2 отзыва оставили туристы

  1. Италия
  2. Римини
  3. Экскурсии

Из Римини во Флоренцию

4
2 отзыва
Туроператор T.
Туроператор T. – Гид из Римини
Из Римини вас заберет комфортабельный автобус с гидом, чтобы доставить в столицу герцогов Медичи.

Невозможно выделить отдельные туристические точки во Флоренции, потому что весь город 🏙️ является музеем.

Вы увидите старинные соборы и базилики, три знаменитых моста, перекинутых через реку Арно, Флорентийский университет, многочисленные дворцы и площади.

После основной экскурсии 🧭 у вас будет два с половиной часа свободного времени для прогулки по городу или посещения Палаццо Веккьо.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €65 за человека

    Заказать экскурсию
Из Римини во Флоренцию
Из Римини во Флоренцию
Экскурсия на автобусе 🚌 во Флоренцию с русскоговорящим сопровождающим, отправление ~ 6:00). Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру Флоренции. Свободное время. Отправление из Флоренции в 16 часов.
Флоренция расположена у подножия Северных Апеннин где сходятся границы двух регионов Италии - Тосканы и Эмилии. В 59 году до н. э. на месте нынешней Флоренции было основано поселение римских ветеранов, получившее название Флорентия («цветущая»). Позднее оно превратилось в город 🏙️, который в IV веке стал резиденцией епископа. Затем Флоренция попадала под власть Византии, остготов, лангобардов и франков.
В настоящее время она является столицей ⭐️ Тосканы. Флоренция – город-музей, куда стремятся туристы со всего света, чтобы увидеть уникальные произведения искусства. В городе, лежащем в просторной долине по обоим сторонам реки Арно, жили и творили Боккаччо, Макиавелли, Данте, Да Винчи, Брунеллески, Боттичелли, Микеланджело и другие известные мастера. Ни в одном другом уголке мира нет подобного обилия шедевров архитектуры, живописи и скульптуры эпохи Возрождения, образующих целые ансамбли.
Флоренция превосходно сохранила свой исторический облик и по праву считается одним из самых красивых 🤩 городов. Но все ее очарование и блеск может ощутить лишь тот, кто не ограничился посещением театров, музеев, картинных галерей и церквей, а заглянет в кафе, обратит внимание на рынок у реки Арно. Тогда он поймет, что во Флоренции жизнь не скована музейными рамками. Здесь процветают такие художественные промыслы, как кожевенное дело, майолика, плетение из соломки или камыша.
Что входит
  • транспорт
  • гид
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 ближайшая к вашему отелю остановка
Из Римини во Флоренцию
Из Римини во Флоренцию
Из Римини во Флоренцию
Из Римини во Флоренцию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Туроператор T.
Туроператор T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

Туроператор T. проводит ещё 3 экскурсии

Поездка в Сан-Марино из Римини
15
6 часов
Поездка в Сан-Марино из Римини
30 отзывов
Экскурсия в Венецию из Римини
70
12 часов
Экскурсия в Венецию из Римини
12 отзывов
Экскурсия в Рим из Римини
80
15 часов
Экскурсия в Рим из Римини
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Римини

Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
130
2 часа
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
15 отзывов
Исследовать красоты города и проникнуться его вело-культурой на неформальной экскурсии
Гедонистическое путешествие из Римини
От 130
3 часа
Гедонистическое путешествие из Римини
5 отзывов
Оценить знаменитые региональные вина и погулять по сказочному городку на краю обрыва
Из Римини — в Сан-Марино!
150
3.5 часа
Из Римини — в Сан-Марино!
3 отзыва
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии
Римини — первое знакомство
130
2 часа
Римини — первое знакомство
2 отзыва
Увидеть все знаковые места города и услышать о них любопытные факты на обзорной экскурсии
Трансфер из/в аэропорт Римини
57
1 час
Трансфер из/в аэропорт Римини