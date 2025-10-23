Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Римини

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Римини на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Римини - в Сан-Марино
На машине
3.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Римини - в Сан-Марино
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив главные достопримечательности Сан-Марино, и насладитесь панорамой горных ландшафтов
«Вы увидите главные достопримечательности миниатюрной страны, погуляете по уютным холмистым улочкам, насладитесь панорамой горных ландшафтов и ощутите себя в средневековой сказке»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Знакомство с Римини. История в достопримечательностях
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Знакомство с Римини. История в достопримечательностях
Откройте для себя Римини с его богатой историей и культурой. Узкие улочки, древние арки и мосты ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: Римини, Via 20 Settembre, 20
«Уважаемые путешественники, приглашаю вас на увлекательную экскурсию, во время которой вы познакомитесь с богатой на события историей Римини»
Расписание: по запросу
€150 за всё до 40 чел.
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини
Проследовать по городу за Цезарем, Феллини и старым рыбаком в вашем телефоне
Начало: У арки Августа
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
€15 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    23 октября 2025
    Из Римини - в Сан-Марино
    Экскурсия понравилась, информация была познавательная и интересная. Многое из того, что нам рассказала гид, было неожиданно и ново для нас. Передвигались до Сан-Марино и обратно на машине Мерседес. Всё было замечательно.
  • V
    Vita
    24 августа 2025
    Из Римини - в Сан-Марино
    Vsjo bilo na visshem proven
  • А
    Александр
    14 июля 2025
    Из Римини - в Сан-Марино
    Отличная приятная экскурсия по другому государству, при этом даже не нужно покидать Италию:). Хорошо провели время в городе под защитой ЮНЕСКО с прекрасными видами на побережье. Однозначно рекомендую экскурсию для разбавления пляжного отдыха в Римини.
  • Е
    Евгений
    29 июня 2025
    Из Римини - в Сан-Марино
    Виктория очень опытный и профессиональный гид. Маршрут экскурсии отличный. Все очень интересно и без занудства. Комфортный автомобиль. Получили большое удовольствие от экскурсии. Рекомендуем!
  • Н
    Николай
    22 мая 2025
    Из Римини - в Сан-Марино
    Спасибо! Содержательное знакомство с историей этой удивительной страны!
    Виктория - приятный и интересный местный гид, все знающий и об Италии и о Сан-Марино.
  • V
    Victoria
    6 марта 2025
    Из Римини - в Сан-Марино
    Прекрасная экскурсия с прекрасной Викторией! Спокойная,отзывчивая,интересный собеседник и экскурсовод. Рекомендую!👍🏻
  • С
    Сергей
    25 сентября 2024
    Из Римини - в Сан-Марино
    Прекрасное место, отличная экскурсия и отличный экскурсовод. Без излишней информации, доступно и увлекательно. Спасибо
  • M
    Maria
    12 сентября 2024
    Из Римини - в Сан-Марино
    Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!
  • В
    Владислав
    22 августа 2024
    Из Римини - в Сан-Марино
    Все было прекрасно, организация поездки, общение, знания гида об истории Сан Марино. Очень рекомендую!
  • O
    Oleg
    15 июля 2024
    Из Римини - в Сан-Марино
    Поездка получилась замечательной и очень интересной благодаря Виктории. Дорога в комфортном авто и экскурсия с рассказом об истории Сан-Марино пролетели
    читать дальше

    незаметно! Впечатляющие виды сверху на маленькую страну и окружающие земли оставил свой след. А прогулка по старинным улочкам с магазинчиками и множеством музеев доставили не только эстетическое удовольствие, но приятный шоппинг, так как в Сан- Марино в отличие от Италии действуют свои налоги и скидки, более выгодные:) Еще раз большое спасибо Виктории за подробный рассказ и ответы на множество интерсующих вопросов! Обязательно рекомендуем данную экскурсию, кто впервые хочет с комфортом и познавательно увидеть такое замечательное место!:)

