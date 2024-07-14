Групповые туры Рима

Найдено 3 тура в категории «Групповые» в Риме на русском языке, цены от €18. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
1 отзыв
7 дней
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
16 дек в 10:00
28 дек в 10:00
1 450 за человека
Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу
5 отзывов
1 день
Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу
Начало: Corso Vittorio Emanuele II, 203 Рим
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
18 за человека
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
На автобусе
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
1 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • T
    Taylor
    14 июля 2024
    Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу
    Интересный способ начать наше путешествие в Рим, все становится более осмысленным, когда вы знаете историю!
  • В
    Владимир
    12 июля 2024
    Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу
    Мне очень понравился этот опыт - увидеть Рим и его историю в другом формате, чем просто прогулка по городу. Мне
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    также нравилось узнавать факты о местах, которые мы посетили позже в поездке, чтобы придать им больше контекста. Мы провели были в этом туре в тот день, когда приехали, и, если вы не слишком устали, я бы порекомендовал сделать это тогда, поскольку это хорошо настроит вас на визит. Я бы не советовал брать билет, если вас не интересует исторический аспект города, так как в этом его суть, но мне понравилось!

  • К
    Катя
    10 июля 2024
    Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу
    Это было очень информативно и хороший вариант знакомство с Римом, для тех, кто только приехал. Некоторые объекты-голограммы моему сыну было
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    не так-то легко рассмотреть, потому что он (рост 130 см) плохо видел витрину. Кинематографическая экскурсия по истории прошла очень хорошо и понятно детям.

  • Л
    Лилия
    31 мая 2024
    Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
    С шумной площади сворачиваю на улицу любви, и передо мной открывается прекрасный вид на долину… прохожу по улице поцелуев, сворачиваю
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    в тихий переулочек и оказываюсь в камерном дворике, где из окон слышен хруст масла на сковородке, громкий и эмоциональный разговор домочадцев, а аромат цветущей липы и жасмина будто сладким облаком меда, разлитого в воздухе, повисло над городом… Такие строчки рождаются в голове, когда попадаешь в эти великолепные места. Здесь в полной мере ощущаешь, что же это такое — итальянская «dolce vita», сдобренная многовековыми традициями, культурой и историческим наследием. Тут можно пройтись по пути поломников - францисканцев, затеряться в улочках городов 13 века, посмотреть, как сочетается застывшее во времени средневековье и современный ритм жизни, и даже совершить обряд и получить диплом почетного(благородного) безумца города.) В общем, восторг и бесконечная благодарность организаторам и сопровождающим нас людям в этой поездке 🤍🤍🤍

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Групповые»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
  2. Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу
  3. Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Сколько стоит тур в Риме в октябре 2024
Сейчас в Риме в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 18 до 1 950. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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