Путешествие по Сирмионе предлагает возможность увидеть уникальные исторические и культурные достопримечательности.
Гости смогут посетить замок Скалигеров, насладиться фресками в церкви Санта-Мария-Маджоре и прогуляться по руинам гротов Катулла. Не упустите шанс полюбоваться видами озера Гарда и ощутить атмосферу этого удивительного места. Сирмионе - это не только история, но и живописные пейзажи, которые навсегда останутся в памяти
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение замка Скалигеров
- 🎨 Фрески в церкви Санта-Мария-Маджоре
- 🌊 Виды озера Гарда
- 🏛️ Руины гротов Катулла
- 🛶 Возможность водной прогулки
Что можно увидеть
- Замок Скалигеров
- Церковь Санта-Мария-Маджоре
- Термальный источник FonteBoiola
- Вилла Марии Каллас
- Гроты Катулла
- Церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино
- Церковь Святой Анны
- Побережье озера Гарда
Описание экскурсии
На нашем маршруте — такие достопримечательности:
- Замок Скалигеров — единственная точка доступа в исторический центр города и редкий пример озёрных укреплений
- Церковь Санта-Мария-Маджоре с фресками 15 века и древней статуей Мадонны
- Термальный источник FonteBoiola, благодаря водам которого курорт приобрёл всемирную известность
- Вилла оперной дивы Марии Каллас, которая была влюблена в Сирмионе и в мемуарах называла его раем на земле
- Римские развалины «Гроты Катулла», где жила семья выдающегося поэта эпохи Цицерона и Цезаря Гая Валерия Катулла
- Церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино в оливковой роще с коллекцией архитектурных памятников и фресок 12–14 веков
- Церковь Святой Анны — маленькая часовня с прекрасными витражами и произведениями искусства
- Побережье озера Гарда, где можно полюбоваться лебедями и утками и полакомиться мороженым
Организационные детали
- Мороженое оплачивается отдельно и по желанию
- После прогулки вас ожидает бонус — три фотографии с экскурсии, которые я отправлю вам на почту или в мессенджер
- По желанию вы покатаетесь на лодке. Билеты на групповую водную прогулку: 25 минут — €10/взрослый, €5/детский; 45 минут — €25/взрослый, €15/детский. Индивидуальная водная прогулка — €130.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в старый город
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Дарья — ваша команда гидов в Сирмионе
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Екатерина
6 мая 2025
Дарья до экскурсии связалась со мной - и предложила более оптимальное время, когда народу меньше в крепости будет. Прогулялись по интересным и красивым местам, покатались на катере. Дарья рассказывала много
Входит в следующие категории Сирмионе
