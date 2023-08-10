О шедеврах, интригах и легендах Ватикана - просто, понятно и с юмором
Мы позаботились о вашем времени и составили оптимальный 3-часовой маршрут, чтобы вы увидели самое важное.
При желании в конце тура можно остаться в Соборе Святого Петра и самостоятельно прогуляться по нему.
авг
авг
авг
авг
авг
авг
авг
даты
Описание
Что вас ожидает
Начнём путешествие с внутренней смотровой площадки, откуда видны сады Ватикана. Заглянем в знаменитый открытый Дворик сосновой шишки.
Дальше посетим самые известные и интересные Ватиканские музеи.
Пинакотека
Впечатлимся изысканной архитектурой самого музея и шедеврами Леонардо да Винчи, Караваджо, Пьетро Перуджино и многих других мастеров.
Пио-Клементинский музей
Это один из старейших музеев в мире, посвященных античной скульптуре. Увидим образцы древнеримских и греческих статуй, бюсты императоров и божеств, саркофаги, античные маски, напольную мозаику.
Галерея Гобеленов
Полюбуемся шедеврами, созданными по первоначальным рисункам Рафаэля Санти. В коллекции — 10 гобеленов, написанных по библейским сюжетам Ветхого и Нового Заветов.
Зал географических карт
Зайдём в одну из трёх высших галерей в Папском дворце. Познакомимся с крупнейшей в мире серией фресок, изображающих карты.
Станцы (комнаты) Рафаэля
Пройдёмся по четырём комнатам, расписанным фресками невероятной красоты кисти Рафаэля по заказу Папы Юлия II. История шедевра началась с каприза новоизбранного понтифика: он не захотел жить в комнатах предшественника, приказал подготовить себе другие апартаменты и расписать их по-новому.
Сикстинская капелла
Уже 600 лет в капелле выбирают нового Папу Римского. После каждого этапа голосования кандидаты сжигают бюллетени. Белый дым над капеллой означает, что новый Папа избран. Во время экскурсии поговорим о корнях этой традиции и о самых долгих выборах Папы длиною в 2 года и 9 месяцев. После рассмотрим фрески Боттичелли, Росселли, Перуджино и Гирландайо. Отдельно остановимся возле знаменитого «Страшного суда» кисти Микеланджело.
После посещения капеллы побываем в главной точке притяжения Ватикана — соборе Святого Петра, где увидим ту самую «Пьету» Микеланджело, и прогуляемся по площади Святого Петра.
Проход в собор Святого Петра без очереди в сопровождении гида. Ватикан оставляет за собой право без предупреждения закрыть вход в собор в случае мессы, приезда кардиналов или по другим причинам. В такой ситуации экскурсия пройдет только в музеях Ватикана. Возможна доплата на месте за наушники внутри собора в размере 3-5 евро.
Организационные детали
- Билеты в музеи включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Музеи закрыты 1 и 6 января, 11 февраля, 19 марта, 8 и 9 апреля, 1 мая, 29 июня, 14 и 15 августа, 1 ноября, 8, 25 и 26 декабря, а также в день Пасхи
- В сезон участников экскурсии может быть больше 15 человек. Всем выдаются наушники, гид работает с микрофоном. Программа проходит в комфортном темпе.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у музеев Ватикана
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Сокращенный маршрут, все удобно, быстро и доступно
Рассказчику отдельное спасибо!
Единственное - готовьтесь к тому что в Ватикане будет ооочень много людей - это норма.
Надевайте удобную обувь и одежду которая будет закрывать плечи и колени, это нужно чтобы попасть в Ватикан.
Гид Лена интересно рассказывала, шутила. Знала лучшие места для фото и просмотра, и много эксклюзивной инфы 😁 В общем, все было круто! Идите, не пожалеете!
Ощущение будто нас кинули мошенники.
Большое спасибо за хорошую работу
экскурсоводу Кристине и работникам бюро. Рекомендую.