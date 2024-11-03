Пешеходная экскурсия,на которой вы увидите главные достопримечательности Сирмионе и познакомитесь с бытом местных жителей.

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Описание экскурсии

Уникальная экскурсия на озере

На моей авторской экскурсии вы сможете узнать множество интересных фактов о происхождении озера и первых поселениях древних людей. Мы поговорим о могущественной династии Скалигеров, их связи с миланским театром Ла Скала и о том, почему на замке рядом с их гербом изображен символ Венеции — крылатый лев.

Исторические и культурные достопримечательности

Во время экскурсии мы посетим церковь Св. Анны, где вы сможете полюбоваться великолепным лепным потолком в стиле барокко. Пройдя мимо термального СПА Aquaria, вы узнаете о положительном воздействии местных термальных источников на здоровье человека.

Оперное искусство и знаменитости

Для любителей оперного искусства мы остановимся напротив виллы Марии Калас. Я расскажу о ее сложном итальянском браке и о бурной страсти с греческим миллиардером Аристотелем Онасисом, которая закончилась трагически.

История Виллы Кортине

Поклонникам 5-звездочных отелей будет интересно узнать об истории и строительстве Виллы Кортине. Вы сможете прикоснуться к прохладным неровным стенам одной из самых старинных церквей в Ломбардии, построенной в V веке.

Древнеримские руины

Подойдя к самой северной точке острова, мы увидим развалины древнеримской виллы Гроты Катулло. Интересно, что его имя также носит аэропорт в Вероне.

Приходите на экскурсию и откройте для себя удивительные истории и факты, которые сделают ваше путешествие незабываемым!