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Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Входные билеты в музеи Ватикана с правом приоритетного входа без очереди включены в стоимость»
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Билеты
3 часа
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
«Входные билеты в Колизей с правом приоритетного входа без очереди включены в стоимость экскурсии»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€57 за билет
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
«Проход в собор Святого Петра без очереди в сопровождении гида»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
€85 за билет
Билеты
3 часа
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
€40 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- ЕЕвгений5 июня 2024Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
- ЛЛиана2 июня 2024Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
- ЯЯрославна2 июня 2024Прекрасная команда, доброжелательное отношение, внимание к каждому путешественнику. Соотношение цена/качество на 5+, попали в музеи Ватикана без очереди. Грамотная речь экскурсовода Татьяны.
- ФФеруза31 мая 2024Спасибо вашему гиду Елене было очень хорошо, все по плану по времени без опозданий, качественно и конечно же интересно
- ААлександр30 мая 2024Экскурсия проведённая Сергеем была очень познавательна, точно так как и должна быть. Сергей рассказал историю Форума и Колизея интересно, вдоваясь в подробности. Безусловно всё что мы получили ответило нам на все ожидания.
- ЛЛеонид26 мая 2024Очень интересная экскурсия. Отличный экскурсовод!
- ППолина25 мая 2024Нашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, который обычно экскурсоводы не показывают.
- ААлевтина25 мая 2024Самое лучшее,что было в этой экскурсии,это то,что она была на родном русском языке! Я была счастлива видеть столько бывших соотечественников
- ККсения23 мая 2024Замечательная экскурсия! Даже при том, что было 20 человек в группе никто не мешал. Людей в музее много, но экспонаты видно хорошо. Гид Екатерина интересный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Проход без очереди»
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