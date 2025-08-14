Мои заказы

Тур по Амальфитанскому побережью с дегустациями и прогулкой на лодке с прозрачным дном

Погулять по Неаполю и Сорренто, отдохнуть на острове Искья, насладиться винами и моцареллой
Амальфитанское побережье великолепно: над его природной красотой потрудились вулканы, сотворив уникальный рельеф и рассыпав вокруг горсть островов, а люди создали шедевры архитектуры, искусства и гастрономии.

Мы поселимся в белоснежном отеле на
вершине скалы: любоваться морем можно будет прямо из панорамного ресторана или бассейна, а до пляжа пройти всего 500 метров. Но сидеть на месте не будем — каждый день наполнен несколькими локациями и впечатлениями.

Мы изучим Неаполь, Сорренто и ещё много городков, прокатимся на лодке с прозрачным дном по заливу Марекьяро, на катере доберёмся к острову Искья, посетим виллу Руффало и античные руины.

А также попробуем моцареллу и вина прямо там, где их производят, и пообедаем традиционными блюдами у озера Аверно. Будет ярко, вкусно, атмосферно — поехали!

2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Hotel Cala Moresca 4* с бассейном в Баколи. За доплату возможны 1-местное проживание, а также заселение в номер с видом на море и балконом.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Включены все завтраки, обед с вином у озера, 2 дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.

Программа тура по дням

1 день

Дегустация моцареллы

Встретим вас у аэропорта и поедем в регион Кампания. По пути заглянем в гости к производителям моцареллы, чтобы отведать сыра из буйволиного молока. По прибытии поднимем первый бокал за Италию — мы угощаем!

2 день

Флегрейские поля, Поццуоли, парк Байи, озёра Аверно и Лукрино, прогулка на лодке и традиционный обед

Пора отправляться в путь! Сегодня в программе — Флегрейские поля, где мы увидим действующий вулкан Сольфатара и давно потухшие кратеры. Погуляем по городку Поццуоли и древнеримскому курорту, а ныне археологическому парку Байи, который в античные времена очень любила аристократия.

Нас также ждут озёра Аверно и Лукрино, где, по легенде, можно пройти в подземное царство Аида, древняя цистерна Мирабилис и акведук Августа. По заливу Марекьяро мы покатаемся на лодке с прозрачным дном и завершим день традиционным обедом из местных продуктов.

Флегрейские поля, Поццуоли, парк Байи, озёра Аверно и Лукрино, прогулка на лодке и традиционный обедФлегрейские поля, Поццуоли, парк Байи, озёра Аверно и Лукрино, прогулка на лодке и традиционный обедФлегрейские поля, Поццуоли, парк Байи, озёра Аверно и Лукрино, прогулка на лодке и традиционный обедФлегрейские поля, Поццуоли, парк Байи, озёра Аверно и Лукрино, прогулка на лодке и традиционный обед
3 день

Святыни, символы, куклы Неаполя

Посвятим день Неаполю — городу эзотерики и оккультизма. Легенды, призраки, загадочные исторические личности — всё это прячется на старинных улочках.

Увидим капеллу Сан-Северо — шедевр барокко с зашифрованными масонскими символами. Посетим оазис спокойствия — женский монастырь Сан-Грегорио-Армено, один из древнейших тут. Зайдём в скромную церковь Монте делла Мизерикордия, которая благодаря работе Караваджо получила мировую известность. Сходим и в необычный Госпиталь кукол, где погрузимся в нюансы реставрации винтажа и посмотрим представление.

Святыни, символы, куклы НеаполяСвятыни, символы, куклы НеаполяСвятыни, символы, куклы НеаполяСвятыни, символы, куклы Неаполя
4 день

Отдых в городе и на пляже на острове Искья

Движемся дальше — в порт, откуда катер доставит нас к острову Искья. Его величают райским садом, где особенно хорошо чувствуется итальянская философия дольче вита. Весь день мы будем гулять по городу и песчаному пляжу, наслаждаясь жизнью, а желающие смогут посетить термальный парк «Сады Посейдона» с 22 бассейнами и римской сауной в естественном гроте. В отель вернёмся к вечеру.

Отдых в городе и на пляже на острове ИскьяОтдых в городе и на пляже на острове ИскьяОтдых в городе и на пляже на острове ИскьяОтдых в городе и на пляже на острове Искья
5 день

Парк Геркуланум, достопримечательности и вкусы Сорренто

Впереди — очередной насыщенный день. Мы посетим археологический парк Геркуланум — памятник античного мира, дошедший до наших дней в невероятной сохранности. По иронии судьбы, извержение Везувия его сохранило — лава заключила город в вакуум, который законсервировал мебель, интерьеры, дома и даже хлеб — невероятно!

Далее — самый романтичный курорт Кампании, Сорренто. Город с ароматом лимонов и апельсинов и вкусом крепкого ликёра живописно раскинулся на обрыве. Мы изучим улочки в центре, заглянем в музей-ресторан Карузо и увидим террасу, где в последний раз звучал его голос. Зайдём во дворик 13 века, мастерскую интарсио и, конечно, продегустируем лимончелло.

Парк Геркуланум, достопримечательности и вкусы СоррентоПарк Геркуланум, достопримечательности и вкусы СоррентоПарк Геркуланум, достопримечательности и вкусы СоррентоПарк Геркуланум, достопримечательности и вкусы Сорренто
6 день

Амальфи, Позитано, вилла Руффало в Равелло

Это будет очень красивый день! Мы проедем по побережью в окружении видов, заставляющих замирать от восторга. Полюбуемся Амальфи и Позитано, а в Равелло погрузимся в ауру загадочности и безмятежности, посетив террасу в бесконечность — виллу Руффало.

Амальфи, Позитано, вилла Руффало в РавеллоАмальфи, Позитано, вилла Руффало в РавеллоАмальфи, Позитано, вилла Руффало в РавеллоАмальфи, Позитано, вилла Руффало в Равелло
7 день

Винная дегустация

Освободим номера и завершим отпуск ярко — дегустируя напитки на винодельне. Затем поедем в аэропорт к вечерним рейсам и попрощаемся.

Винная дегустацияВинная дегустацияВинная дегустацияВинная дегустация

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1590
1-местное размещение€1980
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед, 2 дегустации
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Морская прогулка на лодке с прозрачным дном
Что не входит в цену
  • Билеты в Рим и обратно в ваш город
  • Обеды (кроме одного) и ужины
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за номер с видом на море и балконом - €250
  • Чаевые водителям и гиду
  • Посещение термального парка «Сады Посейдона» (по желанию) - €38
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
Завершение: Аэропорт Рима, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 12 туристов
Меня зовут Стелла. Рада знакомству с вами! Я отучилась на режиссёра массовых мероприятий. Как ни странно, полученная специальность помогла в налаживании туристического бизнеса. Давайте вместе исследовать этот удивительный мир!

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
2
4
3
2
1
З
Зеев
14 авг 2025
И снова нам так повезло с гидом!!!!

Марина просто WOW!!!

Очень быстро и профессионально влюбила нас в Неаполь
В
Виолетта
20 июл 2025
Прекрасный и очень познавательный тур. Организация отличная!

Нашему гиду Марине огромное спасибо! Надеюсь на новые встречи!

