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Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа

Жанна К.
Жанна К. – Гид из Сиены
Готическая архитектура, реликвии св. Екатерины Сиенской, Собор и скачки Палио
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €140 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа
Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа

Что вы увидите

  • Базилика Св. Доменико
  • средневековый Университет
  • Палаццо Салимбени
  • Палаццо Толомеи
  • Лоджия торговцев
  • Площадь Кампо
  • Городская Ратуша
  • Баптистерий
  • Собор
  • средневековый Госпиталь Санта Мария Делла Скала
  • Дворец Архиэпископа
Это классический маршрут по оригинальному кирпичному средневековому городу Сиена. Это познавательна экскурсия ⛳ с необходимой туристу инфрмацией по истории 📖, архитектуре, традициях, местной кухне 🥧 и современной жизни города.
Начинается с Базилики Св. Доменико, а заканчивается Собором.
Маршрут пролегает по историческому центру Сиены внутри её средневековых крепостных стен. Особое внимание на главной площади Кампо уделяю рассказу о скачках лошадей Палио, неотъемлемой части сиенского прошлого и настоящего. Сиена - очень типичная и аутентичная. Очень самобытная, ревностно оберегающая свои древние традиции.
Собор в Сиене - мощь архитектурная, готическо-романская, это один из самых красивых 🤩 и богато оформленных во всей Италии. Не видеть Собор это не видеть самой Сиены, поэтому я обязательно включаю в мою обзорную экскурсию посещение Собора, как достойное её завершение!
Что входит
  • Услуги гида на 3 часа
Что не входит
  • Вход в Собор
  • 5 евро
Начало
🚩 Обычно у входа в Базилику Св. Доменико
Место завершения
🏁 Соборная площадь
Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа
Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Жанна К.
Жанна К.
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