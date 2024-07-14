7 дней
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
16 дек в 10:00
28 дек в 10:00
€1 450 за человека
1 день
Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу
Начало: Corso Vittorio Emanuele II, 203 Рим
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€18 за человека
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
€1 950 за человека
Последние отзывы на туры
- TTaylor14 июля 2024Интересный способ начать наше путешествие в Рим, все становится более осмысленным, когда вы знаете историю!
- ВВладимир12 июля 2024Мне очень понравился этот опыт - увидеть Рим и его историю в другом формате, чем просто прогулка по городу. Мне
- ККатя10 июля 2024Это было очень информативно и хороший вариант знакомство с Римом, для тех, кто только приехал. Некоторые объекты-голограммы моему сыну было
- ЛЛилия31 мая 2024С шумной площади сворачиваю на улицу любви, и передо мной открывается прекрасный вид на долину… прохожу по улице поцелуев, сворачиваю
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Групповые»
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Сколько стоит тур в Риме в октябре 2024
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