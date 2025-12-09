Индивидуальная
до 10 чел.
По самым атмосферным местам Сан-Ремо - с местным гидом
Исследовать уникальный культурный ландшафт города цветов и музыки
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Погружение в атмосферу и яркие контрасты самого цветущего города Италии
18 дек в 09:00
19 дек в 09:30
€144 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие из Сан-Ремо в итальянскую Лигурию
Красота и история яркого Ментона, средневекового Дольчеаква и пленительного Сан-Ремо
Начало: На Ж.Д. вокзале в Ментоне
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€249 за человека
