55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Март, июнь, июль и август идеально подходят для экскурсии «Рим: первые впечатления о Вечном городе». В это время Рим особенно оживлен, и можно ощутить атмосферу города в полной мере. Весной и летом в Риме проходят различные культурные мероприятия, что добавляет особый шарм прогулке. Другие месяцы, такие как апрель, май, сентябрь и октябрь, также подойдут для посещения. В это время в Риме можно насладиться более спокойной атмосферой и комфортной обстановкой для прогулок, что позволит лучше погрузиться в историю и культуру города.

ступеньки Испанской лестницы и полюбуетесь панорамой с холма Пинчо. Отдохнете во внутреннем дворике церкви, рассматривая фрески Рафаэля, и зайдете в церкви, где оставили след Караваджо и Микеланджело. Это прогулка без скучных дат, но с секретами и легендами, наблюдениями о римском образе жизни и советами о том, как провести время в Вечном городе

Описание экскурсии

Не растеряться в обилии достопримечательностей

Эта прогулка обзорная: поэтому я, конечно, расскажу об основании Вечного города, жизни античного Рима и названиях улиц, а также об истории и архитектуре римских must-see мест. Вы «соберете» красивейшие площади: вблизи Пьяцца-дель-Пополо полюбуетесь панорамой с холма Пинчо, на Пьяцца Навона узнаете историю противостояния великих архитекторов Бернини и Борромини, а на Испанской площади посчитаете ступеньки одноименной лестницы. Не забудем также о роскошном фонтане Треви, о «цыпленке» Бернини, который похож совсем на другое животное, и о Пантеоне — древнем античном храме.

Искусство за каждым углом и атмосфера Рима

Мы отдохнем во внутреннем дворике церкви, рассматривая фрески Рафаэля на расстоянии вытянутой руки, зайдем в церкви, где оставили след Караваджо, Перуцци, Пинтуриккьо и Микеланджело. Я покажу, где уже больше двух веков шьют одежду для Папы Римского, и отведу вас в музей-ателье, где можно выпить кофе в элегантной атмосфере в окружении скульптур.

Это будет прогулка, которая не нагрузит скучными датами и фактами, но поможет понять и полюбить город: с секретами и легендами, с наблюдениями о римском образе жизни, джелато с необычными вкусами и советами о том, как провести время в Вечном городе.

Организационные детали

Напитки и угощения оплачиваются отдельно (по желанию).