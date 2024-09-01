Сиена - это город, где каждый уголок дышит историей.
Здесь можно увидеть самый старый банк в Европе, пройти через ворота Камоллия, полюбоваться архитектурой Дуомо и насладиться атмосферой Пьяцца-дель-Кампо. Прогулка по узким
Здесь можно увидеть самый старый банк в Европе, пройти через ворота Камоллия, полюбоваться архитектурой Дуомо и насладиться атмосферой Пьяцца-дель-Кампо. Прогулка по узким
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Несмотря на то что Сиена — достаточно крупный туристический центр, здесь не ощущаешь суеты, полностью растворяясь в терракотовых кирпичных зданиях из местной красной глины. Даже обычная прогулка доставит массу удовольствия, раскрывая за каждым поворотом новые грани этого итальянского города. Итак, в программе:
- Первая локация на маршруте — ворота Камоллия. Когда-то все приезжающие в город проходили именно через эти ворота, здесь же осуществлялась так называемая «таможня». Не будем нарушать традицию и войдём в Сиену через них.
- Продвигаясь по узким улочкам, дойдем до уютной площади Пьяцца Салимбени, чтобы полюбоваться тремя расположенными здесь дворцами. Вы узнаете, что располагается в них в наши дни.
- По пути к центру города посмотрим на Лоджию делла Мерканция, которая была предназначена для заседаний торгового суда. Расскажу вам, для кого изначально было построено это здание и как статуи сделали его знаменитым.
- Спустимся на площадь Пьяцца-дель-Кампо. Это сердце города, где вершилась его история и где по сей день каждый сентябрь проходят легендарные скачки Палио. Вы узнаете историю дворца Палаццо Публико, башни Торре-дель-Манджа и чудесного фонтана Радости, созданного руками скульпторов эпохи Возрождения.
- Доберёмся до сиенского Дуомо — Кафедрального собора — одного из самых великолепных в Италии как снаружи, так и внутри. Полюбуемся архитектурой и раскроем, где жила самая главная итальянская святая.
Во время экскурсии будем обращать внимание на скрытые от глаз детали города, рассказывающие историю о его жителях. Торопиться не будем: лучше не спеша рассмотрим витрины магазинов, убранство домов, заглянем на кофе в историческую кондитерскую и сполна насладимся уникальной атмосферой поистине великого города Тосканы.
Организационные детали
Отдельно (по желанию) оплачиваются билеты в Кафедральный собора — €2 и кофе в кафе — по меню.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Камоллия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Marianna — ваш гид в Сиене
Провёл экскурсии для 572 туристов
Меня зовут Марианна, я профессиональный гид-экскурсовод по Тоскане. Несколько лет назад я приехала сюда на каникулы и мне больше не хотелось расставаться с Тосканой никогда. Я загорелась мечтой выучить, какЗадать вопрос
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