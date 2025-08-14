Мы поселимся в белоснежном отеле на
Описание тура
Организационные детали
Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Hotel Cala Moresca 4* с бассейном в Баколи. За доплату возможны 1-местное проживание, а также заселение в номер с видом на море и балконом.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Включены все завтраки, обед с вином у озера, 2 дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.
Программа тура по дням
Дегустация моцареллы
Встретим вас у аэропорта и поедем в регион Кампания. По пути заглянем в гости к производителям моцареллы, чтобы отведать сыра из буйволиного молока. По прибытии поднимем первый бокал за Италию — мы угощаем!
Флегрейские поля, Поццуоли, парк Байи, озёра Аверно и Лукрино, прогулка на лодке и традиционный обед
Пора отправляться в путь! Сегодня в программе — Флегрейские поля, где мы увидим действующий вулкан Сольфатара и давно потухшие кратеры. Погуляем по городку Поццуоли и древнеримскому курорту, а ныне археологическому парку Байи, который в античные времена очень любила аристократия.
Нас также ждут озёра Аверно и Лукрино, где, по легенде, можно пройти в подземное царство Аида, древняя цистерна Мирабилис и акведук Августа. По заливу Марекьяро мы покатаемся на лодке с прозрачным дном и завершим день традиционным обедом из местных продуктов.
Святыни, символы, куклы Неаполя
Посвятим день Неаполю — городу эзотерики и оккультизма. Легенды, призраки, загадочные исторические личности — всё это прячется на старинных улочках.
Увидим капеллу Сан-Северо — шедевр барокко с зашифрованными масонскими символами. Посетим оазис спокойствия — женский монастырь Сан-Грегорио-Армено, один из древнейших тут. Зайдём в скромную церковь Монте делла Мизерикордия, которая благодаря работе Караваджо получила мировую известность. Сходим и в необычный Госпиталь кукол, где погрузимся в нюансы реставрации винтажа и посмотрим представление.
Отдых в городе и на пляже на острове Искья
Движемся дальше — в порт, откуда катер доставит нас к острову Искья. Его величают райским садом, где особенно хорошо чувствуется итальянская философия дольче вита. Весь день мы будем гулять по городу и песчаному пляжу, наслаждаясь жизнью, а желающие смогут посетить термальный парк «Сады Посейдона» с 22 бассейнами и римской сауной в естественном гроте. В отель вернёмся к вечеру.
Парк Геркуланум, достопримечательности и вкусы Сорренто
Впереди — очередной насыщенный день. Мы посетим археологический парк Геркуланум — памятник античного мира, дошедший до наших дней в невероятной сохранности. По иронии судьбы, извержение Везувия его сохранило — лава заключила город в вакуум, который законсервировал мебель, интерьеры, дома и даже хлеб — невероятно!
Далее — самый романтичный курорт Кампании, Сорренто. Город с ароматом лимонов и апельсинов и вкусом крепкого ликёра живописно раскинулся на обрыве. Мы изучим улочки в центре, заглянем в музей-ресторан Карузо и увидим террасу, где в последний раз звучал его голос. Зайдём во дворик 13 века, мастерскую интарсио и, конечно, продегустируем лимончелло.
Амальфи, Позитано, вилла Руффало в Равелло
Это будет очень красивый день! Мы проедем по побережью в окружении видов, заставляющих замирать от восторга. Полюбуемся Амальфи и Позитано, а в Равелло погрузимся в ауру загадочности и безмятежности, посетив террасу в бесконечность — виллу Руффало.
Винная дегустация
Освободим номера и завершим отпуск ярко — дегустируя напитки на винодельне. Затем поедем в аэропорт к вечерним рейсам и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1590
|1-местное размещение
|€1980
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед, 2 дегустации
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Морская прогулка на лодке с прозрачным дном
Что не входит в цену
- Билеты в Рим и обратно в ваш город
- Обеды (кроме одного) и ужины
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за номер с видом на море и балконом - €250
- Чаевые водителям и гиду
- Посещение термального парка «Сады Посейдона» (по желанию) - €38
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Марина просто WOW!!!
Очень быстро и профессионально влюбила нас в Неаполь
Нашему гиду Марине огромное спасибо! Надеюсь на новые встречи!