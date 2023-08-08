О Ольга Из Римини - в Сан-Марино Все было организовано отлично, по плану! Очень содержательно. Остались самые положительные впечатления. Сан-Марино - сказка, а гид - фея.

Е Еллада Из Римини - в Сан-Марино Виктория провела познавательное путешествие, создавая приятную атмосферу для всех нас. Она и гид, и водитель профессиональный, отлично ориентируется на местности, зная обходные пути и альтернативные дороги, чтобы объехать пробки. Спасибо, Виктория.

А Анастасия Из Римини - в Сан-Марино Спасибо большое, Виктория! Всё было просто замечательно. Хоть и была под угрозой наша поездка из-за погоды)) Если кто-то сомневается: брать ли экскурсию в Сан-Марино; я Вам говорю — берите!

Е Елена Гедонистическое путешествие из Римини Все понравилось, спасибо

Г Геннадий Гедонистическое путешествие из Римини Отлично организованная экскурсия, интересно, вкусно, с душой.