2 отзыва оставили туристы

Экскурсия на автобусе 🚌 во Флоренцию с русскоговорящим сопровождающим, отправление ~ 6:00). Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру Флоренции. Свободное время. Отправление из Флоренции в 16 часов.

Флоренция расположена у подножия Северных Апеннин где сходятся границы двух регионов Италии - Тосканы и Эмилии. В 59 году до н. э. на месте нынешней Флоренции было основано поселение римских ветеранов, получившее название Флорентия («цветущая»). Позднее оно превратилось в город 🏙️, который в IV веке стал резиденцией епископа. Затем Флоренция попадала под власть Византии, остготов, лангобардов и франков.

В настоящее время она является столицей ⭐️ Тосканы. Флоренция – город-музей, куда стремятся туристы со всего света, чтобы увидеть уникальные произведения искусства. В городе, лежащем в просторной долине по обоим сторонам реки Арно, жили и творили Боккаччо, Макиавелли, Данте, Да Винчи, Брунеллески, Боттичелли, Микеланджело и другие известные мастера. Ни в одном другом уголке мира нет подобного обилия шедевров архитектуры, живописи и скульптуры эпохи Возрождения, образующих целые ансамбли.

Флоренция превосходно сохранила свой исторический облик и по праву считается одним из самых красивых 🤩 городов. Но все ее очарование и блеск может ощутить лишь тот, кто не ограничился посещением театров, музеев, картинных галерей и церквей, а заглянет в кафе, обратит внимание на рынок у реки Арно. Тогда он поймет, что во Флоренции жизнь не скована музейными рамками. Здесь процветают такие художественные промыслы, как кожевенное дело, майолика, плетение из соломки или камыша.