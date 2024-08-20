Пешие экскурсии-прогулки в Сан-Ремо с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Сан-Ремо на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Пешая
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Погружение в атмосферу и яркие контрасты самого цветущего города Италии
7 фев в 09:30
8 фев в 09:30
144 за всё до 10 чел.
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо
Плениться очарованием яркого городка, узнать его историю и получить ценные советы от местного жителя
Начало: На площади Коломбо Минимальное количество участник...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
140 за всё до 10 чел.
По самым атмосферным местам Сан-Ремо - с местным гидом
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По самым атмосферным местам Сан-Ремо - с местным гидом
Исследовать уникальный культурный ландшафт города цветов и музыки
18 фев в 11:00
19 фев в 10:00
140 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 августа 2024
    Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
    Елена провела для нас очень интересную экскурсию обзорную по городу. Показала самые известные и интересные места. С удовольствием рекомендуем её другим путешественникам
  • В
    Владлена
    18 августа 2024
    Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо
    Когда ехали в Сан-Ремо, услышали от знакомых, что делать там нечего и очень переживали, что разочаруемся. Но благодаря Екатерине мы
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    не только узнали историю Сан-Ремо, но и погуляли по старому району, куда сами точно бы не добрались. Спасибо Екатерине за прекрасный экскурс и маршрут, а также помощь и советы по досугу и ресторанам с вкусной кухней

    Когда ехали в Сан-Ремо, услышали от знакомых, что делать там нечего и очень переживали, что разочаруемсяКогда ехали в Сан-Ремо, услышали от знакомых, что делать там нечего и очень переживали, что разочаруемсяКогда ехали в Сан-Ремо, услышали от знакомых, что делать там нечего и очень переживали, что разочаруемсяКогда ехали в Сан-Ремо, услышали от знакомых, что делать там нечего и очень переживали, что разочаруемсяКогда ехали в Сан-Ремо, услышали от знакомых, что делать там нечего и очень переживали, что разочаруемсяКогда ехали в Сан-Ремо, услышали от знакомых, что делать там нечего и очень переживали, что разочаруемся
  • В
    Виктория
    5 августа 2024
    Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо
    Мы были на экскурсии по Сан-Ремо, провели отлично время. Гид замечательный. Екатерина заслуживает только самых наилучших отзывов, прекрасно владеет информацией,
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    интересно рассказывает, как человек замечательная и очень внимательная. Ответила нам на все интересующие вопросы и дала рекомендации. Можем смело сказать, что это лучший гид по Лазурному побережью. Рекомендуем!

  • О
    Ольга
    28 июля 2024
    Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо
    Интересная экскурсия, советую!
  • С
    Светлана
    9 августа 2022
    Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
    Замечательный экскурсовод Елена, специалист своего дела! Экскурсия была интересной и познавательной! Общаться с Еленой было комфортно и приятно! Представление о городе было скорее как о международном курорте, а С Еленой мы погрузились в историю этого городка!
  • А
    Анна
    1 июля 2022
    Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
    Елена прекрасный экскурсовод, обладающий широчайшими знаниями! Экскурсия очень интересная и познавательная. Очень очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Ремо в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Сан-Ремо в феврале 2025
Сейчас в Сан-Ремо в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 144. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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