Лена Н. проводит ещё 5 экскурсий

Что может быть лучше Сиены, ее улиц и улочек, ее истории 📖, переплетенной с жизнью горожан, ее искусством и экономикой. В это маленьком, на наш русский взгляд городе, сконцентрировалось невероятное культурное достояние не только Тосканы, но и всей Италии.

Город построенный еще этрусками, разросшийся и окрепнувший в средние века, когда по его, тогда еще не мощенным, улицам потянулись в Рим, а потом и в Священные Земли Иерусалимские, пилигримы со всей Европы. Дорога Франков проходящая по самом городскому Сердцу, осталась поныне главной улицей, соединяющей его три терции в единый конгломерат бурлящей Республиканской жизни средневекового центра с большими амбициями и такими же значительными возможностями.

В Сиене до сих пор действует самый старый банк в Европе, созданный еще в 1472 году, Сиенский Государственный Университет, является одним из старых Университетов в Италии, в городи родились четыре папы Римских, Святая Катерина Сиенская является покровительницей Италии и со-покровительницей Европы. Что уё говорить конных скачках — Палио, проводимые два раза в год, которые знает весь Мир и собирает толпы болельщиков и туристов, насладиться событием, превращающее городскую жизнь, в театрализованное представление возрождения, где все всерьез- исторический кортеж, соперничество 17 кварталов города, поклонение и дары покровительнице Сиены -Матери Божьей- Богородице.

Давайте не забудем, так же, что Сиен это «сладкий» город 🏙️, именно здесь родились такие десерты как ричарелли, кавалуччи, «цуппа инглезе». А его «Панфорте», традиционное городское блюде, называемое «Сиеновским пирогом», приготовленное из меда и сухофруктов, порадует любого сладкоежку.