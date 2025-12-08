Город, в котором оживает история и дышит современность
Откройте для себя Рим в его многогранности! Вы увидите, где вершились судьбы империи, услышите истории и легенды о гладиаторах и правителях, а затем окажетесь среди узких улочек, площадей и кафе первого района Рима.
Эта прогулка соединяет прошлое и настоящее, позволяя почувствовать душу города — великого и вечно живого.
Описание экскурсии
Мы начнём с Римского форума — сердца древнего города, где разворачивались главные политические и религиозные события. Вы увидите руины храмов, базилик и древних площадей, которые расскажут о могуществе и культуре Рима.
Далее прогуляемся вокруг Колизея — символа Римской империи и легендарного амфитеатра гладиаторских боёв. Без захода внутрь, но с увлекательными рассказами о его истории, архитектуре и тайнах.
Завершим экскурсию в Монти — первом районе Рима, где сохранилась атмосфера Старого города: узкие улочки, живописные площади, уютные кафе и лавочки. Монти — это не только история, но и современная жизнь римлян.
Вы узнаете:
о политических и религиозных событиях, которые происходили на Форуме
почему Колизей стал символом не только силы, но и драматической истории Рима
чем жил и живёт район Монти, как в нём переплетаются древность и современность
Организационные детали
Вход в Колизей и Форум не включён в стоимость (могу помочь с билетами, чтобы вы могли посетить эти места сразу после экскурсии, уже зная все ключевые истории и тайны).
ежедневно в 18:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€70
Дети до 7 лет
€10
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Piazza Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктория — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 198 туристов
Рим для меня — не просто город, а живое произведение искусства, которое я открываю заново с каждым днём. Я выросла в межнациональной семье, говорю на трёх языках и всегда нахожу читать дальше
общий язык с людьми.
Моя история начинается в маленьком Оренбурге, продолжается в Москве, где я закончила МГУ как юрист, а теперь я живу здесь, в Риме, обучаясь бизнесу, туризму и искусству. За годы жизни здесь я влюбилась в каждую улочку Рима, в каждую историю, которая скрыта за старинными стенами. И хочу поделиться этой любовью с вами — показать Рим таким, каким я его вижу: живым, многослойным и удивительным.