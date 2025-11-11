Мои заказы

Памятники времени и шекспировские страсти: в Верону из Сирмионе

Индивидуальная экскурсия из Сирмионе в Верону откроет вам древние памятники и шекспировские страсти. Окунитесь в историю и романтику Северной Италии
Верона, известная благодаря Шекспиру, предлагает путешественникам гораздо больше, чем просто историю Ромео и Джульетты. Здесь можно увидеть старинный замок Кастельвеккьо, арку Гави и древнеримскую дорогу Постумия.

Прогулка по площади Пьяцца делле Эрбе и посещение арены ди Верона, где когда-то проходили гладиаторские бои, оставят незабываемые впечатления. Трансфер из Сирмионе и обратно на комфортабельном автомобиле добавит удобства вашему путешествию

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
  • 🏛️ Древнеримские архитектурные шедевры
  • 🎭 Шекспировские легенды и романтика
  • 🚶‍♂️ Увлекательная пешеходная прогулка
  • 🕰️ Исторические памятники разных эпох
  • 🎨 Культурное наследие Северной Италии
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Старый замок Кастельвеккьо
  • Арка Гави
  • Древнеримская дорога Постумия
  • Старинная таможня Порта Борсари
  • Площадь Пьяцца делле Эрбе
  • Дом Джульетты
  • Арена ди Верона

Описание экскурсии

  • Старый замок Кастельвеккьо, где царит атмосфера Средневековья.
  • Арка Гави времён Римской империи.
  • Древнеримская дорога Постумия, вдоль которой расположены аристократические дворцы эпохи Возрождения.
  • Старинная таможня Порта Борсари, от которой сегодня остался лишь величественный фасад.
  • Площадь Пьяцца делле Эрбе — старинная центральная площадь.
  • Дом Джульетты и знаменитый на весь мир балкон влюблённых.
  • Арена ди Верона — древнеримский амфитеатр, где проходили бои гладиаторов.

Организационные детали

  • Трансфер из Сирмионе, Дзенцано или из других локаций вблизи озера Гарда и обратно проходит на Audi 8 или Wolksvagen. Дорога в обе стороны занимает около 2 часов.
  • Продолжительность пешеходной экскурсии по Вероне — примерно 2 часа.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна
Нонна — ваша команда гидов в Сирмионе
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над
читать дальше

созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

