привела нас ко входу в музеи Ватикана. За несколько минут провела нас во внутрь. Выдала билеты. Прошли контроль. Получили наушники. С ними хорошо слышно экскурсовода даже если ты отстал делая фотографии. А их пришлось делать много. Очень красиво. Кристина очень хорошо знающий своё дело профессионал. Рассказывала всё спокойно,доходчиво,интересно. Отвечала на наши вопросы. Опекала группу. Потеряться в музеях было легко. По дороге делали небольшие остановки попить воды,сходить в туалет. Время пролетело незаметно. Получил много информации и впечатлений. Музеи очень интересные. В конце экскурсии сдали наушники и Кристина подробно обьяснила где и что можно посмотреть самостоятельно. Как пройти в Собор. Где вход на купол.
Большое спасибо за хорошую работу
экскурсоводу Кристине и работникам бюро. Рекомендую.
Всё прошло отлично. Купил билеты. Пришёл заранее к офису. Найти легко возле входа в Ватикан. СпросилиВсё прошло отлично. Купил билеты. Пришёл заранее к офису. Найти легко возле входа в Ватикан. СпросилиВсё прошло отлично. Купил билеты. Пришёл заранее к офису. Найти легко возле входа в Ватикан. СпросилиВсё прошло отлично. Купил билеты. Пришёл заранее к офису. Найти легко возле входа в Ватикан. СпросилиВсё прошло отлично. Купил билеты. Пришёл заранее к офису. Найти легко возле входа в Ватикан. Спросили

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Музеи
Летние
Ватикан
Выездные
Христианский Рим
Пинакотека Ватикана
Билеты
Сикстинская капелла
Популярные места
Проход без очереди

Похожие туры из Рима

Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
🚶 Пешая
Входной билет
3 часа
1859 отзывов
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев - билеты без очереди включены
у входа в музеи Ватикана
18 авг
21 авг
22 авг
23 авг
60 за билет
Групповая экскурсия в музеи Ватикана (без очереди)
🚶 Пешая
Входной билет
3 часа
Групповая экскурсия в музеи Ватикана (без очереди)
Посетить сокровищницы мирового искусства и узнать главное о шедеврах за 3 часа
от метро Ottaviano San Pietro
Завтра
17 авг
18 авг
19 авг
39 за билет
Колизей и Древний Рим
🚶 Пешая
Входной билет
3 часа
687 отзывов
Популярное предложение
Колизей и Древний Рим
Прикоснуться к величайшему наследию античности - билеты без очереди включены в стоимость
около Колизея
Завтра
22 авг
25 авг
29 авг
57 за билет
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Риме
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