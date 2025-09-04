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1 чел. По популярности На машине 7 дней Тур-наслаждение вкусами, архитектурой, культурой итальянской глубинки Объехать Тоскану и Умбрию, приготовить и съесть сыр и блюдо с трюфелем, нарисовать картину вином Начало: Аэропорт Рима, 10:00 «Полюбуемся на Тразименское озеро с точки, где этрусские священники предсказывали судьбу» €1690 за человека На машине 3 дня 10% По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах Посетить городки и долину Валь-д’Орча, отведать сыров и вин, полюбоваться пейзажами и архитектурой Начало: Место вашего проживания в Риме, время по договорён... «Проедем по долине Валь-д’Орча с теми самыми узнаваемыми пейзажами — мягкими холмами с покрывалами виноградников и змейками кипарисов» €720 €800 за всё до 4 чел. На машине 7 дней Итальянское трио в мини-группе: Рим, Венеция и Флоренция, экскурсии, шедевры архитектуры и живописи Побывать в Ватикане, проплыть по каналам, увидеть работы Леонардо да Винчи и усыпальницы Медичи Начало: Аэропорт Рима, 14:00 «Вы прогуляетесь по Пьяцца дель Пополо (Площади Народа) и живописным улицам, образующим знаменитый «тризубец»» 195 000 ₽ за человека Все туры Рима

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Природа и пейзажи»

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