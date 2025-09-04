Тур-наслаждение вкусами, архитектурой, культурой итальянской глубинки
Объехать Тоскану и Умбрию, приготовить и съесть сыр и блюдо с трюфелем, нарисовать картину вином
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
«Полюбуемся на Тразименское озеро с точки, где этрусские священники предсказывали судьбу»
4 сен в 10:00
€1690 за человека
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10%
По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
Посетить городки и долину Валь-д’Орча, отведать сыров и вин, полюбоваться пейзажами и архитектурой
Начало: Место вашего проживания в Риме, время по договорён...
«Проедем по долине Валь-д’Орча с теми самыми узнаваемыми пейзажами — мягкими холмами с покрывалами виноградников и змейками кипарисов»
15 авг в 10:00
22 авг в 10:00
€720
€800 за всё до 4 чел.
Итальянское трио в мини-группе: Рим, Венеция и Флоренция, экскурсии, шедевры архитектуры и живописи
Побывать в Ватикане, проплыть по каналам, увидеть работы Леонардо да Винчи и усыпальницы Медичи
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
«Вы прогуляетесь по Пьяцца дель Пополо (Площади Народа) и живописным улицам, образующим знаменитый «тризубец»»
11 июл в 14:00
23 авг в 14:00
195 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Природа и пейзажи»
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