Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Hotel Cala Moresca 4* с бассейном в Баколи. За доплату возможны 1-местное проживание, а также заселение в номер с видом на море и балконом.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Включены все завтраки, обед с вином у озера, 2 дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.