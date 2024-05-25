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гидом. Очень хорошо структурировать подача информации, ни одной пустой минуты, не скучно, глубоко, интересно. Не пожалейте потратить время и посмотреть тот фантазийный мир, который придумал Джино Коппеде. Ар-нуво, модерн, микс. Все вместе. Также очень достойна внимания Вилла Торлония, с очаровательным парком, оранжереей и совиным домиком с витражами. Если вам хочется отдохнуть от толпы, тогда сюда. Мне понравилось,