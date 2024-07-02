1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
10 июля в 09:00
11 июля в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
Сиена - город с богатой историей и культурой. Погуляйте по его улочкам, узнайте о знаменитых скачках Палио и посетите старинные здания
Начало: Около церкви Сан-Доменико
Завтра в 08:30
7 июля в 09:00
€167 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 июля 2024Отлично прошла экскурсия! Бронировала для своих туристов - очень эрудированных людей! Оставили восторженный отзыв! И по времени, и по подаче материала и по рекомендациям во время и после - все было совершенно! Очень хвалили Елену! Спасибо огромное!
- ООльга18 июня 2024Большое спасибо Татьяне за интересную, познавательную, а главное нестандартную экскурсию. Тем, кто хочет узнать об обычаях местных жителей, познакомится с
- ООльга18 июня 2024Хотим выразить огромную благодарность профессионалу своего дела - Татьяне, которая провела потрясающую экскурсию по удивительному городу Сиене. Ваше знание истории, культуры и традиций этого древнего города было просто невероятным. С удовольствием будем рекомендовать Татьяну друзьям!
- ААлексей15 июня 2024Очень глубокое погружение в историю и обычаи города, прекрасный рассказчик, оптимальный маршрут. 10 баллов из 5. Впечатлен!!!
- ИИзат2 июня 2024Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
- ЮЮлия15 мая 2024Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день! Отлично подобран маршрут! Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!! Три часа пролетели незаметно. Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!
- ВВячеслав10 марта 2024Ирина за один вечер подарила нам незабываемые впечатления от Сиены! Спасибо большое, обязательно вернемся!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Сиене в июле 2024
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