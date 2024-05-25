Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Риме на русском языке, цены от €107, скидки до 9%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Почувствуйте Рим своим
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Почувствуйте Рим своим
Выпить кофе с красивым барменом, заглянуть в лавку к травнице и к парикмахеру моделей Gucci
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Второй раз в Риме: новый взгляд на город
Пешая
скидка
5%
17 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
302287 за всё до 7 чел.
Рим, который вас удивит
Пешая
скидка
9%
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим, который вас удивит
Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах
Начало: На piazza Buenos Aires
25 авг в 12:00
27 авг в 08:30
118107 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Снежана
    25 мая 2024
    Второй раз в Риме: новый взгляд на город
    Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
  • З
    Зулейха
    20 апреля 2024
    Второй раз в Риме: новый взгляд на город
    Большое спасибо за интересную экскурсию и внимание к клиенту, было очень приятно
  • J
    Julia
    17 февраля 2024
    Рим, который вас удивит
    Совершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодой и очень повезло с
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    гидом. Очень хорошо структурировать подача информации, ни одной пустой минуты, не скучно, глубоко, интересно. Не пожалейте потратить время и посмотреть тот фантазийный мир, который придумал Джино Коппеде. Ар-нуво, модерн, микс. Все вместе. Также очень достойна внимания Вилла Торлония, с очаровательным парком, оранжереей и совиным домиком с витражами. Если вам хочется отдохнуть от толпы, тогда сюда. Мне понравилось,

    Совершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодойСовершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодойСовершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодойСовершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодойСовершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодой
  • И
    Ирина
    26 октября 2023
    Почувствуйте Рим своим
    Потрясающая экскурсия! Если вы хотите почувствовать себя местными жителями и проникнуться Римом, то вам к Индире 100%. Мы с подругой в диком восторге остались!
    Потрясающая экскурсия! Если вы хотите почувствовать себя местными жителями и проникнуться Римом, то вам к Индире
  • А
    Александр
    5 апреля 2023
    Второй раз в Риме: новый взгляд на город
    Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Почувствуйте Рим своим
  2. Второй раз в Риме: новый взгляд на город
  3. Рим, который вас удивит
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Колизей
  5. Фонтан Треви
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
Сейчас в Риме в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 287 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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