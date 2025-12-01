Судьбы римских женщин древности и Средневековья окутаны легендами. Я открою вам, какими они были на самом деле. Расскажу о страстной Мессалине и папессе Иоанне, красавице Розин и куртизанке Империи.
Скандалы, трагедии, власть, сплетни и загадочные смерти — вы прикоснётесь к самым ярким биографиям женщин Рима.
Описание экскурсии
О Риме, о его правителях, законах и войнах многие знают очень хорошо. Тогда как о женщинах Вечного города такой подробной информации в общем доступе не найти. А ведь на женщинах во все времена держалась не только семья, но и устои общества — и Древний Рим не исключение.
На этой экскурсии мы совершим путешествие по разным периодам и уделим должное внимание первым леди Рима, известным горожанкам разных сословий и эпох:
- Одиссей в юбке — кто она и почему её так звали;
- Как Октавия стала связующим звеном между самыми могущественными мужчинами империи;
- Почему имя Мессалины, жены императора Клавдия, стало нарицательным, и как её образ жизни обернулся для неё трагедией;
- Из-за чего Агриппина, ещё одна супруга Клавдия, получила титул Августы, и кто отдал приказ об её убийстве;
- Правила ли папесса Иоанна Ватиканом и кто вдохновлял гениев эпохи Возрождения;
- Кто такая Пимпачча и какое влияние она оказывала на своего влиятельного возлюбленного;
- Как плели интриги представительница семьи Борджиа — вы узнаете много интересных фактов и легенд из жизни римлянок прошлого.
Обсудим мы и современных жительниц города — и вы разберётесь, как эмансипированность и сильные семейные традиции сочетаются в римском обществе.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Арки Императора Константина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Я частный гид по Риму и региону Лацио. Живу в этом прекрасном городе много лет. Закончила курс «История искусств» в римском государственном университете.
