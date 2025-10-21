Индивидуальная
до 10 чел.
Сиракузы: между прошлым и настоящим
Всемирное наследие античности и красота современности - обзорная экскурсия по городу
21 окт в 08:00
27 окт в 14:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Начало: По договоренности
Завтра в 15:00
24 сен в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Великолепные Сиракузы
Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова
Начало: Viale Augusto. Bar Dionisio
25 окт в 10:00
26 окт в 10:00
€227 за всё до 20 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиракузы в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиракузы
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сиракузы в сентябре 2025
Сейчас в Сиракузы в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 350. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиракузы (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 67 ⭐ отзывов, цены от €225. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь