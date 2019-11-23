55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Не растеряться в обилии достопримечательностей

Эта прогулка обзорная: поэтому я, конечно, расскажу об основании Вечного города, жизни античного Рима и названиях улиц, а также об истории и архитектуре римских must-see мест. Вы «соберете» красивейшие площади: вблизи Пьяцца-дель-Пополо полюбуетесь панорамой с холма Пинчо, на Пьяцца Навона узнаете историю противостояния великих архитекторов Бернини и Борромини, а на Испанской площади посчитаете ступеньки одноименной лестницы. Не забудем также о роскошном фонтане Треви, о «цыпленке» Бернини, который похож совсем на другое животное, и о Пантеоне — древнем античном храме.

Искусство за каждым углом и атмосфера Рима

Мы отдохнем во внутреннем дворике церкви, рассматривая фрески Рафаэля на расстоянии вытянутой руки, зайдем в церкви, где оставили след Караваджо, Перуцци, Пинтуриккьо и Микеланджело. Я покажу, где уже больше двух веков шьют одежду для Папы Римского, и отведу вас в музей-ателье, где можно выпить кофе в элегантной атмосфере в окружении скульптур.

Это будет прогулка, которая не нагрузит скучными датами и фактами, но поможет понять и полюбить город: с секретами и легендами, с наблюдениями о римском образе жизни, джелато с необычными вкусами и советами о том, как провести время в Вечном городе.