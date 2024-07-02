Экскурсии выходного дня в Сиене

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Сиене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сиена - готический сон и старинные традиции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
10 июля в 09:00
11 июля в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Сиена: путешествие в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
Сиена - город с богатой историей и культурой. Погуляйте по его улочкам, узнайте о знаменитых скачках Палио и посетите старинные здания
Начало: Около церкви Сан-Доменико
Завтра в 08:30
7 июля в 09:00
167 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 июля 2024
    Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
    Отлично прошла экскурсия! Бронировала для своих туристов - очень эрудированных людей! Оставили восторженный отзыв! И по времени, и по подаче материала и по рекомендациям во время и после - все было совершенно! Очень хвалили Елену! Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Большое спасибо Татьяне за интересную, познавательную, а главное нестандартную экскурсию. Тем, кто хочет узнать об обычаях местных жителей, познакомится с
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    интересными фактами и немного увидеть их жизнь изнутри -очень рекомендую. Отдельное спасибо Татьяне, что учитывает особенности гостей и быстро подстраивается под имеющиеся обстоятельства))) Ольга и Ренат июнь 2024

  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Хотим выразить огромную благодарность профессионалу своего дела - Татьяне, которая провела потрясающую экскурсию по удивительному городу Сиене. Ваше знание истории, культуры и традиций этого древнего города было просто невероятным. С удовольствием будем рекомендовать Татьяну друзьям!
  • А
    Алексей
    15 июня 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Очень глубокое погружение в историю и обычаи города, прекрасный рассказчик, оптимальный маршрут. 10 баллов из 5. Впечатлен!!!
  • И
    Изат
    2 июня 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
    Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день! Отлично подобран маршрут! Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!! Три часа пролетели незаметно. Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!
  • В
    Вячеслав
    10 марта 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина за один вечер подарила нам незабываемые впечатления от Сиены! Спасибо большое, обязательно вернемся!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Сиене в июле 2024
Сейчас в Сиене в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиене (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 82 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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