1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический тур по холмам Тосканы с дегустацией вина и сыра
Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
13 июня в 16:00
17 июня в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: К плитам Сиенского Собора
Погрузитесь в историю Сиены через уникальную экскурсию по Кафедральному комплексу. Восхититесь мраморными фасадами и древними фресками
Начало: Площадь Кафедрального Собора города Сиены
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сиена - «Помпеи средневековья»: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия в Сиене - «Помпеи средневековья». Узнайте о богатой истории города и его уникальных достопримечательностях
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дегустация Брунелло - великих вин территории Монтальчино
Погрузитесь в мир вин Брунелло ди Монтальчино. Посетите два уникальных поместья, узнайте секреты виноделия и насладитесь неповторимыми вкусами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сан-Джиминьяно - Вольтерра - Чертальдо, за один день
Индивидуальная экскурсия по Сан-Джиминьяно, Вольтерре и Чертальдо. Узнайте историю, насладитесь тосканским вином и видами средневековых городов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сан-Джиминьяно - башенный город
Начало: Крепостные ворота Сан-Джованни (Porta San Giovann)
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Сиена - город Богородицы, Палио и Панфорте
Погрузитесь в атмосферу Сиены, где история, культура и гастрономия переплетаются в уникальный опыт. Откройте для себя тайны этого удивительного города
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Вся Сиена за один день - индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальный город Сиена за один день. Исследуйте его средневековые улицы, исторические памятники и насладитесь атмосферой Тосканы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина реки Орча - наследие ЮНЕСКО: индивидуальная экскурсия по Сиене
Долина реки Орча в Сиене - уникальное место, включенное в список наследия ЮНЕСКО. Посетите Пиенцу, Баньо Виньони и Сан Квирико Дорчия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа: архитектура, реликвии, Собор и Палио
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены на индивидуальной экскурсии. Узнайте о готической архитектуре, реликвиях св. Екатерины и знаменитых скачках Палио
Начало: Обычно у входа в Базилику Св. Доменико
Расписание: Каждый день, начало утром и днем, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сан Джиминьяно и Вольтерра - средневековые города-крепости в Тоскане
Погрузитесь в историю и архитектуру Тосканы, посетив Сан Джиминьяно и Вольтерру. Откройте для себя уникальные фрески и наслаждайтесь местной кухней
Начало: Сиена, Пьяцца Грамши
Расписание: Ежедневно в 9.30
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По долине Вал д’Орча на машине и пешком
Отправляйтесь за пределы Сиены в живописную тосканскую провинцию. Посетите Сан Квирико д’Орча, Баньо Виньони и Пьенца, сделайте незабываемые фотографии
Начало: Сиена, Пьяцца Грамши
Расписание: Ежедневно в 9.30
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монтепульчано и Пьенца - типичная тосканская провинция
Комбинированная этногастрономическая, историческая и пейзажная экскурсия по долине Вал д’Орча. Насладитесь уникальными видами и вкусами Тосканы
Начало: Сиена, Базилика Св. Доменико
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монтепульчано: путешествие в город благородного вина Нобиле
Прогулка по Монтепульчано подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о его богатой истории и насладитесь дегустацией знаменитого вина Нобиле
Начало: Porta al Prato - Montepulciano
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены и Сан-Джиминьяно. Посетите знаковые места и насладитесь дегустацией белого вина в винодельческом хозяйстве
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по городу Сиена: Исторические и культурные сокровища
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её извилистым улицам и открывая для себя уникальные архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИзат2 июня 2024Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
- ЭЭлина28 мая 2024Прекрасный гид, очень милая и приятная в общении. Несмотря на молодость- глубокие знания предмета экскурсии, много ньюансов, которых я не знала, хоть и посещала Стену неоднократно! Спасибо большое!
- ММарина27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Прошлись по самым интересным и знаковым местам Сиены. Город великолепен,большое впечатление производит Сиенский собор. Маршрут хорошо продуман,прогулка
- ЮЮлия15 мая 2024Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день! Отлично подобран маршрут! Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!! Три часа пролетели незаметно. Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!
- ППолина13 мая 2024Татьяна — замечательный гид, было очень приятно и интересно слушать. Экскурсия — настоящее погружение в жизнь очень необычного города, в
- ВВячеслав10 марта 2024Ирина за один вечер подарила нам незабываемые впечатления от Сиены! Спасибо большое, обязательно вернемся!!!!
- CCергей22 февраля 2024Сиена город невероятной красоты и очень необычный. А еще, для туристов и гида желательна неплохая физическая форма. Любая прогулка включает
- ДДарья13 февраля 2024Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько братьев своими руками делают разные потрясающие сыры, и прогулялись по винодельне, продегустировав вино! А еще Марина отличный водитель и прекрасный собеседник!
- ММарина25 сентября 2023Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и виноОтличная экскурсия! Замечательная Татьяна отвезла в очень красивые и интересные места, организовала дегустацию вина и сыра. Спасибо
- ММихаил18 сентября 2023Отличная экскурсия все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Сиене в июне 2024
Сейчас в Сиене в категории "Индивидуальные" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 120 до 450. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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