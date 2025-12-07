Мои заказы

Гастрономия Вечного города

Исследовать Рим через вкусы, ароматы и эмоции
Ароматный кофе, шумный рынок, уличные деликатесы, старинная пекарня, энотека и тарелка идеальной пасты. Эта экскурсия — не просто прогулка по Риму, а маленькое гастроприключение в сердце Вечного города. Вкусно. Атмосферно. По-настоящему.
Гастрономия Вечного города© Виктория
Гастрономия Вечного города© Виктория
Гастрономия Вечного города© Виктория

Описание экскурсии

Маршрут составлен так, чтобы вы получили эксклюзивный опыт настоящей римской гастрономии, насыщенной теплом и искренностью местных жителей.

Утро с кофе в местном баре

Вы начнёте день, как настоящий римлянин — с чашки ароматного эспрессо или нежного капучино в уютном кафе, где каждый глоток становится ритуалом.

Свежие морепродукты

Попробуете улов сегодняшнего дня, чтобы почувствовать настоящий вкус Средиземноморья.

Прогулка по рынку

Побываете в самом сердце гастрономического Рима. Вы увидите изобилие свежих продуктов и познакомитесь с местными традициями торговли.

Римский стритфуд

Отведаете легендарные уличные закуски: простые, но невероятно вкусные блюда, которые сохраняют дух римской кухни.

Старинная пекарня

Заглянете в пекарню, где пекут хлеб и сладости по традиционным рецептам. Здесь можно купить лакомства и гастрономические сувениры с душой.

Историческая энотека

Познакомитесть с лучшими винами региона и попробуете сочетания, которые раскрывают характер Лацио и соседних областей.

Финал: настоящая римская паста

В конце маршрута — посещение пиццерии с дровяной печью или традиционной траттории, где вы насладитесь идеальной домашней пастой, приготовленной по старинным рецептам.

Организационные детали

  • Дегустации в стоимость не включены и оплачиваются отдельно на месте (от €5 за каждое наименование)
  • Дети до 10 лет участвуют бесплатно
  • При бронировании на одного человека, пожалуйста, свяжитесь с гидом для подтверждения возможности проведения экскурсии

ежедневно в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Piazza Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 198 туристов
Рим для меня — не просто город, а живое произведение искусства, которое я открываю заново с каждым днём. Я выросла в межнациональной семье, говорю на трёх языках и всегда нахожу
читать дальше

общий язык с людьми. Моя история начинается в маленьком Оренбурге, продолжается в Москве, где я закончила МГУ как юрист, а теперь я живу здесь, в Риме, обучаясь бизнесу, туризму и искусству. За годы жизни здесь я влюбилась в каждую улочку Рима, в каждую историю, которая скрыта за старинными стенами. И хочу поделиться этой любовью с вами — показать Рим таким, каким я его вижу: живым, многослойным и удивительным.

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Пешая
8 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Объять необъятное в Вечном городе - от Древнего Рима до площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €427 за всё до 6 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
Пешая
2 часа
-
5%
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€220€231 за всё до 4 чел.
Величие Рима: обзорная экскурсия по Вечному городу
Пешая
2 часа
2 отзыва
Групповая
до 13 чел.
Величие Рима: обзорная экскурсия
За два часа вы пройдете от фонтана Треви до Пантеона, от площади Венеции до площади Навоны. Готовы влюбиться в Рим? Тогда вперёд
Начало: У метро Spagna
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€45 за человека
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме