Откройте для себя Рим в его многогранности! Вы увидите, где вершились судьбы империи, услышите истории и легенды о гладиаторах и правителях, а затем окажетесь среди узких улочек, площадей и кафе первого района Рима. Эта прогулка соединяет прошлое и настоящее, позволяя почувствовать душу города — великого и вечно живого.

Описание экскурсии

Мы начнём с Римского форума — сердца древнего города, где разворачивались главные политические и религиозные события. Вы увидите руины храмов, базилик и древних площадей, которые расскажут о могуществе и культуре Рима.

Далее прогуляемся вокруг Колизея — символа Римской империи и легендарного амфитеатра гладиаторских боёв. Без захода внутрь, но с увлекательными рассказами о его истории, архитектуре и тайнах.

Завершим экскурсию в Монти — первом районе Рима, где сохранилась атмосфера Старого города: узкие улочки, живописные площади, уютные кафе и лавочки. Монти — это не только история, но и современная жизнь римлян.

Вы узнаете:

о политических и религиозных событиях, которые происходили на Форуме

почему Колизей стал символом не только силы, но и драматической истории Рима

чем жил и живёт район Монти, как в нём переплетаются древность и современность

Организационные детали

Вход в Колизей и Форум не включён в стоимость (могу помочь с билетами, чтобы вы могли посетить эти места сразу после экскурсии, уже зная все ключевые истории и тайны).