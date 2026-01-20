Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Римини на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На велосипеде 2 часа 22 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам, и нашим детям-подросткам €130 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Авторская экскурсия по парку «Италия в миниатюре» В Римини вас ждёт удивительное путешествие по Италии в миниатюре. Узнайте больше о культуре и истории страны за короткое время Начало: У входа в парк €140 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Квест до 6 чел. Самостоятельная экскурсия-квест по Римини Проследовать по городу за Цезарем, Феллини и старым рыбаком в вашем телефоне Начало: У арки Августа €15 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Римини

