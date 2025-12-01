Судьбы римских женщин древности и Средневековья окутаны легендами. Я открою вам, какими они были на самом деле. Расскажу о страстной Мессалине и папессе Иоанне, красавице Розин и куртизанке Империи. Скандалы, трагедии, власть, сплетни и загадочные смерти — вы прикоснётесь к самым ярким биографиям женщин Рима.

Описание экскурсии

О Риме, о его правителях, законах и войнах многие знают очень хорошо. Тогда как о женщинах Вечного города такой подробной информации в общем доступе не найти. А ведь на женщинах во все времена держалась не только семья, но и устои общества — и Древний Рим не исключение.

На этой экскурсии мы совершим путешествие по разным периодам и уделим должное внимание первым леди Рима, известным горожанкам разных сословий и эпох:

Одиссей в юбке — кто она и почему её так звали;

Как Октавия стала связующим звеном между самыми могущественными мужчинами империи;

Почему имя Мессалины, жены императора Клавдия, стало нарицательным, и как её образ жизни обернулся для неё трагедией;

Из-за чего Агриппина, ещё одна супруга Клавдия, получила титул Августы, и кто отдал приказ об её убийстве;

Правила ли папесса Иоанна Ватиканом и кто вдохновлял гениев эпохи Возрождения;

Кто такая Пимпачча и какое влияние она оказывала на своего влиятельного возлюбленного;

Как плели интриги представительница семьи Борджиа — вы узнаете много интересных фактов и легенд из жизни римлянок прошлого.

Обсудим мы и современных жительниц города — и вы разберётесь, как эмансипированность и сильные семейные традиции сочетаются в римском обществе.

