Описание экскурсии
Уникальная экскурсия на озере
На моей авторской экскурсии вы сможете узнать множество интересных фактов о происхождении озера и первых поселениях древних людей. Мы поговорим о могущественной династии Скалигеров, их связи с миланским театром Ла Скала и о том, почему на замке рядом с их гербом изображен символ Венеции — крылатый лев.
Исторические и культурные достопримечательности
Во время экскурсии мы посетим церковь Св. Анны, где вы сможете полюбоваться великолепным лепным потолком в стиле барокко. Пройдя мимо термального СПА Aquaria, вы узнаете о положительном воздействии местных термальных источников на здоровье человека.
Оперное искусство и знаменитости
Для любителей оперного искусства мы остановимся напротив виллы Марии Калас. Я расскажу о ее сложном итальянском браке и о бурной страсти с греческим миллиардером Аристотелем Онасисом, которая закончилась трагически.
История Виллы Кортине
Поклонникам 5-звездочных отелей будет интересно узнать об истории и строительстве Виллы Кортине. Вы сможете прикоснуться к прохладным неровным стенам одной из самых старинных церквей в Ломбардии, построенной в V веке.
Древнеримские руины
Подойдя к самой северной точке острова, мы увидим развалины древнеримской виллы Гроты Катулло. Интересно, что его имя также носит аэропорт в Вероне.
Приходите на экскурсию и откройте для себя удивительные истории и факты, которые сделают ваше путешествие незабываемым!
в любой день с 09.00 до 16 по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замoк эпохи Скалигеров
- Церкви Св. Анны
- Св. Петра ин Мавино
- Термальные источники SPA Aquaria
- Вилла Марии Каллас
- Отель Вилла Кортине
- Древнеримская вилла Гроты Катулло (с воды)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в платные музеи, билет на теплоход € 6 в оба конца
Где начинаем и завершаем?
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Важная информация
- Удобная обувь для пешеходной экскурсии
- В летнее время бутылочка воды