Тур по Амальфитанскому побережью с дегустациями и прогулкой на лодке с прозрачным дном
Погулять по Неаполю и Сорренто, отдохнуть на острове Искья, насладиться винами и моцареллой
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
€1590 за человека
Вся Италия в одном флаконе
Море, гастрономия и экскурсии в одном незабываемом туре
2 сен в 10:00
от 214 230 ₽ за человека
Италия для молодых душой: отдых на вилле у моря и прогулки по городам
Понежиться в шезлонге под шум прибоя и побывать в Риме, Сорренто, Неаполе и Помпеях
Начало: Аэропорт Рима - Фьюмичино (Леонардо да Винчи), до ...
4 сен в 09:00
11 сен в 09:00
€2400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На море»
Сколько стоит тур в Риме в августе 2025
Сейчас в Риме в категории "На море" можно забронировать 3 тура от 1590 до 214 230. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
