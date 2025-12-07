Ароматный кофе, шумный рынок, уличные деликатесы, старинная пекарня, энотека и тарелка идеальной пасты. Эта экскурсия — не просто прогулка по Риму, а маленькое гастроприключение в сердце Вечного города. Вкусно. Атмосферно. По-настоящему.

Ваш гид в Риме

Виктория Ваш гид в Риме

Описание экскурсии

Маршрут составлен так, чтобы вы получили эксклюзивный опыт настоящей римской гастрономии, насыщенной теплом и искренностью местных жителей.

Утро с кофе в местном баре

Вы начнёте день, как настоящий римлянин — с чашки ароматного эспрессо или нежного капучино в уютном кафе, где каждый глоток становится ритуалом.

Свежие морепродукты

Попробуете улов сегодняшнего дня, чтобы почувствовать настоящий вкус Средиземноморья.

Прогулка по рынку

Побываете в самом сердце гастрономического Рима. Вы увидите изобилие свежих продуктов и познакомитесь с местными традициями торговли.

Римский стритфуд

Отведаете легендарные уличные закуски: простые, но невероятно вкусные блюда, которые сохраняют дух римской кухни.

Старинная пекарня

Заглянете в пекарню, где пекут хлеб и сладости по традиционным рецептам. Здесь можно купить лакомства и гастрономические сувениры с душой.

Историческая энотека

Познакомитесть с лучшими винами региона и попробуете сочетания, которые раскрывают характер Лацио и соседних областей.

Финал: настоящая римская паста

В конце маршрута — посещение пиццерии с дровяной печью или традиционной траттории, где вы насладитесь идеальной домашней пастой, приготовленной по старинным рецептам.

Организационные детали