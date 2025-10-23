Индивидуальная
до 4 чел.
Из Римини - в Сан-Марино
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив главные достопримечательности Сан-Марино, и насладитесь панорамой горных ландшафтов
«Вы увидите главные достопримечательности миниатюрной страны, погуляете по уютным холмистым улочкам, насладитесь панорамой горных ландшафтов и ощутите себя в средневековой сказке»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомство с Римини. История в достопримечательностях
Откройте для себя Римини с его богатой историей и культурой. Узкие улочки, древние арки и мосты ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: Римини, Via 20 Settembre, 20
«Уважаемые путешественники, приглашаю вас на увлекательную экскурсию, во время которой вы познакомитесь с богатой на события историей Римини»
Расписание: по запросу
€150 за всё до 40 чел.
Квест
до 6 чел.
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини
Проследовать по городу за Цезарем, Феллини и старым рыбаком в вашем телефоне
Начало: У арки Августа
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
€15 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия23 октября 2025Экскурсия понравилась, информация была познавательная и интересная. Многое из того, что нам рассказала гид, было неожиданно и ново для нас. Передвигались до Сан-Марино и обратно на машине Мерседес. Всё было замечательно.
- VVita24 августа 2025Vsjo bilo na visshem proven
- ААлександр14 июля 2025Отличная приятная экскурсия по другому государству, при этом даже не нужно покидать Италию:). Хорошо провели время в городе под защитой ЮНЕСКО с прекрасными видами на побережье. Однозначно рекомендую экскурсию для разбавления пляжного отдыха в Римини.
- ЕЕвгений29 июня 2025Виктория очень опытный и профессиональный гид. Маршрут экскурсии отличный. Все очень интересно и без занудства. Комфортный автомобиль. Получили большое удовольствие от экскурсии. Рекомендуем!
- ННиколай22 мая 2025Спасибо! Содержательное знакомство с историей этой удивительной страны!
Виктория - приятный и интересный местный гид, все знающий и об Италии и о Сан-Марино.
- VVictoria6 марта 2025Прекрасная экскурсия с прекрасной Викторией! Спокойная,отзывчивая,интересный собеседник и экскурсовод. Рекомендую!👍🏻
- ССергей25 сентября 2024Прекрасное место, отличная экскурсия и отличный экскурсовод. Без излишней информации, доступно и увлекательно. Спасибо
- MMaria12 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!
- ВВладислав22 августа 2024Все было прекрасно, организация поездки, общение, знания гида об истории Сан Марино. Очень рекомендую!
- OOleg15 июля 2024Поездка получилась замечательной и очень интересной благодаря Виктории. Дорога в комфортном авто и экскурсия с рассказом об истории Сан-Марино пролетели
- ММаргарита6 июля 2024Виктория прекрасный гид и приятный человек. Время на экскурсии пролетело незаметно, мы узнали много удивительных фактов об атмосферном Сан-Марино! Благодарим от всей нашей семьи за интересную и познавательную экскурсию!
- ввера25 июня 2024Отличная экскурсия. Все понравилось! Сан Марино очень красивый!
- ООльга8 августа 2023Все было организовано отлично, по плану! Очень содержательно. Остались самые положительные впечатления. Сан-Марино - сказка, а гид - фея.
- ЕЕллада11 июня 2023Виктория провела познавательное путешествие, создавая приятную атмосферу для всех нас. Она и гид, и водитель профессиональный, отлично ориентируется на местности, зная обходные пути и альтернативные дороги, чтобы объехать пробки. Спасибо, Виктория.
- ААнастасия18 мая 2023Спасибо большое, Виктория! Всё было просто замечательно. Хоть и была под угрозой наша поездка из-за погоды))
Если кто-то сомневается: брать ли экскурсию в Сан-Марино; я Вам говорю — берите!
- BBella18 октября 2022Я очень рада, что нашла для Экскурсии по Сан Ремо именно Викторию. Она прекрасный гид, очень знающий, чувствующий своих клиентов.
- DDmitri26 июля 2022Здравствуйте!
Экскурсия по Сан-Марино в сопровождении прекрасного гида по имени Виктория оставила самые приятные воспоминания.
Рекомендую!
- ЕЕлена19 июля 2022Экскурсия была отлично организована, содержательна, Виктория выстраивала беседу и прогулку в комфортном режиме. Я провела замечательный день в очень красивом месте. Огромная благодарность Виктории и наилучшие рекомендации!
- ССветлана17 июля 2022Виктория прекрасный экскурсовод! Настоящий профессионал и очень внимательный человек! Маршрут и подача материала были пострены таким образом, что даже наш
- ССергей4 марта 2020Экскурсия интересная для развития кругозора была очень полезна. Единственный минус дороговато вышло на двоих. На четверых было бы нормально
