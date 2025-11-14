Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия станет настоящим праздником для души: нас ждут ароматный кофе, изысканные лакомства, яркие фотографии и интересные истории.



Пусть каждый момент станет частью Вашей души, а воспоминания — живыми свидетельствами этого незабываемого путешествия.

Tatiana Ваш гид в Риме Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком €187 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии Приглашаю Вас на увлекательную экскурсию по Риму, где мы оставим привычные туристические тропы позади и погрузимся в настоящую атмосферу этого удивительного города! Вместе мы откроем для себя скрытые уголки, уютные улочки и местные секреты, которые не встретишь в обычных путеводителях. Вы сможете насладиться не только великолепной архитектурой, но и пообщаться с местными жителями, попробовать настоящие итальянские деликатесы и узнать интересные истории, которые делают Рим поистине уникальным. А чтобы Вы могли немного расслабиться и восстановить силы, я запланировала остановку в уютном кафе, где Вас ждет чашечка ароматного свежезаваренного кофе – просто наслаждение! Несмотря на насыщенность экскурсии, каждая остановка подарит Вам возможность насладиться атмосферой Рима и его восхитительными вкусами. Готовы к приключению? Давайте исследовать этот чудесный город вместе! Важная информация: Чтобы ваше время здесь прошло с максимальным комфортом, я хочу поделиться несколькими полезными советами. Прежде всего, позаботьтесь о своих ногах — удобная обувь станет вашим лучшим другом, ведь вы будете много гулять по этому великолепному городу. Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки и легкую шляпку или головной убор. Римское солнце может быть довольно ярким, и важно защитить себя от его лучей, чтобы наслаждаться каждым моментом. Правила дресс-кода при посещении церквей: плечи и колени должны быть прикрыты. И, конечно же, позаботьтесь о поддержании водного баланса:: бутылочка воды всегда должна быть под рукой. Это поможет вам оставаться бодрым и полным сил для открытия новых уголков Рима. Если у вас есть какие-либо индивидуальные предпочтения, дайте знать заранее, чтобы я могла адаптировать маршрут под ваши пожелания. Наслаждайтесь каждым мгновением!

Расписание экскурсии будет привязано к часам работы церквей, которые мы планируем посетить. Это позволит нам насладиться красотой и атмосферой каждого места в полной мере! Я советую начинать нашу прогулку в 8:00 или в 9:00. Таким образом, у нас будет достаточно времени, чтобы увидеть все самые интересные уголки Рима и насладиться его волшебством без спешки. Пусть ваше утро начнется с ярких впечатлений и вдохновения, а я сделаю все, чтобы ваша экскурсия запомнилась надолго! Выбрать дату