Индивидуальная
4 часа
Великолепные Сиракузы
Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова
Начало: Viale Augusto. Bar Dionisio
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€200 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сиракузы: между прошлым и настоящим
Всемирное наследие античности и красота современности - обзорная экскурсия по городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни
Начало: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сиракузы: остров Ортигия - сердце города
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 мая 2024У нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по Таормине. Комфортабельный минивен,отличные знания и умения рассказать нам про остров так,что нам захотелось вернуться сюда уже на более длительный срок! Благодарим!
- ККонстантин22 апреля 2024Елена - прекрасный проводник в частичку истории величественного острова Сицилия! Фанатичный профессионал своего дела, не оставит равнодушным даже самого искушенного
- ЮЮлия6 апреля 2024Большое спасибо Лене за удивительную экскурсию! За то, что сделала её интересной для подростков 12-ти и 14-ти лет. За живой
- IIrina4 апреля 2024Елена очень хороший гид, она много что рассказала даже проведя с нами немного больше времени чем планировалось. Так же мы
- ССергей29 августа 2023Татьяна влюблена в Сицилию и она смогла поделится с нами этой любовью. Это были очень насыщенные 4,5 часа. Спасибо, Татьяна, большое!
- ЕЕлена18 августа 2023Анна очень компетентный, внимательный и приятный в общении экскурсовод, время пролетело очень быстро, но мы узнали много исторических фактов, мифов
- ВВиктория25 июня 2022Очень понравилось. Интересно и познавательно! Рекомендую всем!
- ЛЛариса6 ноября 2019Экскурсия замечательная, правильно выстроен маршрут, интересная информация. Татьяна безусловно владеет информацией, умеет ее подать, время экскурсии пролетело как один миг! Сиракузы
- ВВалентина27 сентября 2019Узнавали Этну с Еленой- ну прямо здорово, и теперь, разъезжая по Сицилии, посматриваем по сторонам, ищем глазами красавицу Этну, как
- ССветлана2 июля 2019Экскурсия по Сиракузам с гидом Татьяной прошла великолепно. Интересный маршрут и повествование. Рекомендую!!!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиракузы в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиракузы
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Сиракузы в июне 2024
Сейчас в Сиракузы в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 350. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Сиракузы? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке