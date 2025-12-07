Ароматный кофе, шумный рынок, уличные деликатесы, старинная пекарня, энотека и тарелка идеальной пасты. Эта экскурсия — не просто прогулка по Риму, а маленькое гастроприключение в сердце Вечного города. Вкусно. Атмосферно. По-настоящему.
Описание экскурсии
Маршрут составлен так, чтобы вы получили эксклюзивный опыт настоящей римской гастрономии, насыщенной теплом и искренностью местных жителей.
Утро с кофе в местном баре
Вы начнёте день, как настоящий римлянин — с чашки ароматного эспрессо или нежного капучино в уютном кафе, где каждый глоток становится ритуалом.
Свежие морепродукты
Попробуете улов сегодняшнего дня, чтобы почувствовать настоящий вкус Средиземноморья.
Прогулка по рынку
Побываете в самом сердце гастрономического Рима. Вы увидите изобилие свежих продуктов и познакомитесь с местными традициями торговли.
Римский стритфуд
Отведаете легендарные уличные закуски: простые, но невероятно вкусные блюда, которые сохраняют дух римской кухни.
Старинная пекарня
Заглянете в пекарню, где пекут хлеб и сладости по традиционным рецептам. Здесь можно купить лакомства и гастрономические сувениры с душой.
Историческая энотека
Познакомитесть с лучшими винами региона и попробуете сочетания, которые раскрывают характер Лацио и соседних областей.
Финал: настоящая римская паста
В конце маршрута — посещение пиццерии с дровяной печью или традиционной траттории, где вы насладитесь идеальной домашней пастой, приготовленной по старинным рецептам.
Организационные детали
Дегустации в стоимость не включены и оплачиваются отдельно на месте (от €5 за каждое наименование)
Дети до 10 лет участвуют бесплатно
При бронировании на одного человека, пожалуйста, свяжитесь с гидом для подтверждения возможности проведения экскурсии
ежедневно в 13:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Piazza Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 198 туристов
Рим для меня — не просто город, а живое произведение искусства, которое я открываю заново с каждым днём. Я выросла в межнациональной семье, говорю на трёх языках и всегда нахожу читать дальше
общий язык с людьми.
Моя история начинается в маленьком Оренбурге, продолжается в Москве, где я закончила МГУ как юрист, а теперь я живу здесь, в Риме, обучаясь бизнесу, туризму и искусству. За годы жизни здесь я влюбилась в каждую улочку Рима, в каждую историю, которая скрыта за старинными стенами. И хочу поделиться этой любовью с вами — показать Рим таким, каким я его вижу: живым, многослойным и удивительным.