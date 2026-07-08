55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Март, июнь, июль и август идеально подходят для экскурсии «Рим: первые впечатления о Вечном городе». В это время Рим особенно оживлен, и можно ощутить атмосферу города в полной мере. Весной и летом в Риме проходят различные культурные мероприятия, что добавляет особый шарм прогулке.
Другие месяцы, такие как апрель, май, сентябрь и октябрь, также подойдут для посещения. В это время в Риме можно насладиться более спокойной атмосферой и комфортной обстановкой для прогулок, что позволит лучше погрузиться в историю и культуру города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пьяцца-дель-Пополо
Холм Пинчо
Пьяцца Навона
Испанская площадь
Фонтан Треви
Пантеон
Описание экскурсии
Не растеряться в обилии достопримечательностей
Эта прогулка обзорная: поэтому я, конечно, расскажу об основании Вечного города, жизни античного Рима и названиях улиц, а также об истории и архитектуре римских must-see мест. Вы «соберете» красивейшие площади: вблизи Пьяцца-дель-Пополо полюбуетесь панорамой с холма Пинчо, на Пьяцца Навона узнаете историю противостояния великих архитекторов Бернини и Борромини, а на Испанской площади посчитаете ступеньки одноименной лестницы. Не забудем также о роскошном фонтане Треви, о «цыпленке» Бернини, который похож совсем на другое животное, и о Пантеоне — древнем античном храме.
Искусство за каждым углом и атмосфера Рима
Мы отдохнем во внутреннем дворике церкви, рассматривая фрески Рафаэля на расстоянии вытянутой руки, зайдем в церкви, где оставили след Караваджо, Перуцци, Пинтуриккьо и Микеланджело. Я покажу, где уже больше двух веков шьют одежду для Папы Римского, и отведу вас в музей-ателье, где можно выпить кофе в элегантной атмосфере в окружении скульптур.
Это будет прогулка, которая не нагрузит скучными датами и фактами, но поможет понять и полюбить город: с секретами и легендами, с наблюдениями о римском образе жизни, джелато с необычными вкусами и советами о том, как провести время в Вечном городе.
Организационные детали
Напитки и угощения оплачиваются отдельно (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2673 туристов
Buongiorno a tutti!
Я лицензированный гид по Риму и Ватикану. Искренне люблю то, чем занимаюсь
Цель всех моих экскурсий — нескучно рассказать вам о городе, да так, чтобы вы поняли его суть, читать дальшеуменьшить
почувствовали его атмосферу, и, главное, захотели ещё много раз вернуться в Италию.
Я тот гид, который, если видит интерес со стороны гостя, щедро делится своими знаниями, римскими секретами и лайфхаками.
До встречи на экскурсиях в Вечном городе!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Наталия очень интересно рассказывала, даже заинтересовала наших детей! Мы послушали про историю Рима, осмотрели самые основные места, получили советы по дальнейшему маршруту. Кроме того, нас еще и пофотографировали, за что огромная благодарность! Спасибо Наталье, обязательно еще увидимся!
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Олеся
Посещаем Рим второй раз, поэтому попросили Наталию провести по достопримечательностям не основным, которые мы уже посмотрели. Экскурсия получилась интересная и насыщенная. Наталия сертифицированный гид, это сразу чувствуется. Было безумно интересно!!! Рекомендую этого гида, вы не пожалеете!)
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М
Марина
Огромная благодарность за проведённую экскурсию, которая прошла на одном дыхании. Очень интересный материал, забота о клиенте. Очень приятно, доступно подан исторический материал о Риме, буду рекомендовать друзьям и сама буду обращаться в дальнейшем.
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Е
Елена
Очень понравилось гулять по Риму с Натальей! Глубокие знания, приятная речь, продуманный маршрут. Всё очень чётко и структурировано. Рекомендуем!!!
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А
Алексей
Наталия – профессионал своего дела, знает немало тонкостей и особенностей Рима, при чем иногда даже таких, о которых сами римляне не всегда могут знать. На экскурсии нас было двое – мама читать дальшеуменьшить
и я. Мы оба любим позадавать вопросы во время экскурсии, но проблема в том, что не всегда гид станет на них отвечать (по причине времени или чего бы то ни было ещё). Так вот Наталия – не из таких. Каждый вопрос был услышан и на каждый был дан ответ. Более того гид заранее узнала где мы были, а где нет, что бы скорректировать маршрут и заодно прислала нам немало интересных мест для самостоятельного ознакомления. В общем мы остались крайне довольны гидом, а что самое главное – Римом! P. S. По началу этот город нас, мягко говоря, не очень-то удивил. Теперь смотрим другими глазами.
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Екатерина
Мы встретились с Натальей на 3й день нашего пребывания в городе, соответвенно какие-то места уже успели посетить к этому моменту. Наталья очень здорово изменилась наш маршрут, так чтобы мы смогли читать дальшеуменьшить
увидеть максимально новое и интересное для нас. Подача простая, понятная, но информативная - то, что надо для хорошей экскурсии. Получили рекомендации, куда сходить ещё. По завершении успели уже самостоятельно посетить дворец Колонне, рекомендованный нам. Весь день оказался насыщенным и интересным. Всем очень понравилось, спасибо!
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