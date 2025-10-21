Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Сиракузы на русском языке, цены от €225. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Пешая На микроавтобусе 4 часа 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Сиракузы: между прошлым и настоящим Всемирное наследие античности и красота современности - обзорная экскурсия по городу €225 за всё до 10 чел. На машине 6.5 часов 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие на вулкан Этна Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы Начало: По договоренности €350 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа 53 отзыва Индивидуальная до 20 чел. Великолепные Сиракузы Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова Начало: Viale Augusto. Bar Dionisio €227 за всё до 20 чел. Другие экскурсии Сиракузы

