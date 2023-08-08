1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гедонистическое путешествие из Римини
Оценить знаменитые региональные вина и погулять по сказочному городку на краю обрыва
Завтра в 17:00
11 июня в 17:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Из Римини - в Сан-Марино
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Римини - в волшебный Пеннабилли
Посетить идиллический город, где жил великий поэт, сценарист и художник Тонино Гуэрра
Начало: На ж/д вокзале Римини
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€640 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 августа 2023Все было организовано отлично, по плану! Очень содержательно. Остались самые положительные впечатления. Сан-Марино - сказка, а гид - фея.
- ЕЕллада11 июня 2023Виктория провела познавательное путешествие, создавая приятную атмосферу для всех нас. Она и гид, и водитель профессиональный, отлично ориентируется на местности, зная обходные пути и альтернативные дороги, чтобы объехать пробки. Спасибо, Виктория.
- ААнастасия18 мая 2023Спасибо большое, Виктория! Всё было просто замечательно. Хоть и была под угрозой наша поездка из-за погоды)) Если кто-то сомневается: брать ли экскурсию в Сан-Марино; я Вам говорю — берите!
- ЕЕлена28 сентября 2019Все понравилось, спасибо
- ГГеннадий23 сентября 2019Отлично организованная экскурсия, интересно, вкусно, с душой.
- ЛЛилия20 сентября 2019Николь, наш гид, очень приятная девушка. Поделилась огромным количеством информации о регионе, в котором мы были и об Италии и итальянцах в целом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Буду рекомендовать всем знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Римини в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Римини в июне 2024
Сейчас в Римини в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 640. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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