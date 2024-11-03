Сирмионе - жемчужина озера Гарда

Экскурсия по Дезенцано дель Гарда: узнайте все о городе глазами местного жителя
Пешеходная экскурсия,на которой вы увидите главные достопримечательности Сирмионе и познакомитесь с бытом местных жителей.
5
3 отзыва
Сирмионе - жемчужина озера Гарда
Сирмионе - жемчужина озера Гарда
Сирмионе - жемчужина озера Гарда
Ближайшие даты:
22
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия на озере

На моей авторской экскурсии вы сможете узнать множество интересных фактов о происхождении озера и первых поселениях древних людей. Мы поговорим о могущественной династии Скалигеров, их связи с миланским театром Ла Скала и о том, почему на замке рядом с их гербом изображен символ Венеции — крылатый лев.

Исторические и культурные достопримечательности

Во время экскурсии мы посетим церковь Св. Анны, где вы сможете полюбоваться великолепным лепным потолком в стиле барокко. Пройдя мимо термального СПА Aquaria, вы узнаете о положительном воздействии местных термальных источников на здоровье человека.

Оперное искусство и знаменитости

Для любителей оперного искусства мы остановимся напротив виллы Марии Калас. Я расскажу о ее сложном итальянском браке и о бурной страсти с греческим миллиардером Аристотелем Онасисом, которая закончилась трагически.

История Виллы Кортине

Поклонникам 5-звездочных отелей будет интересно узнать об истории и строительстве Виллы Кортине. Вы сможете прикоснуться к прохладным неровным стенам одной из самых старинных церквей в Ломбардии, построенной в V веке.

Древнеримские руины

Подойдя к самой северной точке острова, мы увидим развалины древнеримской виллы Гроты Катулло. Интересно, что его имя также носит аэропорт в Вероне.

Приходите на экскурсию и откройте для себя удивительные истории и факты, которые сделают ваше путешествие незабываемым!

в любой день с 09.00 до 16 по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замoк эпохи Скалигеров
  • Церкви Св. Анны
  • Св. Петра ин Мавино
  • Термальные источники SPA Aquaria
  • Вилла Марии Каллас
  • Отель Вилла Кортине
  • Древнеримская вилла Гроты Катулло (с воды)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Вход в платные музеи, билет на теплоход € 6 в оба конца
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сирмионе, на площади перед замком Скалигеров
Завершение: На площади Largo Goethe, Sirmione
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день с 09.00 до 16 по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Удобная обувь для пешеходной экскурсии
  • В летнее время бутылочка воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
3 ноя 2024
В
3 фев 2024
Нам очень понравилась экскурсия! Гид владеет большим объемом информации и преподносит ее легко и интересно. Быстро подстраивается под планы туристов.
И
20 июл 2023
Экскурсия очень понравилась. Инесса замечательный и очень профессиональный гид, которая показала нам все красоты Сирмионе, провела по рынку в Дезенцано, рассказала много исторических фактов и ответила на наши многочисленные вопросы. Очень рекомендую эту экскурсию и Инессу в качестве гида. Инесса, спасибо вам большое

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