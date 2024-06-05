Без очередей в лучшие места Рима

Найдено 4 экскурсии в категории «Проход без очереди» в Риме на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2122 отзыва
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Входные билеты в музеи Ватикана с правом приоритетного входа без очереди включены в стоимость»
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
75 за билет
Колизей и Древний Рим
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
762 отзыва
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
«Входные билеты в Колизей с правом приоритетного входа без очереди включены в стоимость экскурсии»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
57 за билет
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
117 отзывов
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
«Проход в собор Святого Петра без очереди в сопровождении гида»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
85 за билет
Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
90 отзывов
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
40 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
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    где мало людей, давал время, чтоб все успели хорошо все рассмотреть, даже Сикстинскую капеллу. Экскурсия очень понравилась. Остались в восторге! Сергей, огромна Вам благодарность!

  • Е
    Евгений
    5 июня 2024
    Колизей и Древний Рим
    Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
  • Л
    Лиана
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
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    это не раздражало ни гида, ни группу, Татьяна всегда спрашивала успеваем ли мы и давала ребенку задания, вовлекая ее в экскурсию. Пожалели только об одном - что взяли только одну экскурсию! Рим прекрасен!😍

    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х
  • Я
    Ярославна
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Прекрасная команда, доброжелательное отношение, внимание к каждому путешественнику. Соотношение цена/качество на 5+, попали в музеи Ватикана без очереди. Грамотная речь экскурсовода Татьяны.
  • Ф
    Феруза
    31 мая 2024
    Колизей и Древний Рим
    Спасибо вашему гиду Елене было очень хорошо, все по плану по времени без опозданий, качественно и конечно же интересно
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Колизей и Древний Рим
    Экскурсия проведённая Сергеем была очень познавательна, точно так как и должна быть. Сергей рассказал историю Форума и Колизея интересно, вдоваясь в подробности. Безусловно всё что мы получили ответило нам на все ожидания.
  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
    Очень интересная экскурсия. Отличный экскурсовод!
  • П
    Полина
    25 мая 2024
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Нашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, который обычно экскурсоводы не показывают.
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    Некоторым в группе не хватило тех залов, которые нам показывали, но надо понимать, что музей Ватикана крайне обширен и, если стоять у каждого экспоната хотя бы 1м понадобится 12 лет, чтобы все посмотреть) Особенно приятно, что была возможность доплатить всего 5€ и Екатерина дополнительно провела экскурсию по Собору св. Петра

    Нашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, которыйНашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, которыйНашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, которыйНашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, которыйНашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, который
  • А
    Алевтина
    25 мая 2024
    Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
    Самое лучшее,что было в этой экскурсии,это то,что она была на родном русском языке! Я была счастлива видеть столько бывших соотечественников
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    в центре Рима,я даже не ожидала, что русскоязычных туристов так много в Европе в это непростое время и что турфирма работает так сильно,по несколько экскурсий в Ватикан в день. Организационные моменты меня немного смутили. После оплаты мне поменяли время экскурсии 2 раза,хотя изначально я специально выбирала именно эту экскурсию именно в это время. Но в итоге я подстроилась. Экскурсовод Кристина мне понравилась: энергичная,организованная. Дала много полезной информации,но мне показалось,немного смазанно. Много интересного мы просто пробежали,пропустили,очень заученные объяснения, русскоязычному пытливому уму нужно большее: больше информации,более интересные исторические факты,выход «за рамки» общеизвестного. Кристина же была «в рамках» заученного,хотя история Ватикана и его богатства неоднозначная. Общее впечатление осталось хорошее. Я рекомендую эту фирму и эту экскурсию,в следующий приезд обязательно куплю новую экскурсию в этой фирме.

  • К
    Ксения
    23 мая 2024
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Замечательная экскурсия! Даже при том, что было 20 человек в группе никто не мешал. Людей в музее много, но экспонаты видно хорошо. Гид Екатерина интересный рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Проход без очереди»

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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Проход без очереди" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 85. Туристы уже оставили гидам 3091 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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