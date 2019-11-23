55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Рим: первые впечатления о Вечном городе

Не упустить главное, узнать легенды и проникнуться атмосферой на прогулке по историческому центру

Наталия
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Наталия – ваш гид
Первая встреча с таким древним и многослойным городом, как Рим — дело ответственное: я с радостью помогу вам по-настоящему увидеть и понять Вечный город.

От знаменитых площадей до античного Пантеона, от росписей базилик до роскошного фонтана Треви — вы составите ясное представление о центре Рима, «посплетничаете» со статуями, отметите те места, куда стоит вернуться, и услышите древние и не очень легенды.
117 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии55 отзывов
4.78
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе

Что вас ожидает

Не растеряться в обилии достопримечательностей
Эта прогулка обзорная: поэтому я, конечно, расскажу об основании Вечного города, жизни античного Рима и названиях улиц, а также об истории и архитектуре римских must-see мест. Вы «соберете» красивейшие площади: вблизи Пьяцца-дель-Пополо полюбуетесь панорамой с холма Пинчо, на Пьяцца Навона узнаете историю противостояния великих архитекторов Бернини и Борромини, а на Испанской площади посчитаете ступеньки одноименной лестницы. Не забудем также о роскошном фонтане Треви, о «цыпленке» Бернини, который похож совсем на другое животное, и о Пантеоне — древнем античном храме.

Искусство за каждым углом и атмосфера Рима
Мы отдохнем во внутреннем дворике церкви, рассматривая фрески Рафаэля на расстоянии вытянутой руки, зайдем в церкви, где оставили след Караваджо, Перуцци, Пинтуриккьо и Микеланджело. Я покажу, где уже больше двух веков шьют одежду для Папы Римского, и отведу вас в музей-ателье, где можно выпить кофе в элегантной атмосфере в окружении скульптур.

Это будет прогулка, которая не нагрузит скучными датами и фактами, но поможет понять и полюбить город: с секретами и легендами, с наблюдениями о римском образе жизни, джелато с необычными вкусами и советами о том, как провести время в Вечном городе.

Организационные детали

Напитки и угощения оплачиваются отдельно (по желанию).

Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Рим: первые впечатления о Вечном городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Buongiorno из Вечного города! Как охватить почти 3000 лет истории и не пропустить самое важное? Как почувствовать атмосферу города? Я составляю индивидуальные маршруты прогулок по Риму, показываю вам самые прекрасные дворцы, великолепные фонтаны, говорящие статуи, настоящие римские улочки, секретные дворики, не забывая рассказывать не только об исторических местах, но и о легендах, связанных с ними. Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!
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55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 ноября 2019
Не продуман маршрут обзорной экскурсии: в нее не вошел ни Колизей, ни форумы, даже упоминания о них, также как о Ватикане и т.д. Дважды уточняли у гида перечень объектов, так и не получили полную информацию. Все фрагментарно: что вижу, о том рассказываю.. Увидели новые церкви, интересные нюансы города, но заказывали и оплатили обзорную экскурсию! Разочарованы все участники. Непрофессионально!
3 октября 2019
Экскурсия с гидом Натальей прошла буквально на одном дыхании, мы не заметили как пролетело время, было очень интересно, познавательно, живо. Незабываемые впечатления! Спасибо за чудесный день, обязательно вернёмся снова и снова!
21 сентября 2019
Наташа прекрасный гид с отличным знанием материала .Была исключительно внимательной и дружелюбной.
14 сентября 2019
Нам очень понравилась экскурсия, Наталья очень хорошо и интересно рассказывает, мы с удовольствием провели время)
8 сентября 2019
Женя лучший гид с которым нам довелось погулять, бежали мурашки по коже. Я не любитель церквей и храмов, но истории оставили огромное впечатление.На улочках попробовали рекомендованную моцареллу которая просто восхитила и сама Женя порадовала гибкостью, и терпением по отношению к нам (были с малышом 1,5 лет)Спасибо ей огромное, это было незабываемо, теперь Неаполь один из самых удивительных городов для нас, обязательно вернемся и пройдем по оставшимся экскурсиям С Женей:).
27 августа 2019
Прекрасно погуляли и насладились Римом с замечательным экскурсоводом Наталией, которая все очень интересно преподносит! С ней 3 часа пролетели не заметно!
11 августа 2019
Наталия не опоздала и провела отличную экскурсию! Прогулялись по всему центру города с интересными рассказами о местах, о истории и жизни города в прошлом и настоящем, о его развитии и происшествиях, что случались, о том, на что следует обращать внимание, идя по городу и смотря на здания. По окончанию, ответила на возникшие вопросы о том, что еще следует посетить и где перекусить. Советы крайне стоящие: все было интересно и вкусно! Крайне рекомендую!
6 августа 2019
Экскурсия была плохо структурированная , перепрыгивали с темы на тему , а в итоге мало что полезного и интересного получили .
21 июля 2019
Большое спасибо Наталии за эту чудесную экскурсию! У нас была большая разновозрастная компания, часть которой уже была в Риме не в первый раз, бывали и на других обзорных экскурсиях. Однако благодаря Наталии узнали много новых интересных фактов, забавных историй из жизни города. Материал доносится легко, непринужденно, без перегруза лишней информацией.
Еще до экскурсии предложила нам места, по которым можем прогуляться самостоятельно (которые не входят в экскурсию), порекомендовала хорошие заведения, где можно покушать недалеко от нашего отеля.
Наталия очень приятный в общении человек. Прогулка с ней пролетела быстро и увлекательно, и мы с удовольствием сходили бы на другие ее экскурсии!
17 июля 2019
Рекомендуем Наталию , очень приятная девушка , владеющая знаниями о городе и очень интересно умеет ими поделиться ! Спасибо.
Ещё 45 отзывов

Наталия проводит ещё 1 экскурсию

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