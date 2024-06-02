🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 60 отзывов Сиена - готический сон и старинные традиции Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции Начало: По договорённости € 200 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 15 отзывов Гастрономический тур по холмам Тосканы с дегустацией вина и сыра Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов € 375 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Сиена: путешествие в Средневековье В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии Начало: На Пьяцца-дель-Кампо € 120 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: К плитам Сиенского Собора Погрузитесь в историю Сиены через уникальную экскурсию по Кафедральному комплексу. Восхититесь мраморными фасадами и древними фресками Начало: Площадь Кафедрального Собора города Сиены Расписание: по договоренности € 180 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа Сиена - «Помпеи средневековья»: индивидуальная экскурсия Индивидуальная экскурсия в Сиене - «Помпеи средневековья». Узнайте о богатой истории города и его уникальных достопримечательностях Начало: По договоренности € 300 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Дегустация Брунелло - великих вин территории Монтальчино Погрузитесь в мир вин Брунелло ди Монтальчино. Посетите два уникальных поместья, узнайте секреты виноделия и насладитесь неповторимыми вкусами Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 350 за всё до 9 чел.

Индивидуальная 8 часов Сан-Джиминьяно - Вольтерра - Чертальдо, за один день Индивидуальная экскурсия по Сан-Джиминьяно, Вольтерре и Чертальдо. Узнайте историю, насладитесь тосканским вином и видами средневековых городов Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Сан-Джиминьяно - башенный город Начало: Крепостные ворота Сан-Джованни (Porta San Giovann) € 180 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Сиена - город Богородицы, Палио и Панфорте Погрузитесь в атмосферу Сиены, где история, культура и гастрономия переплетаются в уникальный опыт. Откройте для себя тайны этого удивительного города Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 180 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Вся Сиена за один день - индивидуальная экскурсия Откройте для себя уникальный город Сиена за один день. Исследуйте его средневековые улицы, исторические памятники и насладитесь атмосферой Тосканы Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 360 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Долина реки Орча - наследие ЮНЕСКО: индивидуальная экскурсия по Сиене Долина реки Орча в Сиене - уникальное место, включенное в список наследия ЮНЕСКО. Посетите Пиенцу, Баньо Виньони и Сан Квирико Дорчия Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 450 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа: архитектура, реликвии, Собор и Палио Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены на индивидуальной экскурсии. Узнайте о готической архитектуре, реликвиях св. Екатерины и знаменитых скачках Палио Начало: Обычно у входа в Базилику Св. Доменико Расписание: Каждый день, начало утром и днем, по договоренности € 140 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов Сан Джиминьяно и Вольтерра - средневековые города-крепости в Тоскане Погрузитесь в историю и архитектуру Тосканы, посетив Сан Джиминьяно и Вольтерру. Откройте для себя уникальные фрески и наслаждайтесь местной кухней Начало: Сиена, Пьяцца Грамши Расписание: Ежедневно в 9.30 € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов По долине Вал д’Орча на машине и пешком Отправляйтесь за пределы Сиены в живописную тосканскую провинцию. Посетите Сан Квирико д’Орча, Баньо Виньони и Пьенца, сделайте незабываемые фотографии Начало: Сиена, Пьяцца Грамши Расписание: Ежедневно в 9.30 € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов Монтепульчано и Пьенца - типичная тосканская провинция Комбинированная этногастрономическая, историческая и пейзажная экскурсия по долине Вал д’Орча. Насладитесь уникальными видами и вкусами Тосканы Начало: Сиена, Базилика Св. Доменико Расписание: Ежедневно утром € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Монтепульчано: путешествие в город благородного вина Нобиле Прогулка по Монтепульчано подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о его богатой истории и насладитесь дегустацией знаменитого вина Нобиле Начало: Porta al Prato - Montepulciano Расписание: по договоренности € 180 за экскурсию

Индивидуальная 7 часов Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены и Сан-Джиминьяно. Посетите знаковые места и насладитесь дегустацией белого вина в винодельческом хозяйстве Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 450 за всё до 5 чел.