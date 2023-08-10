На территории Ватикана находится около 20 музеев. Чтобы обойти и осмотреть все экспонаты, по подсчётам специалистов, нужно 8 лет. Мы позаботились о вашем времени и составили оптимальный 3-часовой маршрут, чтобы вы увидели самое важное. При желании в конце тура можно остаться в Соборе Святого Петра и самостоятельно прогуляться по нему.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начнём путешествие с внутренней смотровой площадки, откуда видны сады Ватикана. Заглянем в знаменитый открытый Дворик сосновой шишки.

Дальше посетим самые известные и интересные Ватиканские музеи.

Пинакотека

Впечатлимся изысканной архитектурой самого музея и шедеврами Леонардо да Винчи, Караваджо, Пьетро Перуджино и многих других мастеров.

Пио-Клементинский музей

Это один из старейших музеев в мире, посвященных античной скульптуре. Увидим образцы древнеримских и греческих статуй, бюсты императоров и божеств, саркофаги, античные маски, напольную мозаику.

Галерея Гобеленов

Полюбуемся шедеврами, созданными по первоначальным рисункам Рафаэля Санти. В коллекции — 10 гобеленов, написанных по библейским сюжетам Ветхого и Нового Заветов.

Зал географических карт

Зайдём в одну из трёх высших галерей в Папском дворце. Познакомимся с крупнейшей в мире серией фресок, изображающих карты.

Станцы (комнаты) Рафаэля

Пройдёмся по четырём комнатам, расписанным фресками невероятной красоты кисти Рафаэля по заказу Папы Юлия II. История шедевра началась с каприза новоизбранного понтифика: он не захотел жить в комнатах предшественника, приказал подготовить себе другие апартаменты и расписать их по-новому.

Сикстинская капелла

Уже 600 лет в капелле выбирают нового Папу Римского. После каждого этапа голосования кандидаты сжигают бюллетени. Белый дым над капеллой означает, что новый Папа избран. Во время экскурсии поговорим о корнях этой традиции и о самых долгих выборах Папы длиною в 2 года и 9 месяцев. После рассмотрим фрески Боттичелли, Росселли, Перуджино и Гирландайо. Отдельно остановимся возле знаменитого «Страшного суда» кисти Микеланджело.

После посещения капеллы побываем в главной точке притяжения Ватикана — соборе Святого Петра, где увидим ту самую «Пьету» Микеланджело, и прогуляемся по площади Святого Петра.

Проход в собор Святого Петра без очереди в сопровождении гида. Ватикан оставляет за собой право без предупреждения закрыть вход в собор в случае мессы, приезда кардиналов или по другим причинам. В такой ситуации экскурсия пройдет только в музеях Ватикана. Возможна доплата на месте за наушники внутри собора в размере 3-5 евро.

Организационные детали