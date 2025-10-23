В Валерия Из Римини - в Сан-Марино Экскурсия понравилась, информация была познавательная и интересная. Многое из того, что нам рассказала гид, было неожиданно и ново для нас. Передвигались до Сан-Марино и обратно на машине Мерседес. Всё было замечательно.

V Vita Из Римини - в Сан-Марино Vsjo bilo na visshem proven

А Александр Из Римини - в Сан-Марино Отличная приятная экскурсия по другому государству, при этом даже не нужно покидать Италию:). Хорошо провели время в городе под защитой ЮНЕСКО с прекрасными видами на побережье. Однозначно рекомендую экскурсию для разбавления пляжного отдыха в Римини.

Е Евгений Из Римини - в Сан-Марино Виктория очень опытный и профессиональный гид. Маршрут экскурсии отличный. Все очень интересно и без занудства. Комфортный автомобиль. Получили большое удовольствие от экскурсии. Рекомендуем!

Н Николай Из Римини - в Сан-Марино Спасибо! Содержательное знакомство с историей этой удивительной страны!

Виктория - приятный и интересный местный гид, все знающий и об Италии и о Сан-Марино.

V Victoria Из Римини - в Сан-Марино Прекрасная экскурсия с прекрасной Викторией! Спокойная,отзывчивая,интересный собеседник и экскурсовод. Рекомендую!👍🏻

С Сергей Из Римини - в Сан-Марино Прекрасное место, отличная экскурсия и отличный экскурсовод. Без излишней информации, доступно и увлекательно. Спасибо

M Maria Из Римини - в Сан-Марино Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!

В Владислав Из Римини - в Сан-Марино Все было прекрасно, организация поездки, общение, знания гида об истории Сан Марино. Очень рекомендую!

O Oleg Из Римини - в Сан-Марино читать дальше незаметно! Впечатляющие виды сверху на маленькую страну и окружающие земли оставил свой след. А прогулка по старинным улочкам с магазинчиками и множеством музеев доставили не только эстетическое удовольствие, но приятный шоппинг, так как в Сан- Марино в отличие от Италии действуют свои налоги и скидки, более выгодные:) Еще раз большое спасибо Виктории за подробный рассказ и ответы на множество интерсующих вопросов! Обязательно рекомендуем данную экскурсию, кто впервые хочет с комфортом и познавательно увидеть такое замечательное место!:) Поездка получилась замечательной и очень интересной благодаря Виктории. Дорога в комфортном авто и экскурсия с рассказом об истории Сан-Марино пролетели

М Маргарита Из Римини - в Сан-Марино Виктория прекрасный гид и приятный человек. Время на экскурсии пролетело незаметно, мы узнали много удивительных фактов об атмосферном Сан-Марино! Благодарим от всей нашей семьи за интересную и познавательную экскурсию!

в вера Из Римини - в Сан-Марино Отличная экскурсия. Все понравилось! Сан Марино очень красивый!

О Ольга Из Римини - в Сан-Марино Все было организовано отлично, по плану! Очень содержательно. Остались самые положительные впечатления. Сан-Марино - сказка, а гид - фея.

Е Еллада Из Римини - в Сан-Марино Виктория провела познавательное путешествие, создавая приятную атмосферу для всех нас. Она и гид, и водитель профессиональный, отлично ориентируется на местности, зная обходные пути и альтернативные дороги, чтобы объехать пробки. Спасибо, Виктория.

А Анастасия Из Римини - в Сан-Марино Спасибо большое, Виктория! Всё было просто замечательно. Хоть и была под угрозой наша поездка из-за погоды))

Если кто-то сомневается: брать ли экскурсию в Сан-Марино; я Вам говорю — берите!

B Bella Из Римини - в Сан-Марино читать дальше Мы провели несколько прекрасных часов в сказочном микро государстве. Виктория заехала за нами в гостиницу в Римини, повезла в Сан Марино, рассказывая по пути много интересного. И в стране было много рассказов, чувствовалось, что наша гид знает очень много.

Спасибо огромное Виктории, надеемся встретиться вновь Я очень рада, что нашла для Экскурсии по Сан Ремо именно Викторию. Она прекрасный гид, очень знающий, чувствующий своих клиентов.

D Dmitri Из Римини - в Сан-Марино Здравствуйте!



Экскурсия по Сан-Марино в сопровождении прекрасного гида по имени Виктория оставила самые приятные воспоминания.



Рекомендую!

Е Елена Из Римини - в Сан-Марино Экскурсия была отлично организована, содержательна, Виктория выстраивала беседу и прогулку в комфортном режиме. Я провела замечательный день в очень красивом месте. Огромная благодарность Виктории и наилучшие рекомендации!

С Светлана Из Римини - в Сан-Марино читать дальше 12-летний сын, который не интересуется, ни историей, ни всяким, как он называет "старьём", - был увлечен и после нашего тура у него остались не только новые знания, но и просто приятные впечатления! Виктория прекрасный экскурсовод! Настоящий профессионал и очень внимательный человек! Маршрут и подача материала были пострены таким образом, что даже наш