  • М
    Маргарита
    6 июля 2024
    Из Римини - в Сан-Марино
    Виктория прекрасный гид и приятный человек. Время на экскурсии пролетело незаметно, мы узнали много удивительных фактов об атмосферном Сан-Марино! Благодарим от всей нашей семьи за интересную и познавательную экскурсию!
    Виктория прекрасный гид и приятный человек. Время на экскурсии пролетело незаметно, мы узнали много удивительных фактов
  • в
    вера
    25 июня 2024
    Из Римини - в Сан-Марино
    Отличная экскурсия. Все понравилось! Сан Марино очень красивый!
  • О
    Ольга
    8 августа 2023
    Из Римини - в Сан-Марино
    Все было организовано отлично, по плану! Очень содержательно. Остались самые положительные впечатления. Сан-Марино - сказка, а гид - фея.
  • Е
    Еллада
    11 июня 2023
    Из Римини - в Сан-Марино
    Виктория провела познавательное путешествие, создавая приятную атмосферу для всех нас. Она и гид, и водитель профессиональный, отлично ориентируется на местности, зная обходные пути и альтернативные дороги, чтобы объехать пробки. Спасибо, Виктория.
  • А
    Анастасия
    18 мая 2023
    Из Римини - в Сан-Марино
    Спасибо большое, Виктория! Всё было просто замечательно. Хоть и была под угрозой наша поездка из-за погоды))
    Если кто-то сомневается: брать ли экскурсию в Сан-Марино; я Вам говорю — берите!
  • B
    Bella
    18 октября 2022
    Из Римини - в Сан-Марино
    Я очень рада, что нашла для Экскурсии по Сан Ремо именно Викторию. Она прекрасный гид, очень знающий, чувствующий своих клиентов.
    читать дальше

    Мы провели несколько прекрасных часов в сказочном микро государстве. Виктория заехала за нами в гостиницу в Римини, повезла в Сан Марино, рассказывая по пути много интересного. И в стране было много рассказов, чувствовалось, что наша гид знает очень много.
    Спасибо огромное Виктории, надеемся встретиться вновь

  • D
    Dmitri
    26 июля 2022
    Из Римини - в Сан-Марино
    Здравствуйте!

    Экскурсия по Сан-Марино в сопровождении прекрасного гида по имени Виктория оставила самые приятные воспоминания.

    Рекомендую!
  • Е
    Елена
    19 июля 2022
    Из Римини - в Сан-Марино
    Экскурсия была отлично организована, содержательна, Виктория выстраивала беседу и прогулку в комфортном режиме. Я провела замечательный день в очень красивом месте. Огромная благодарность Виктории и наилучшие рекомендации!
    Экскурсия была отлично организована, содержательна, Виктория выстраивала беседу и прогулку в комфортном режиме. Я провела замечательный день в очень красивом месте. Огромная благодарность Виктории и наилучшие рекомендации!
  • С
    Светлана
    17 июля 2022
    Из Римини - в Сан-Марино
    Виктория прекрасный экскурсовод! Настоящий профессионал и очень внимательный человек! Маршрут и подача материала были пострены таким образом, что даже наш
    читать дальше

    12-летний сын, который не интересуется, ни историей, ни всяким, как он называет "старьём", - был увлечен и после нашего тура у него остались не только новые знания, но и просто приятные впечатления!

  • С
    Сергей
    4 марта 2020
    Из Римини - в Сан-Марино
    Экскурсия интересная для развития кругозора была очень полезна. Единственный минус дороговато вышло на двоих. На четверых было бы нормально

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Римини
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Римини - в Сан-Марино
  2. Знакомство с Римини. История в достопримечательностях
  3. Самостоятельная экскурсия-квест по Римини
Сколько стоит экскурсия по Римини в декабре 2025
Сейчас в Римини в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 200. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Римини нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Римини много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке