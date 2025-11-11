Нонна — ваша команда гидов в Сирмионе

Провели экскурсии для 634 туристов

читать дальше созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над