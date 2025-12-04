Мои заказы

Музеи и искусство Сиены

Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
Пешая
2.5 часа
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
Сиена - город с богатой историей и культурой. Погуляйте по его улочкам, узнайте о знаменитых скачках Палио и посетите старинные здания
Начало: Около церкви Сан-Доменико
«Здания музея контрад (итальянские районы) и музея самых красивых книг бухгалтерского учёта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€171€180 за всё до 4 чел.
Сиена: путешествие в Средневековье
Пешая
3 часа
-
10%
57 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
«Музей, церковь и секретный район»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€133€147 за всё до 2 чел.
Сиена - готический сон и старинные традиции
Пешая
3 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
«Я покажу Дворец Киджи Сарачини — музей и музыкальную академию, созданную в 1932 г»
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
€230 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 декабря 2025
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина - потрясающая! И, как гид, и как человек! Я провела с ней прекрасные 3 часа. Ощущение, как с подругой,
    которую знаю очень давно! С юмором, с историей, со знанием, с позитивом и любовью к городу и стране 👍❤️ очень и очень советую, если хотите получить помимо знаний, эмоции от города!

  • С
    Софья
    12 октября 2025
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина прекрасно провела экскурсию по Сиене для нашей компании из 5 человек. Было очень интересно и познавательно! Я в Сиене
    уже не в первый раз, очень люблю этот мистический для меня город, но благодаря Ирине открыла для себя много нового! Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    11 октября 2025
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина

    замечательный гид, человек с обширными знаниями и прекрасным чувством юмора. 3 часа пролетели как один миг). однозначно рекомендую)
  • Д
    Дарья
    16 августа 2025
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Хотела поблагодарить Ирину за потрясающий день! Все остались в восторге! Ирина чудесный рассказчик, время пролетело незаметно, а впечатлений осталось море!

    Еще раз огромное спасибо!
  • И
    Ирина
    13 мая 2025
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Сиена - очень красивый город. Экскурсия понравилась. Ирина - гид-профессионал. Были рады с с ней познакомится и через нее с историей города прошлого и настоящего. Экскурсию рекомендую.
  • Л
    Лада
    21 февраля 2025
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Прекрасная экскурсия по Сиене с Ириной. И мы, и дети в восторге. Было очень интересно, три часа пролетели как один миг
  • Е
    Ерёмина
    31 декабря 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Фантастическая экскурсия!!!! Мы в полном восторге!
  • А
    Александр
    21 ноября 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина, спасибо!
    Отличный маршрут для избалованных «туристов»👍🏽
    Очень тёплая, дружеская атмосфера с первых минут.
    Очень понравилось! Будем обращаться ещё и рекомендовать друзьям!
    Ирина, спасибо!
  • O
    Olga
    21 ноября 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Сиена приятно удивила и порадовала! Ирина так красочно передала атмосферу города, рассказала про историю, архитектуру, традиции… Не забыла и про местные деликатесы!) Еще и фотографии замечательные получились.
    Эмоционально и познавательно наполненный день! Спасибо большое Ирине! Однозначно рекомендую.
  • V
    Vadzim
    21 октября 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина прекрасный гид. Экскурсия интересна, не утомительна. Рекомендую!
  • В
    Виктор
    2 августа 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Прекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо Ирине.
  • И
    Изат
    2 июня 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день!
    Отлично подобран маршрут!
    Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!!
    Три часа пролетели незаметно.
    Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!
  • В
    Вячеслав
    10 марта 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина за один вечер подарила нам незабываемые впечатления от Сиены! Спасибо большое, обязательно вернемся!!!!
  • T
    Teimur
    9 января 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Прекрасная встреча и прогулка по волшебному городу. Всем рекомендую.
  • А
    Анастасия
    16 декабря 2023
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Мне было интересно и комфортно, смело могу рекомендовать Ирину для прогулок по Сиене и Флоренции.
  • Р
    Русико
    17 октября 2023
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Выражаем огромную благодарность Ирине за великолепную экскурсию по Сиене!!!! Эрудиция, подача материала, коммуникабельность и любовь к своему городу оставили неизгладимое впечатление от нашего экскурсовода. Ирина, спасибо!!!!!
  • Д
    Дмитрий
    7 октября 2023
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Очень интересная экскурсия, Ирина замечательно владеет материалом по Сиене и Тоскане, дружелюбна.
  • М
    Михаил
    5 октября 2023
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Экскурсия Ирины по Сиене была очень интересная и не стандартная. Ирина показала Сиену со стороны, которую знают и видят только
    её жители. И за что ее любят как уникальный город в Италии. Это именно то, что мы хотели!
    Время пролетело незаметно и мы даже немного расстроились, что это прекрасное знакомство как с Ириной, так и с Сиеной так быстро закончилось. Огромная благодарность!

  • A
    Ania
    9 августа 2023
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Незабываемая экскурсия по Сиене!
    Мы прекрасно провели время слушая увлекательные истории о городе и местных жителях. Прошли по улочкам, где натуральным
    образом сохранилось средневековье. Ирина интересно и профессионально делилась информацией и с легкостью раскрывала интересные для нас темы.
    От экскурсии вы получите массу положительных эмоций и красивых фото на память! Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиене
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
  2. Сиена: путешествие в Средневековье
  3. Сиена - готический сон и старинные традиции
Сколько стоит экскурсия по Сиене в декабре 2025
Сейчас в Сиене в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 133 до 230 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиене (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 139 ⭐ отзывов, цены от €133. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль