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также нравилось узнавать факты о местах, которые мы посетили позже в поездке, чтобы придать им больше контекста. Мы провели были в этом туре в тот день, когда приехали, и, если вы не слишком устали, я бы порекомендовал сделать это тогда, поскольку это хорошо настроит вас на визит. Я бы не советовал брать билет, если вас не интересует исторический аспект города, так как в этом его суть, но мне понравилось!