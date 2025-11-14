Экскурсия станет настоящим праздником для души: нас ждут ароматный кофе, изысканные лакомства, яркие фотографии и интересные истории.
Пусть каждый момент станет частью Вашей души, а воспоминания — живыми свидетельствами этого незабываемого путешествия.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсииПриглашаю Вас на увлекательную экскурсию по Риму, где мы оставим привычные туристические тропы позади и погрузимся в настоящую атмосферу этого удивительного города! Вместе мы откроем для себя скрытые уголки, уютные улочки и местные секреты, которые не встретишь в обычных путеводителях. Вы сможете насладиться не только великолепной архитектурой, но и пообщаться с местными жителями, попробовать настоящие итальянские деликатесы и узнать интересные истории, которые делают Рим поистине уникальным. А чтобы Вы могли немного расслабиться и восстановить силы, я запланировала остановку в уютном кафе, где Вас ждет чашечка ароматного свежезаваренного кофе – просто наслаждение! Несмотря на насыщенность экскурсии, каждая остановка подарит Вам возможность насладиться атмосферой Рима и его восхитительными вкусами. Готовы к приключению? Давайте исследовать этот чудесный город вместе! Важная информация: Чтобы ваше время здесь прошло с максимальным комфортом, я хочу поделиться несколькими полезными советами. Прежде всего, позаботьтесь о своих ногах — удобная обувь станет вашим лучшим другом, ведь вы будете много гулять по этому великолепному городу. Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки и легкую шляпку или головной убор. Римское солнце может быть довольно ярким, и важно защитить себя от его лучей, чтобы наслаждаться каждым моментом. Правила дресс-кода при посещении церквей: плечи и колени должны быть прикрыты. И, конечно же, позаботьтесь о поддержании водного баланса:: бутылочка воды всегда должна быть под рукой. Это поможет вам оставаться бодрым и полным сил для открытия новых уголков Рима. Если у вас есть какие-либо индивидуальные предпочтения, дайте знать заранее, чтобы я могла адаптировать маршрут под ваши пожелания. Наслаждайтесь каждым мгновением!
Расписание экскурсии будет привязано к часам работы церквей, которые мы планируем посетить. Это позволит нам насладиться красотой и атмосферой каждого места в полной мере! Я советую начинать нашу прогулку в 8:00 или в 9:00. Таким образом, у нас будет достаточно времени, чтобы увидеть все самые интересные уголки Рима и насладиться его волшебством без спешки. Пусть ваше утро начнется с ярких впечатлений и вдохновения, а я сделаю все, чтобы ваша экскурсия запомнилась надолго!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Площадь Навона
- 2. Церковь Санта-Мария-делла-Паче (фреска Рафаэля)
- 3. Церковь св. Августина (с картиной Караваджо и фреской Рафаэля)
- 4. Церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези (3 картины Караваджо)
- 5. Бар Сант-Эустакьо
- 6. Фонтан книг
- 7. Дворик церкви Сант-Иво-алла-Сапиенца
- 8. Площадь Пасквино
- 9. Дворец Канчеллерия
- 10. Площадь Кампо деи Фиори
- 11. Площадь Фарнезе и улица Джулия
- 12. Дворец Спада XVI века
- 13. Театр Помпея
- 14. Пекарня Antico Forno Roscioli
- 15. Palazzo Alibranti Cavalieri
- 16. Via delle zoccolette
- 17. Мост Систа и район Трастевере
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Navona, 24 (у фонтана Четырех рек)
Завершение: Vicolo di Santa Maria in Trastevere, 15
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Чтобы ваше время здесь прошло с максимальным комфортом, я хочу поделиться несколькими полезными советами. Прежде всего, позаботьтесь о своих ногах - удобная обувь станет вашим лучшим другом, ведь вы будете много гулять по этому великолепному городу
- Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки и легкую шляпку или головной убор. Римское солнце может быть довольно ярким, и важно защитить себя от его лучей, чтобы наслаждаться каждым моментом
- Правила дресс-кода при посещении церквей: плечи и колени должны быть прикрыты
- И, конечно же, позаботьтесь о поддержании водного баланса:: бутылочка воды всегда должна быть под рукой. Это поможет вам оставаться бодрым и полным сил для открытия новых уголков Рима
- Если у вас есть какие-либо индивидуальные предпочтения, дайте знать заранее, чтобы я могла адаптировать маршрут под ваши пожелания
- Наслаждайтесь каждым мгновением
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
