Ю Юлия Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников Отлично прошла экскурсия! Бронировала для своих туристов - очень эрудированных людей! Оставили восторженный отзыв! И по времени, и по подаче материала и по рекомендациям во время и после - все было совершенно! Очень хвалили Елену! Спасибо огромное!

О Ольга Сиена: путешествие в Средневековье читать дальше интересными фактами и немного увидеть их жизнь изнутри -очень рекомендую. Отдельное спасибо Татьяне, что учитывает особенности гостей и быстро подстраивается под имеющиеся обстоятельства))) Ольга и Ренат июнь 2024 Большое спасибо Татьяне за интересную, познавательную, а главное нестандартную экскурсию. Тем, кто хочет узнать об обычаях местных жителей, познакомится с

О Ольга Сиена: путешествие в Средневековье Хотим выразить огромную благодарность профессионалу своего дела - Татьяне, которая провела потрясающую экскурсию по удивительному городу Сиене. Ваше знание истории, культуры и традиций этого древнего города было просто невероятным. С удовольствием будем рекомендовать Татьяну друзьям!

А Алексей Сиена: путешествие в Средневековье Очень глубокое погружение в историю и обычаи города, прекрасный рассказчик, оптимальный маршрут. 10 баллов из 5. Впечатлен!!!

И Изат Сиена - готический сон и старинные традиции Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!

Ю Юлия Сиена - готический сон и старинные традиции Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день! Отлично подобран маршрут! Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!! Три часа пролетели незаметно. Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!