Верона, известная благодаря Шекспиру, предлагает путешественникам гораздо больше, чем просто историю Ромео и Джульетты. Здесь можно увидеть старинный замок Кастельвеккьо, арку Гави и древнеримскую дорогу Постумия.
Прогулка по площади Пьяцца делле Эрбе и посещение арены ди Верона, где когда-то проходили гладиаторские бои, оставят незабываемые впечатления. Трансфер из Сирмионе и обратно на комфортабельном автомобиле добавит удобства вашему путешествию
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
- 🏛️ Древнеримские архитектурные шедевры
- 🎭 Шекспировские легенды и романтика
- 🚶♂️ Увлекательная пешеходная прогулка
- 🕰️ Исторические памятники разных эпох
- 🎨 Культурное наследие Северной Италии
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Старый замок Кастельвеккьо
- Арка Гави
- Древнеримская дорога Постумия
- Старинная таможня Порта Борсари
- Площадь Пьяцца делле Эрбе
- Дом Джульетты
- Арена ди Верона
Описание экскурсии
- Старый замок Кастельвеккьо, где царит атмосфера Средневековья.
- Арка Гави времён Римской империи.
- Древнеримская дорога Постумия, вдоль которой расположены аристократические дворцы эпохи Возрождения.
- Старинная таможня Порта Борсари, от которой сегодня остался лишь величественный фасад.
- Площадь Пьяцца делле Эрбе — старинная центральная площадь.
- Дом Джульетты и знаменитый на весь мир балкон влюблённых.
- Арена ди Верона — древнеримский амфитеатр, где проходили бои гладиаторов.
Организационные детали
- Трансфер из Сирмионе, Дзенцано или из других локаций вблизи озера Гарда и обратно проходит на Audi 8 или Wolksvagen. Дорога в обе стороны занимает около 2 часов.
- Продолжительность пешеходной экскурсии по Вероне — примерно 2 часа.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Сирмионе
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности.
