3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Почувствуйте Рим своим
Выпить кофе с красивым барменом, заглянуть в лавку к травнице и к парикмахеру моделей Gucci
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
302€287 за всё до 7 чел.
скидка
9%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим, который вас удивит
Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах
Начало: На piazza Buenos Aires
25 авг в 12:00
27 авг в 08:30
118€107 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССнежана25 мая 2024Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
- ЗЗулейха20 апреля 2024Большое спасибо за интересную экскурсию и внимание к клиенту, было очень приятно
- JJulia17 февраля 2024Совершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодой и очень повезло с
- ИИрина26 октября 2023Потрясающая экскурсия! Если вы хотите почувствовать себя местными жителями и проникнуться Римом, то вам к Индире 100%. Мы с подругой в диком восторге остались!
- ААлександр5 апреля 2023Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Нескучные экскурсии»
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