Лена Н. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Италия
  2. Сиена
  3. Экскурсии

Сиена - город Богородицы, Палио и Панфорте

Лена Н.
Лена Н. – Гид из Сиены
Что может быть лучше Сиены, ее улиц и улочек, ее истории 📖, переплетенной с жизнью горожан, ее искусством и экономикой.

В это маленьком, на наш русский взгляд городе, сконцентрировалось невероятное культурное достояние не только Тосканы, но и всей Италии.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €150 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Сиена - город Богородицы, Палио и Панфорте
Сиена - город Богородицы, Палио и Панфорте
Что может быть лучше Сиены, ее улиц и улочек, ее истории 📖, переплетенной с жизнью горожан, ее искусством и экономикой. В это маленьком, на наш русский взгляд городе, сконцентрировалось невероятное культурное достояние не только Тосканы, но и всей Италии.
Город построенный еще этрусками, разросшийся и окрепнувший в средние века, когда по его, тогда еще не мощенным, улицам потянулись в Рим, а потом и в Священные Земли Иерусалимские, пилигримы со всей Европы. Дорога Франков проходящая по самом городскому Сердцу, осталась поныне главной улицей, соединяющей его три терции в единый конгломерат бурлящей Республиканской жизни средневекового центра с большими амбициями и такими же значительными возможностями.
В Сиене до сих пор действует самый старый банк в Европе, созданный еще в 1472 году, Сиенский Государственный Университет, является одним из старых Университетов в Италии, в городи родились четыре папы Римских, Святая Катерина Сиенская является покровительницей Италии и со-покровительницей Европы. Что уё говорить конных скачках — Палио, проводимые два раза в год, которые знает весь Мир и собирает толпы болельщиков и туристов, насладиться событием, превращающее городскую жизнь, в театрализованное представление возрождения, где все всерьез- исторический кортеж, соперничество 17 кварталов города, поклонение и дары покровительнице Сиены -Матери Божьей- Богородице.
Давайте не забудем, так же, что Сиен это «сладкий» город 🏙️, именно здесь родились такие десерты как ричарелли, кавалуччи, «цуппа инглезе». А его «Панфорте», традиционное городское блюде, называемое «Сиеновским пирогом», приготовленное из меда и сухофруктов, порадует любого сладкоежку.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билет в Кафедрльный собор города
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Сиена - город Богородицы, Палио и Панфорте
Сиена - город Богородицы, Палио и Панфорте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лена Н.
Лена Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Лена Н. проводит ещё 5 экскурсий

К плитам Сиенского Собора
150
4 часа
К плитам Сиенского Собора
1 отзыв
Дегустация Брунелло — великих вин территории Монтальчино
300
5 часов
Дегустация Брунелло — великих вин территории Монтальчино
Сан-Джиминьяно — Вольтерра — Чертальдо, за один день
300
7 часов
Сан-Джиминьяно — Вольтерра — Чертальдо, за один день
Сан-Джиминьяно - башенный город
150
3 часа
Сан-Джиминьяно - башенный город
Вся Сиена за один день
280
7 часов
Вся Сиена за один день

Еще несколько необычных экскурсий в Сиене

Сиена — готический сон и старинные традиции
95
3 часа
Сиена — готический сон и старинные традиции
30 отзывов
Узнать, чем славится город, понять менталитет его жителей и разобраться в историческом наследии
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
250
7 часов
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
6 отзывов
Увидеть, как живут в средневековых городках Италии, и узнать местную кулинарию изнутри
Сиена — "Помпеи средневековья"
150
3 часа
Сиена — "Помпеи средневековья"
4 отзыва
По Тоскане на кабриолете
скидка25%
265
199
3.5 часа
По Тоскане на кабриолете
Пьянящие пейзажи как из кинофильмов под лёгкие беседы о dolce vita
Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино
95
5 часов
Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино
Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа
140
3 часа
Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа