Это классический маршрут по оригинальному кирпичному средневековому городу Сиена. Это познавательна экскурсия ⛳ с необходимой туристу инфрмацией по истории 📖, архитектуре, традициях, местной кухне 🥧 и современной жизни города.

Начинается с Базилики Св. Доменико, а заканчивается Собором.

Маршрут пролегает по историческому центру Сиены внутри её средневековых крепостных стен. Особое внимание на главной площади Кампо уделяю рассказу о скачках лошадей Палио, неотъемлемой части сиенского прошлого и настоящего. Сиена - очень типичная и аутентичная. Очень самобытная, ревностно оберегающая свои древние традиции.

Собор в Сиене - мощь архитектурная, готическо-романская, это один из самых красивых 🤩 и богато оформленных во всей Италии. Не видеть Собор это не видеть самой Сиены, поэтому я обязательно включаю в мою обзорную экскурсию посещение Собора, как достойное её завершение!