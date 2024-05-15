Пешие экскурсии-прогулки в Салерно с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Салерно на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по прекрасному Равелло
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Прогулка по прекрасному Равелло
Райская лоджия между небом и землей
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
150 за всё до 4 чел.
Прогулка по загадочному Салерно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по загадочному Салерно
Познакомиться с одним из самых древних городов Италии
Начало: От порта Molo Manfredi
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
135 за всё до 10 чел.
Прогулка по Салерно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Салерно
Проникнуться духом Южной Италии в городе, до которого ещё не добрался массовый туризм
Начало: В районе порта Салерно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Прогулка по прекрасному Равелло
    С первых минут встречи Алина зарекомендовала себя как грамотный специалист, которая прекрасно разбирается в материале. Мы опоздали на час, но
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    Алина пошла нам на встречу, внесла коррективы в свое плотное расписание и провела нам экскурсию, Мы погрузились в историю города, открыли для себя много нового. Если мы снова будем отдыхать в этом регионе, то обязательно обратимся именно к Алине!

  • М
    Макс
    27 апреля 2024
    Прогулка по прекрасному Равелло
    Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5): Экскурсия в Равелло была захватывающим путешествием в историю и культуру Амальфийского побережья. Организаторы предоставили
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    увлекательную информацию о достопримечательностях, истории города и его архитектуре. Место и маршрут (4/5): Равелло — очаровательный городок, расположенный на высоких скалах, с великолепными видами на море и окружающую природу. Маршрут экскурсии был хорошо продуман, позволив увидеть все главные достопримечательности за ограниченное время. Но на проезд из Салерно и назад нужно было просто очень много времени из-за пробок. Качество информации (5/5): Гид предоставил подробные и интересные сведения о истории города, его архитектуре и знаменитых жителях. Информация была представлена ясно и увлекательно. Время и организация (4/5): Экскурсия была организована пунктуально, но было бы замечательно иметь немного больше времени для свободного осмотра и фотографирования на некоторых точках маршрута. Общее впечатление (5/5): В целом, экскурсия по Равелло была прекрасным опытом, оставившим незабываемые впечатления о этом уникальном городе и его истории. Еще раз спасибо, до новых встреч, мы обязательно еще раз вернёмся!

    Алина, спасибо за организацию экскурсииАлина, спасибо за организацию экскурсииАлина, спасибо за организацию экскурсииАлина, спасибо за организацию экскурсииАлина, спасибо за организацию экскурсииАлина, спасибо за организацию экскурсииАлина, спасибо за организацию экскурсииАлина, спасибо за организацию экскурсии
  • А
    Алёна
    21 апреля 2024
    Прогулка по прекрасному Равелло
    ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО РАВЕЛЛО, ПРИЕХАЛИ ТУДА МЫ НА СВОЕЙ МАШИНЕ (НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО НЕ ЖИВЕТ В ГОРНОЙ
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    МЕСТНОСТИ - ДОРОГА ОЧЕНЬ ОПАСНА). АЛИНА ВСЕ ИНТЕРЕСНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО РАССКАЗЫВАЛА, ЗАИНТЕРЕСОВАВ ДАЖЕ ПОДРОСТКОВ. ВИЛЛЫ ВЕСНОЙ ПРЕКРАСНЫ И ПОГОДА СООТВЕТСТВОВАЛА. НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ДОТРОНУТЬСЯ ДО МОЩЕЙ СВ. АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В АМАЛЬФИ И ПООБЕДАТЬ В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ ГОРОДАБ МЫ ВСЕ УСПЕЛИ. БЛАГОДАРИМ ЗА ХОРОШУЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПРОВЕДЕННУЮ ЭКСКУРСИЮ

Ответы на вопросы от путешественников по Салерно в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Салерно в июне 2024
Сейчас в Салерно в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 150. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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