Сиена - это город, где каждый уголок дышит историей.Здесь можно увидеть самый старый банк в Европе, пройти через ворота Камоллия, полюбоваться архитектурой Дуомо и насладиться атмосферой Пьяцца-дель-Кампо. Прогулка по узким

улочкам приведёт вас к Лоджии делла Мерканция и площади Пьяцца Салимбени. Вы узнаете, как город жил в Средневековье и какие события происходили на его улицах. Во время экскурсии будет возможность заглянуть в историческую кондитерскую и насладиться кофе. Это путешествие по Сиене оставит незабываемые впечатления и позволит вам почувствовать дух Тосканы

Описание экскурсии

Несмотря на то что Сиена — достаточно крупный туристический центр, здесь не ощущаешь суеты, полностью растворяясь в терракотовых кирпичных зданиях из местной красной глины. Даже обычная прогулка доставит массу удовольствия, раскрывая за каждым поворотом новые грани этого итальянского города. Итак, в программе:

Первая локация на маршруте — ворота Камоллия . Когда-то все приезжающие в город проходили именно через эти ворота, здесь же осуществлялась так называемая «таможня». Не будем нарушать традицию и войдём в Сиену через них.

. Когда-то все приезжающие в город проходили именно через эти ворота, здесь же осуществлялась так называемая «таможня». Не будем нарушать традицию и войдём в Сиену через них. Продвигаясь по узким улочкам, дойдем до уютной площади Пьяцца Салимбени , чтобы полюбоваться тремя расположенными здесь дворцами. Вы узнаете, что располагается в них в наши дни.

, чтобы полюбоваться тремя расположенными здесь дворцами. Вы узнаете, что располагается в них в наши дни. По пути к центру города посмотрим на Лоджию делла Мерканция , которая была предназначена для заседаний торгового суда. Расскажу вам, для кого изначально было построено это здание и как статуи сделали его знаменитым.

, которая была предназначена для заседаний торгового суда. Расскажу вам, для кого изначально было построено это здание и как статуи сделали его знаменитым. Спустимся на площадь Пьяцца-дель-Кампо . Это сердце города, где вершилась его история и где по сей день каждый сентябрь проходят легендарные скачки Палио. Вы узнаете историю дворца Палаццо Публико, башни Торре-дель-Манджа и чудесного фонтана Радости, созданного руками скульпторов эпохи Возрождения.

. Это сердце города, где вершилась его история и где по сей день каждый сентябрь проходят легендарные скачки Палио. Вы узнаете историю дворца Палаццо Публико, башни Торре-дель-Манджа и чудесного фонтана Радости, созданного руками скульпторов эпохи Возрождения. Доберёмся до сиенского Дуомо — Кафедрального собора — одного из самых великолепных в Италии как снаружи, так и внутри. Полюбуемся архитектурой и раскроем, где жила самая главная итальянская святая.

Во время экскурсии будем обращать внимание на скрытые от глаз детали города, рассказывающие историю о его жителях. Торопиться не будем: лучше не спеша рассмотрим витрины магазинов, убранство домов, заглянем на кофе в историческую кондитерскую и сполна насладимся уникальной атмосферой поистине великого города Тосканы.

Организационные детали

Отдельно (по желанию) оплачиваются билеты в Кафедральный собора — €2 и кофе в кафе — по меню.